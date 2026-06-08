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Blinkit से मंगाया boAt का ईयरफोन... बदले में मिला आलू! पार्सल खोलते ही इंजीनियर के उड़ गए होश

Online Shopping Viral Story: अगर आप भी खूब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए खास है. यहां बेंगलुरु में रहने वाले एक टेक इंजीनियर ने ब्लिंकिट से बोट कंपनी के वायरलेस ईयरफोन्स ऑर्डर किए थे, लेकिन जब पार्सल खुला तो उसके अंदर ईयरफोन्स की जगह एक आलू निकला.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 08, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:04 PM IST
Blinkit से मंगाया boAt का ईयरफोन... बदले में मिला आलू! पार्सल खोलते ही इंजीनियर के उड़ गए होश
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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