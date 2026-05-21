Advertisement
trendingNow13224724
Hindi Newsजरा हटकेनौकरी गई तो एक क्लिक में मचेगा बवाल! बेंगलुरु के इंजीनियर ने बनाया I GOT FIRED बटन, इंटरनेट पर छिड़ी बहस

नौकरी गई तो एक क्लिक में मचेगा बवाल! बेंगलुरु के इंजीनियर ने बनाया 'I GOT FIRED' बटन, इंटरनेट पर छिड़ी बहस

Bengaluru Techie Builds AI I Got Fired Button: बेंगलुरु के एक डेवलपर ने AI की मदद से एक ऐसा डिजिटल बटन तैयार किया है, जिसे दबाते ही एक कर्मचारी की नौकरी जाने का गुस्सा पूरी कंपनी को भुगतना पड़ेगा. इंटरनेट पर इस बटन को आई गॉट फायर्ड (I Got Fired) बटन कहा जा रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 02:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit: X/@the2ndfloorguy
Image credit: X/@the2ndfloorguy

Bengaluru Techie Builds AI I Got Fired Button: टेक वर्ल्ड में छंटनी और नौकरी जाने का डर लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे माहौल में बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ऐसा अनोखा आइडिया दिखाया, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया. इंजीनियर ने AI पर काम करने वाला एक 'I GOT FIRED' बटन तैयार किया है, जिसे लेकर इंटरनेट पर जमकर चर्चा हो रही है. पहली नजर में यह आपको एक सामान्य सा बटन लगेगा. लेकिन इसके पीछे छिपी जो कहानी है, वह लोगों को खूब पसंद आ रही है. हालांकि, कई लोगों ने इसे मजेदार माना, तो कुछ ने इसे खतरनाक और कानूनी मुसीबत बुलाने वाला आइडिया भी बताया.

क्या है ‘I GOT FIRED’ बटन?

बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पंकज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खास डिवाइस की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. उन्होंने बताया कि यह एक तरह का AI बटन है, जिसे नौकरी जाने के डर और टेक इंडस्ट्री की हालत को ध्यान में रखकर बनाया गया है. पंकज ने मजाकिया अंदाज में दावा किया कि अगर इस बटन को दबा दिया जाए, तो यह पूरे सिस्टम में हंगामा मचा सकता है. उनके अनुसार, एक क्लिक के बाद कंपनी का कोड सार्वजनिक हो जाएगा, सिस्टम की जरूरी फाइलें बाहर चली जाएंगी, डेटा हट जाएगा और उनके वकील को भी तुरंत सूचना पहुंच जाएगी. हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स इसे गंभीरता से ज्यादा व्यंग्य और मजाक के रूप में देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- 'चांदी वाली चींटी' को देखकर उड़ जाएगी आपकी नींद, 70डिग्री की तपती रेत पर यूं करती...

Add Zee News as a Preferred Source

लैपटॉप के पास दिखा अनोखा सेटअप

तस्वीरों में एक छोटा सा मल्टी-बटन डिवाइस लैपटॉप के बगल में लगा दिखाई दे रहा है. इसमें कई अलग-अलग ऑप्शन मौजूद हैं. बटन पर आपको 'Gaslight Them' और 'Decode Corporate BS' जैसे शब्द देखने को मिल जाएंगे. इसके साथ ही बटन में सबसे ज्यादा ध्यान लाल रंग के 'I GOT FIRED' बटन ने खींचा. एक तस्वीर में स्क्रीन पर नोटिफिकेशन भी दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि जरूरी जानकारी पब्लिक कर दी गई है. दूसरी स्क्रीन पर एक संदेश दिखा, जिसमें लिखा था कि अब नौकरी से छुट्टी पर हूं और आगे वकील से संपर्क करें. यही हिस्सा इंटरनेट यूजर्स को सबसे ज्यादा मजेदार लगा.

सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

जैसे ही पोस्ट वायरल हुई, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने इसे टेक दुनिया का सबसे मजेदार आविष्कार बताया, तो कुछ ने इसकी आलोचना शुरू कर दी. एक यूजर ने मजाक में पूछा कि यह बटन भारत में कहां मिलेगा? वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि अगर AI खुद गलती से यह बटन दबा दे, तो क्या होगा? कुछ लोगों ने इसे सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने वाला कंटेंट बताया. वहीं, कुछ ने कहा कि ऐसे आइडिया अब जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं.

