Blinkit से मंगाया boAt का ईयरफोन... बदले में मिला आलू! पार्सल खोलते ही इंजीनियर के उड़ गए होश

बेंगलुरु के रहने वाले शाश्वत आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर अपनी आपबीती शेयर की. उन्होंने बताया कि Blinkit से उन्होंने boAt Airdopes 311 Pro वायरलेस ईयरबड्स ऑर्डर किए थे. शाश्वत के मुताबिक, ऑर्डर बेहद तेजी से उनके घर पहुंच गया. उन्हें लगा कि पैकेट में उनका ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट होगा, लेकिन जब उन्होंने बॉक्स खोला तो वह हैरान रह गए. उनके अनुसार, पैकेट के अंदर ईयरबड्स की जगह एक आलू रखा हुआ था. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने ईयरबड्स की उम्मीद की थी, लेकिन उन्हें आलू मिला. यह बात देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.