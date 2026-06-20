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कैंडिडेट ने ₹25,000 रुपये की नौकरी ठुकराई तो HR बोली- लोग ₹12,000 में जी रहे! यूजर्स बोले- एम्प्लाई नहीं, मेड चाहिए...

LinkedIn Viral Chat: बेंगलुरु में 25,000 रुपये की नौकरी ठुकराने पर एक HR ने दावा किया कि लोग 12,000 में भी गुजारा कर रहे हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर कॉर्पोरेट शोषण और सैलरी स्टैंडर्ड को लेकर बहस छिड़ गई है. जानिए पूरा मामला क्या है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 20, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:24 AM IST
कैंडिडेट ने ₹25,000 रुपये की नौकरी ठुकराई तो HR बोली- लोग ₹12,000 में जी रहे! यूजर्स बोले- एम्प्लाई नहीं, मेड चाहिए...
Image Credit: लिंक्डइन यूजर अभिषेक ने जॉब सीकर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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