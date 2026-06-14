इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन आने लगे. एक यूजर ने लिखा कि इतनी क्लैरिटी बहुत कम लोगों में होती है, तुम सच में पहले से तैयार थे. दूसरे यूजर ने कहा कि अगर बिजनेस नहीं भी चला तो भी तुम दोबारा करियर बना सकते हो, यह सोच ही सबसे बड़ी ताकत है. कई लोगों ने AI और जॉब मार्केट को लेकर भी चर्चा की और कहा कि अब समय बदल रहा है, इसलिए स्किल्स के साथ-साथ एडेप्ट होना जरूरी है. वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा कि बस अब ऐसा बिजनेस खोलो जिसमें 10 से 6 का टाइम फिक्स हो और वीकेंड पूरी छुट्टी हो.