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एक झटके में पूरी टीम को कंपनी ने निकाला बाहर, दुखी होने के बजाय हमेशा के लिए छोड़ी कॉरपोरेट की नौकरी; वजह जीत लेगी दिल

Bengaluru Layoff Story: बेंगलुरु के एक शख्स ने नौकरी जाने के बाद ऐसा रिएक्शन दिया है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. पूरी टीम के साथ लेऑफ होने के बाद उसने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ने का फैसला लिया और बताया कि वह इस दिन के लिए सालों से तैयार था.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 14, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:49 PM IST
एक झटके में पूरी टीम को कंपनी ने निकाला बाहर, दुखी होने के बजाय हमेशा के लिए छोड़ी कॉरपोरेट की नौकरी; वजह जीत लेगी दिल
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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