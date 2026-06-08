Blinkit से मंगाया boAt का ईयरफोन... बदले में मिला आलू! पार्सल खोलते ही इंजीनियर के उड़ गए होश

Online Shopping Viral Story: बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दावा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. उनका कहना है कि उन्होंने Blinkit से boAt Airdopes ईयरबड्स ऑर्डर किए थे, लेकिन जब पैकेट खोला तो अंदर ईयरबड्स की जगह आलू निकला. इस अजीब घटना ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. कुछ लोग इसे क्विक कॉमर्स की बड़ी चूक बता रहे हैं, तो कई यूजर्स मजेदार मीम्स और कमेंट्स कर रहे हैं.
लोग कह रहे हैं कि जहां एक तरफ ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक डिलीवरी सर्विसेज ने लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना दिया है. अब कुछ ही मिनटों में लोग किराने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें घर पर मंगा लेते हैं. लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, जो लोगों को हैरान कर देती हैं. कुछ ऐसा ही मामला बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ हुआ है. अब यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हजारों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है.
बेंगलुरु के रहने वाले शाश्वत आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर अपनी आपबीती शेयर की. उन्होंने बताया कि Blinkit से उन्होंने boAt Airdopes 311 Pro वायरलेस ईयरबड्स ऑर्डर किए थे. शाश्वत के मुताबिक, ऑर्डर बेहद तेजी से उनके घर पहुंच गया. उन्हें लगा कि पैकेट में उनका ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट होगा, लेकिन जब उन्होंने बॉक्स खोला तो वह हैरान रह गए. उनके अनुसार, पैकेट के अंदर ईयरबड्स की जगह एक आलू रखा हुआ था. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने ईयरबड्स की उम्मीद की थी, लेकिन उन्हें आलू मिला. यह बात देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.
न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, शाश्वत ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद यह कोई मजाक है. उन्हें इस घटना पर हंसी भी आई क्योंकि मामला काफी अजीब था. हालांकि, कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए पैसे दिए हैं और बदले में उन्हें बिल्कुल अलग चीज मिली है. इसके बाद उन्होंने तुरंत इस मामले की शिकायत करने का फैसला किया. उनका कहना है कि गलत प्रोडक्ट मिलना एक बात है, लेकिन पूरी तरह अलग सामान मिलना ज्यादा गंभीर मामला है. इससे ग्राहक का भरोसा कंपनी पर कम होता है.
शाश्वत ने बताया कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद कस्टमर सपोर्ट से संपर्क किया. उन्होंने ऑर्डर की जानकारी, तस्वीरें और अन्य जरूरी सबूत सपोर्ट टीम के साथ भी शेयर किए. उन्हें उम्मीद थी कि मामला जल्दी सुलझ जाएगा और उन्हें सही प्रोडक्ट या रिफंड मिल जाएगा. लेकिन उनके अनुसार, उन्हें ऐसा समाधान नहीं मिला, जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे. यही वजह रही कि उन्होंने पूरे मामले को सोशल मीडिया पर शेयर किया. उनका कहना है कि क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए ग्राहकों का भरोसा सबसे महत्वपूर्ण होता है और ऐसी घटनाएं उस भरोसे को कमजोर कर सकती हैं.
जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर पहुंची, लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. कई लोगों ने हैरानी जताई कि आखिर ईयरबड्स की जगह आलू पैकेट में कैसे पहुंच गया. वहीं कुछ यूजर्स ने मजेदार अंदाज में कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि शायद आलू के अंदर ईयरबड्स छिपे हों. दूसरे ने मजाक करते हुए कहा कि कंपनी अब हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा दे रही है. एक अन्य यूजर ने boAt और Potato को जोड़कर "boAtato" नाम तक दे दिया. यह कमेंट भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ.
जहां कई लोग इस घटना पर मजाक कर रहे थे, वहीं कुछ यूजर्स ने इसे गंभीर मुद्दा बताया. कई लोगों ने कहा कि अगर ग्राहक को सही सामान नहीं मिलता, तो यह चिंता की बात है. कुछ यूजर्स ने सलाह दी कि ऐसे मामलों में कंज्यूमर राइट्स का सहारा लिया जाना चाहिए. कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि ऑनलाइन खरीदारी करते समय ग्राहकों का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होती है और कंपनियों को ऐसे मामलों पर तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए.
मामला वायरल होने के बाद Blinkit की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई. कंपनी ने सार्वजनिक रूप से ग्राहक से संपर्क किया और कहा कि वह पूरे मामले की जांच करना चाहती है. कंपनी ने ग्राहक से ऑर्डर संबंधी जानकारी शेयर करने को कहा, जिससे मामले को विस्तार से समझा जा सके. साथ ही असुविधा के लिए खेद भी जताया गया. हालांकि, शाश्वत बाद में भी अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आए. उनका कहना था कि उन्हें अब तक ऐसा समाधान नहीं मिला है, जिससे उनकी समस्या पूरी तरह खत्म हो सके.
यह घटना केवल एक गलत डिलीवरी तक सीमित नहीं रही. सोशल मीडिया पर लोगों ने क्विक कॉमर्स कंपनियों की पैकिंग, गुणवत्ता जांच और डिलीवरी सिस्टम को लेकर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए. एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेजी से डिलीवरी देने के साथ-साथ प्रोडक्ट की सही जांच और पैकेजिंग भी उतनी ही जरूरी है. एक छोटी गलती भी कंपनी की साख पर असर डाल सकती है.
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