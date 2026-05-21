नौकरी गई तो एक क्लिक में मचेगा बवाल! बेंगलुरु के इंजीनियर ने बनाया 'I GOT FIRED' बटन, इंटरनेट पर छिड़ी बहस

Bengaluru Techie Builds AI I Got Fired Button: टेक वर्ल्ड में छंटनी और नौकरी जाने का डर लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे माहौल में बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ऐसा अनोखा आइडिया दिखाया, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया. इंजीनियर ने AI पर काम करने वाला एक 'I GOT FIRED' बटन तैयार किया है, जिसे लेकर इंटरनेट पर जमकर चर्चा हो रही है. पहली नजर में यह आपको एक सामान्य सा बटन लगेगा. लेकिन इसके पीछे छिपी जो कहानी है, वह लोगों को खूब पसंद आ रही है. हालांकि, कई लोगों ने इसे मजेदार माना, तो कुछ ने इसे खतरनाक और कानूनी मुसीबत बुलाने वाला आइडिया भी बताया.

क्या है ‘I GOT FIRED’ बटन?

बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पंकज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खास डिवाइस की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. उन्होंने बताया कि यह एक तरह का AI बटन है, जिसे नौकरी जाने के डर और टेक इंडस्ट्री की हालत को ध्यान में रखकर बनाया गया है. पंकज ने मजाकिया अंदाज में दावा किया कि अगर इस बटन को दबा दिया जाए, तो यह पूरे सिस्टम में हंगामा मचा सकता है. उनके अनुसार, एक क्लिक के बाद कंपनी का कोड सार्वजनिक हो जाएगा, सिस्टम की जरूरी फाइलें बाहर चली जाएंगी, डेटा हट जाएगा और उनके वकील को भी तुरंत सूचना पहुंच जाएगी. हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स इसे गंभीरता से ज्यादा व्यंग्य और मजाक के रूप में देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- 'चांदी वाली चींटी' को देखकर उड़ जाएगी आपकी नींद, 70डिग्री की तपती रेत पर यूं करती...

Add Zee News as a Preferred Source

लैपटॉप के पास दिखा अनोखा सेटअप

तस्वीरों में एक छोटा सा मल्टी-बटन डिवाइस लैपटॉप के बगल में लगा दिखाई दे रहा है. इसमें कई अलग-अलग ऑप्शन मौजूद हैं. बटन पर आपको 'Gaslight Them' और 'Decode Corporate BS' जैसे शब्द देखने को मिल जाएंगे. इसके साथ ही बटन में सबसे ज्यादा ध्यान लाल रंग के 'I GOT FIRED' बटन ने खींचा. एक तस्वीर में स्क्रीन पर नोटिफिकेशन भी दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि जरूरी जानकारी पब्लिक कर दी गई है. दूसरी स्क्रीन पर एक संदेश दिखा, जिसमें लिखा था कि अब नौकरी से छुट्टी पर हूं और आगे वकील से संपर्क करें. यही हिस्सा इंटरनेट यूजर्स को सबसे ज्यादा मजेदार लगा.

ai layoffs are getting out of hands so I built “I GOT FIRED” button one click, and it makes entire company codebase public, pushes .env secrets to public repo, drops staging db and finally notifies my lawyer I hope I never need it but it’s ready pic.twitter.com/ThDhM5ataM Pankaj (@the2ndfloorguy) May 20, 2026

सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

जैसे ही पोस्ट वायरल हुई, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने इसे टेक दुनिया का सबसे मजेदार आविष्कार बताया, तो कुछ ने इसकी आलोचना शुरू कर दी. एक यूजर ने मजाक में पूछा कि यह बटन भारत में कहां मिलेगा? वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि अगर AI खुद गलती से यह बटन दबा दे, तो क्या होगा? कुछ लोगों ने इसे सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने वाला कंटेंट बताया. वहीं, कुछ ने कहा कि ऐसे आइडिया अब जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं.

लोगों ने दी कानूनी चेतावनी

कई यूजर्स ने मजाक के बीच गंभीर बात भी कही. उनका कहना था कि अगर कोई सच में ऐसा कुछ करे, तो उसके खिलाफ बड़ा कानूनी मामला बन सकता है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसा करने के बाद नौकरी नहीं, सीधे जेल की चिंता करनी पड़ेगी. दूसरे ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि फिर तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन जेल में तीन वक्त का खाना जरूर मिल जाएगा.

छंटनी का डर बना चर्चा का विषय

इस पोस्ट ने सिर्फ लोगों को हंसाया ही नहीं, बल्कि टेक इंडस्ट्री में बढ़ती चिंता को भी सामने ला दिया. AI और ऑटोमेशन के दौर में कई कर्मचारी नौकरी को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. यही वजह है कि इस बटन के पीछे छिपी चिंता को भी लोग समझ रहे हैं. फिलहाल यह अनोखा 'I GOT FIRED' बटन इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोर रहा है और लोग इसे टेक दुनिया का सबसे मजेदार 'इमरजेंसी स्विच' बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- ट्रंप, जिनपिंग, मस्क से भी ज्यादा दमदार निकले PM मोदी! Melodi वाली पोस्ट 200M पार...