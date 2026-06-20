Bengaluru HR Viral Chat: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है. इस चैट ने देश के जॉब मार्केट में मिलने वाली कम सैलरी और कंपनियों के कथित टॉक्सिक वर्क कल्चर पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है. मामला तब शुरू हुआ जब एक उम्मीदवार ने बेंगलुरु में 20 से 25 हजार रुपये प्रति माह की नौकरी के ऑफर को बहुत कम बताते हुए ठुकरा दिया. इसके जवाब में कंपनी की HR ने जो कहा, उसने इंटरनेट पर लोगों को हैरान और नाराज कर दिया है.
यह पूरा मामला तब सामने आया जब अभिषेक नाम के एक टेक प्रोफेशनल ने लिंक्डइन पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया. इस स्क्रीनशॉट में एक जॉब सीकर और कंपनी की ट्रेनी रिक्रूटटर के बीच हुई बातचीत दिखाई दे रही है. उम्मीदवार ने बहुत ही शालीनता से मैसेज का जवाब देते हुए लिखा कि बेंगलुरु जैसे शहर के लिए 20 से 25 हजार रुपये की सैलरी मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम है और इसमें गुजारा करना बेहद मुश्किल है. इस पर HR ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो 12 हजार रुपये में भी गुजारा कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर क्यों फूटा गुस्सा
HR के इस दावे के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा भड़क गया. लोगों का कहना है कि कंपनियां कर्मचारियों की मजबूरी का फायदा उठाती हैं. लिंक्डइन और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि रिक्रूटर्स असल जिंदगी की जमीनी हकीकत से कितने कटे हुए हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि 12 हजार रुपये में तो बेंगलुरु में कंपनियां कर्मचारियों को नहीं बल्कि मेड यानी घरेलू सहायकों को हायर कर रही हैं. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि कंपनियां ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे वे सैलरी देकर कर्मचारियों पर कोई बहुत बड़ा अहसान कर रही हों.
बेंगलुरु में रहने का असली खर्च
अगर हम बेंगलुरु जैसे आईटी हब की बात करें तो वहां रहने का खर्च लगातार बढ़ रहा है. एक अकेले व्यक्ति के लिए भी अच्छे इलाके में सिर्फ एक कमरे का किराया या पीजी का खर्च ही 8 से 12 हजार रुपये तक चला जाता है. इसके बाद खाने-पीने, आने-जाने और अन्य जरूरी चीजों का खर्च अलग से होता है. ऐसे में 12 हजार रुपये की सैलरी में पूरे महीने का खर्च चलाना नामुमकिन के बराबर है. यही वजह है कि लोग इस तरह के वेतन ढांचे को कॉर्पोरेट शोषण का नाम दे रहे हैं.
FAQs-
Q1. बेंगलुरु में मिनिमम सर्वाइवल सैलरी कितनी होनी चाहिए?
Ans. बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में किराए, खाने और ट्रांसपोर्ट के खर्च को देखते हुए एक अकेले व्यक्ति के लिए कम से कम 25 से 30 हजार रुपये महीना जरूरी माना जाता है.
Q2. सोशल मीडिया पर 'हायरिंग मेड' वाला कमेंट क्यों वायरल हो रहा है?
Ans. जब HR ने कहा कि लोग 12 हजार में गुजारा कर रहे हैं, तो यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा कि इतनी कम सैलरी में प्रोफेशनल कर्मचारी नहीं बल्कि घरेलू सहायक (मेड) ही मिल सकते हैं.
Q3. इस विवाद की मुख्य वजह क्या है?
Ans. मुख्य वजह एंट्री-लेवल जॉब्स में मिलने वाली बेहद कम सैलरी और रिक्रूटर्स द्वारा महंगाई की हकीकत को नजरअंदाज करके कर्मचारियों के शोषण को सही ठहराना है.