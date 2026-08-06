/Rapido बाइक टैक्सी से हुआ हादसा! महिला के इलाज में खर्च हुए 20 लाख रुपये, अब कंपनी को ले जाएंगी कंज्यूमर कोर्ट

हर रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए बुक की गई एक बाइक टैक्सी, कुछ ही मिनटों में जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बन जाएगी, शायद इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी. लेकिन बेंगलुरु की रहने वाली 32 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर सानी कृष्णा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ.
सानी का कहना है कि वह Rapido बाइक से अपने ऑफिस जा रही थीं, लेकिन रास्ते में हुई दुर्घटना ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी. कई सर्जरी, महीनों का इलाज और 20 लाख रुपये से ज्यादा का मेडिकल खर्च. अब वह सिर्फ अपनी सेहत ही नहीं, बल्कि इंसाफ की लड़ाई भी लड़ रही हैं. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो सामने आने के बाद यह मामला तेजी से वायरल हो गया है. बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं और राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.
सानी कृष्णा मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं और बेंगलुरु में इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम करती हैं. उन्होंने बताया कि 17 जून की सुबह उन्होंने रोज की तरह बायरसंद्रा से डोमलूर स्थित अपने ऑफिस जाने के लिए Rapido बाइक टैक्सी बुक की थी. उनके मुताबिक, सफर शुरू हुए अभी करीब एक किलोमीटर ही हुआ था कि बागमाने टेक पार्क के पास बाइक ड्राइवर ने एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश की. सानी का आरोप है कि इसी दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गईं. इसके बाद पीछे चल रहा ट्रैक्टर उनके ऊपर से गुजर गया, जिससे उन्हें बेहद गंभीर चोटें आईं.
हादसे के तुरंत बाद सानी को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उन्हें बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में शिफ्ट किया गया. वहां उनकी कई सर्जरी हुईं. इलाज का लंबा दौर चला और बाद में उन्हें आगे की चिकित्सा और रिहैबिलिटेशन के लिए केरल के कोझिकोड स्थित मिथ्रास अस्पताल भेजा गया. उनका कहना है कि अब तक इलाज पर 20 लाख रुपये से ज्यादा खर्च हो चुका है.
इलाज के दौरान सानी ने अपना अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जब वास्तव में हादसा हुआ तो उन्हें अकेला छोड़ दिया गया. सानी ने कहा कि उन्होंने सुबह ऑफिस जाने के लिए कंपनी की सेवा पर भरोसा किया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी बदल गई. उनका आरोप है कि दुर्घटना के बाद कंपनी की ओर से उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला.
सानी का कहना है कि उन्होंने कंपनी को लीगल नोटिस भी भेजा. लेकिन उनकी शिकायत है कि इसके बाद भी उन्हें सिर्फ ऑटोमेटेड ईमेल मिले, जिनमें इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया बताई गई. उनका आरोप है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी कंपनी की तरफ से व्यक्तिगत स्तर पर कोई ठोस सहायता नहीं मिली. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें केवल लगभग 1 लाख रुपये के इंश्योरेंस कवर का विकल्प बताया गया, जबकि इलाज का खर्च कई गुना ज्यादा हो चुका है.
सानी ने साफ कहा है कि वह इस मामले को कंज्यूमर कोर्ट तक लेकर जाएंगी. उनका कहना है कि यह सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की आवाज है, जिन्हें दुर्घटना के बाद पर्याप्त सहायता नहीं मिलती. उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे मामलों पर खुलकर बात होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और यात्री को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े.
सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद Rapido की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई. कंपनी ने कहा कि वह इस मामले में सानी के संपर्क में है और उनकी शिकायत पर काम किया जा रहा है. हालांकि, सानी ने इस दावे से असहमति जताई. उनका कहना है कि अब तक उन्हें वास्तविक मदद नहीं मिली और उन्हें अपने इलाज का अधिकांश खर्च खुद उठाना पड़ा. फिलहाल कंपनी और सानी के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.
सानी का वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोग उनके समर्थन में सामने आए. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की. वहीं, कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें भी अलग-अलग बाइक टैक्सी सेवाओं से जुड़े हादसों के बाद मदद पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. कई लोगों ने सरकार से भी मांग की कि राइड-हेलिंग कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था और दुर्घटना के बाद मिलने वाली सहायता व्यवस्था की समीक्षा की जाए.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. हमेशा हेलमेट पहनें और यह सुनिश्चित करें कि चालक ने भी हेलमेट पहना हो. सफर के दौरान अगर राइडर तेज रफ्तार या लापरवाही से बाइक चला रहा हो, तो तुरंत उसे सावधानी बरतने के लिए कहें. जरूरत महसूस होने पर यात्रा बीच में भी समाप्त की जा सकती है. इसके अलावा ऐप में उपलब्ध इमरजेंसी फीचर, ट्रिप शेयरिंग और भरोसेमंद लोगों के साथ लाइव लोकेशन साझा करने जैसे विकल्पों का इस्तेमाल भी सुरक्षा बढ़ा सकता है.
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