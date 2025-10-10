जब किसान ₹1.5 करोड़ की कार लेने पहुंचा बैलगाड़ी में! बेंगलुरु की सड़कों पर हुआ अनोखा नजारा

Bengaluru Farmer Viral Video: बेंगलुरु के किसान एसएसआर संजू ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया जब वे ₹1.5 करोड़ की कार लेने बैलगाड़ी पर निकल पड़े. शहर की ट्रैफिक में कुर्ता-धोती पहने, सोने की चेन और अंगूठियां लगाए यह किसान जब बैलगाड़ी पर बैठा तो लोगों ने कैमरे निकाल लिए. उनके इस देसी अंदाज ने इंटरनेट पर धूम मचा दी.

कौन हैं एसएसआर संजू और क्यों हैं हमेशा सुर्खियों में?

एसएसआर संजू अपनी लग्जरी कार कलेक्शन और लार्जर दैन लाइफ पर्सनालिटी के लिए मशहूर हैं. उनके गैराज में पहले से ही पोर्श पैनामेरा, फोर्ड मस्टैंग, मासेराटी लेवांटे, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कारें हैं. लेकिन इस बार उन्होंने अपनी नई टोयोटा वेलफायर की डिलीवरी को यादगार बना दिया.

क्या हुआ जब शो रूम जाने के लिए कार ही नहीं बची?

यूट्यूब वीडियो किसान खरीद रहा है लग्जरी कार में दिखता है कि संजू ने अपनी टीम से कारें तैयार करने को कहा. उनकी पूरी लाइनअप ऑफिस के बाहर खड़ी थी और जब सभी स्टाफ अपनी-अपनी गाड़ियों में निकल गए, तो संजू वहीं रह गए. फिर उन्होंने दूसरी सवारी मंगवाई, लेकिन इस बार आई बैलगाड़ी! और यहीं से शुरू हुई वायरल यात्रा.

लोगों ने कैसी प्रतिक्रिया दी इस अनोखे अंदाज पर?

टोयोटा के शोरूम पर पहुंचकर संजू ने पारंपरिक तरीके से अपनी नई वेलफायर की पूजा की. स्टाफ ने उनका स्वागत किया और जब लाल कपड़े से ढकी कार का अनावरण हुआ, तो सबकी नज़रें ठहर गईं. संजू ने कार की चाबी ली और मुस्कराते हुए बोले, “देसी अंदाज में भी लग्जरी का मज़ा लिया जा सकता है.”

क्यों इसे कहा जाता है लग्ज़री MPV का राजा?

₹1.5 करोड़ की कीमत वाली Toyota Vellfire में दो कैप्टन सीट्स, 360° कैमरा, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, डिजिटल क्लस्टर और हाइब्रिड इंजन जैसी सुविधाएं हैं. इसका 2.5-लीटर पेट्रोल इंजन 193PS की पावर देता है. यह गाड़ी अपनी क्लास में सबसे प्रीमियम मानी जाती है.

लोगों ने क्यों कहा- ‘यही है असली इंडियन स्वैग’?

संजू का यह कदम दिखाता है कि पैसा आधुनिकता तो खरीद सकता है, पर जड़ें देसी ही रहती हैं. बैलगाड़ी से कार लेने का यह अंदाज़ सिर्फ़ शो ऑफ नहीं, बल्कि अपनी परंपरा से जुड़ाव का प्रतीक था. सोशल मीडिया पर लोग बोले – “किसान भी रॉयल हो सकता है, बस अंदाज़ होना चाहिए.” SSR संजू की बैलगाड़ी वाली कार डिलीवरी ने यह साबित कर दिया चाहे बात करोड़ों की हो या परंपरा की, देसीपन अगर दिल में हो तो हर सवारी खास बन जाती है.