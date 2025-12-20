भारी मिस्टेक हो गया… बोरिंग बताकर Gen Z लड़के ने छोड़ी नौकरी, फिर कही ऐसी बात कि हक्के-बक्के रह गए लोग

Advertisement
Viral News: बेंगलुरु के 22 वर्षीय अंशुल उथैया ने बोरिंग बताकर नौकरी छोड़ी, लेकिन बिना प्लान-बी जॉब मार्केट की सच्चाई से टकरा गए. उनका इमोशनल वीडियो वायरल हुआ, जिसने Gen Z की सोच और जल्दबाजी पर बहस छेड़ दी. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:51 AM IST
आज के दौर में जहां बेरोजगारी युवाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है, वहीं कुछ युवा जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की कीमत भी चुका रहे हैं. बेंगलुरु के 22 साल के अंशुल उथैया की कहानी इसी सच्चाई को उजागर करती है. अंशुल ने अपनी फुल-टाइम नौकरी को “बोरिंग” बताकर छोड़ दिया, लेकिन जब बाहर की दुनिया से सामना हुआ तो हालात बिल्कुल अलग निकले. अब उनका एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने Gen Z की सोच और जॉब मार्केट की सच्चाई पर नई बहस छेड़ दी है.

बिना प्लान-बी के इस्तीफा, सबसे बड़ी भूल

अंशुल उथैया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह काफी भावुक नजर आते हैं. वीडियो में अंशुल खुलकर स्वीकार करते हैं कि नौकरी छोड़ने का उनका फैसला जल्दबाजी और भावनाओं में लिया गया कदम था. उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना किसी ‘प्लान-बी’ के इस्तीफा दे दिया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई. अंशुल मानते हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौजूदा जॉब मार्केट इतना खराब दौर देख रहा है. अब जब जिम्मेदारियां सामने हैं, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है.

 जॉब मार्केट की कड़वी सच्चाई से सामना

नौकरी छोड़ने के बाद अंशुल ने नई जॉब की तलाश शुरू की और कई इंटरव्यू दिए. यहीं उन्हें समझ आया कि बाहर हालात उनकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल हैं. वीडियो के कैप्शन में अंशुल ने लिखा, जॉब मार्केट इतना खराब क्यों है? वीडियो के अंत में वह लोगों से अपील करते भी नजर आते हैं कि अगर किसी के पास कोई नौकरी का मौका हो, तो उन्हें जरूर बताएं. उनके चेहरे पर पछतावा साफ झलकता है, जो कई युवाओं के लिए एक चेतावनी बन गया है.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट

अंशुल का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने इसे सीख बताते हुए कहा कि जब तक दूसरी नौकरी हाथ में न हो, पहली जॉब नहीं छोड़नी चाहिए. कुछ लोगों ने Gen Z पर तंज कसते हुए कहा कि नई पीढ़ी जल्दी बोर हो जाती है और बिना सोचे-समझे बड़े फैसले ले लेती है. वहीं, कई यूजर्स ने अंशुल की ईमानदारी और हिम्मत की तारीफ की कि उन्होंने खुलकर जॉब मार्केट की सच्चाई बताई और दूसरों को सतर्क किया. यह कहानी आज के युवाओं के लिए एक जरूरी सबक बन गई है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

