Job Offer: बेंगलुरु की एक जॉब लिस्टिंग ने टेक इंडस्ट्री में सैलरी सिस्टम पर बहस छेड़ दी है. सिर्फ एक साल के अनुभव पर 35 लाख के पैकेज ने वफादारी, हाइक और रिटेंशन जैसे सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:44 AM IST
रोज का ₹600 जोमैटो, फ्री iPhone, वाईफाई का बिल... और भी बहुत कुछ कंपनी देगी! वायरल हुआ 35 लाख का जॉब ऑफर

Bengaluru Job Offer: बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की एक जॉब लिस्टिंग सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इस पोस्ट को एक्स पर EngiNerd नाम के यूजर ने शेयर किया, जिसमें कंपनी का नाम ब्लर किया गया था. यूजर ने इस ऑफर पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि एक तरफ टेक इंडस्ट्री में लगातार छंटनी हो रही है और दूसरी तरफ सिर्फ एक साल के अनुभव पर इतनी भारी सैलरी ऑफर की जा रही है.

एक साल के अनुभव पर कितनी सैलरी ऑफर?

इस जॉब ऑफर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 25 लाख रुपये सालाना पैकेज देने की बात कही गई है. इसके अलावा 20 लाख रुपये के ESOPs, साइन-ऑन बोनस और रिलोकेशन बेनिफिट्स भी शामिल हैं. कुल मिलाकर पहले साल का टोटल कंसेशन करीब 35 लाख रुपये आंका जा रहा है, जो इंडियन टेक इंडस्ट्री के लिहाज से बेहद चौंकाने वाला माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: 50 हजार में वियतनाम या 60 हजार में गोवा? भारतीयों की पहली पसंद अब विदेश, जानें क्या है असली वजह

सैलरी के अलावा कौन-कौन से फायदे?

ऑफर में सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि कई लग्जरी चीजें शामिल हैं. कंपनी जिम मेंबरशिप का खर्च उठाएगी. वर्क फ्रॉम होम सेटअप के लिए 21 हजार रुपये का अलाउंस दिया जाएगा. हर तीन साल में नया स्मार्टफोन मिलेगा. मोबाइल और वाई-फाई बिल का भुगतान भी कंपनी करेगी. इतना ही नहीं, रोजाना 600 रुपये तक का Zomato क्रेडिट भी ऑफर का हिस्सा बताया गया है.

पोस्ट शेयर करने वाले यूजर ने दावा किया कि यही कंपनी अपने यहां 5 से 8 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को इससे कम सैलरी दे रही है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि टेक इंडस्ट्री का सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से टूट चुका है, जहां नए लोगों को मोटा पैकेज और पुराने कर्मचारियों को मामूली एनुअल हाइक मिलती है.

 

 

यह भी पढ़ें: पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे? AI बॉयफ्रेंड की फोटो देख घबराई मम्मी, वायरल हुआ मजेदार वीडियो

सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी?

इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी. कई यूजर्स ने कहा कि जो लोग सालों तक कंपनी के साथ वफादार रहते हैं, वे खुद को नजरअंदाज महसूस करते हैं. एक यूजर ने लिखा कि नए लोगों को मार्केट रेट मिलता है और पुराने लोगों को सिर्फ उम्मीदें. कुछ यूजर्स ने खुलकर कहा कि कंपनी के प्रति ज्यादा वफादार होना अब नासमझी है. जहां आपकी कद्र हो, वहीं जाना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इसका दूसरा पहलू यह है कि जूनियर कर्मचारी 2-3 साल में ही कंपनी छोड़ देते हैं, खासकर जब उन्हें बेहतर फंडिंग या ऑफर मिल जाता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