लोगों ने दी कानूनी चेतावनी

कई यूजर्स ने मजाक के बीच गंभीर बात भी कही. उनका कहना था कि अगर कोई सच में ऐसा कुछ करे, तो उसके खिलाफ बड़ा कानूनी मामला बन सकता है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसा करने के बाद नौकरी नहीं, सीधे जेल की चिंता करनी पड़ेगी. दूसरे ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि फिर तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन जेल में तीन वक्त का खाना जरूर मिल जाएगा.

छंटनी का डर बना चर्चा का विषय

इस पोस्ट ने सिर्फ लोगों को हंसाया ही नहीं, बल्कि टेक इंडस्ट्री में बढ़ती चिंता को भी सामने ला दिया. AI और ऑटोमेशन के दौर में कई कर्मचारी नौकरी को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. यही वजह है कि इस बटन के पीछे छिपी चिंता को भी लोग समझ रहे हैं. फिलहाल यह अनोखा 'I GOT FIRED' बटन इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोर रहा है और लोग इसे टेक दुनिया का सबसे मजेदार 'इमरजेंसी स्विच' बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- ट्रंप, जिनपिंग, मस्क से भी ज्यादा दमदार निकले PM मोदी! Melodi वाली पोस्ट 200M पार...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

I GOT FIRED buttonBengaluru software engineerAI-powered button

Trending news

11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर वाली कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, भारत में X अकाउंट बंद
Cockroach Janta Party
11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर वाली कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, भारत में X अकाउंट बंद
यह आपके शपथ का हिस्सा नहीं है...राजीव-राहुल का नारा लगा रहे MLA को राज्यपाल ने टोका
Tamil Nadu Minister Oath Ceremony
यह आपके शपथ का हिस्सा नहीं है...राजीव-राहुल का नारा लगा रहे MLA को राज्यपाल ने टोका
सदी पर अमिट छाप की सौगात, Essel ने उद्यमशीलता की बदौलत पूरे किए 100 स्‍वर्णिम बरस
essel
सदी पर अमिट छाप की सौगात, Essel ने उद्यमशीलता की बदौलत पूरे किए 100 स्‍वर्णिम बरस
भारत पहुंचा इबोला का खौफ, अब देश में एंट्री से पहले करवाना होगा हेल्थ चेकअप?
Ebola virus
भारत पहुंचा इबोला का खौफ, अब देश में एंट्री से पहले करवाना होगा हेल्थ चेकअप?
Essel Group ने 100 वर्षों के इतिहास में 190 से अधिक देशों तक फहराया कामयाबी का परचम
100 years of Essel Group
Essel Group ने 100 वर्षों के इतिहास में 190 से अधिक देशों तक फहराया कामयाबी का परचम
जहां रहती हैं ममता, वहीं की जनता ने फेरा मुंह! कालीघाट से क्यों धराशायी हो गई TMC?
suvendu adhikari
जहां रहती हैं ममता, वहीं की जनता ने फेरा मुंह! कालीघाट से क्यों धराशायी हो गई TMC?
EsselGroup@100: जब समय ने सराहा, समाज ने दिया सम्‍मान; गौरव के अनोखे पल...
essel
EsselGroup@100: जब समय ने सराहा, समाज ने दिया सम्‍मान; गौरव के अनोखे पल...
Essel@100: मील के पत्‍थर से निकले नए प्रतिमान, जिनको वक्‍त की कसौटी पर मिला सम्‍मान
Essel Group
Essel@100: मील के पत्‍थर से निकले नए प्रतिमान, जिनको वक्‍त की कसौटी पर मिला सम्‍मान
यूं ही नहीं बन जाता कोई नंबर 1, Essel ने जब सेट किए मार्केट के नए ट्रेंड्स
100 years of Essel Group
यूं ही नहीं बन जाता कोई नंबर 1, Essel ने जब सेट किए मार्केट के नए ट्रेंड्स
पंजाब के लिए वरदान साबित हो रही है 'CM सेहत योजना', कैसे कर सकते हैं 10 लाख की बचत
Bhagwant Mann
पंजाब के लिए वरदान साबित हो रही है 'CM सेहत योजना', कैसे कर सकते हैं 10 लाख की बचत