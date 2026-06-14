Bengaluru Layoff Story: देश की टेक कैपिटल और स्टार्टअप हब कहे जाने वाले शहर बेंगलुरु से इन दिनों किसी न किसी टेक कंपनी में छंटनी और जॉब मार्केट के संकट की खबरें सामने आती रहती हैं. जब किसी कर्मचारी को अचानक पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है, तो आमतौर पर वह गहरे तनाव, भविष्य की चिंता और नए इंटरव्यू की तैयारी में डूब जाता है. लेकिन बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पूरी टीम के साथ नौकरी से निकाले जाने के बाद एक ऐसा हैरान करने वाला और लीक से हटकर फैसला लिया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
इस टेक कर्मचारी ने एक नया जॉब ढूंढने के बजाय हमेशा-हमेशा के लिए कॉरपोरेट लाइफ को ही क्विट करने का मन बना लिया है. उसने बताया कि वह लंबे समय से समझ चुका था कि कॉर्पोरेट जॉब हमेशा स्थिर नहीं रहती, इसलिए उसने पहले से ही अपने भविष्य की तैयारी शुरू कर दी थी. यह पूरी कहानी उसने रेडिट पर शेयर की, जिसके बाद लोग उसकी सोच और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
रेडिट पोस्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि उसके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है. परिवार की हालत ऐसी थी कि उसे 12वीं के बाद ही नौकरी करनी पड़ी. 2018 में उसने बेंगलुरु में एक छोटी सी दुकान में ग्राफिक डिजाइन का काम शुरू किया था. उस समय न उसके पास कोई खास स्किल थी और न ही कोई क्लियर करियर प्लान. लेकिन जरूरत ने उसे धीरे-धीरे सीखने पर मजबूर किया.
युवक ने बताया कि उसने लगातार मेहनत की और अपने काम को बेहतर बनाया. इसी दौरान उसे एक बड़ी कंपनी में मौका मिला. धीरे-धीरे उसकी सैलरी 12,000 रुपये से बढ़कर 65,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच गई. लेकिन उसने साफ कहा कि ग्राफिक डिजाइन कभी उसका पैशन नहीं था. उसका कहना था कि मैं इस फील्ड में सिर्फ इसलिए बना रहा क्योंकि इससे घर चलता था.
लड़के ने बताया कि वह हमेशा जानता था कि बिना डिग्री और बिना पैशन के यह करियर ज्यादा लंबा नहीं चल सकता. इसी वजह से उसने कभी भी फालतू खर्च नहीं किया. उसने EMI, लोन या लग्जरी लाइफस्टाइल से दूरी बनाए रखी और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचत और इन्वेस्टमेंट में लगाया. 2026 तक उसने लगभग 20 लाख रुपये की सेविंग तैयार कर ली थी.
हाल ही में जब कंपनी ने उसकी पूरी टीम के साथ उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया, तो वह टूटने के बजाय शांत रहा. उसने लिखा कि वह इस स्थिति के लिए पहले से तैयार था, इसलिए उसे कोई बड़ा झटका नहीं लगा. उसने यह भी बताया कि आजकल AI की वजह से डिजाइन इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है, जिससे उसे लगने लगा कि अब इस फील्ड में लंबे समय तक टिकना मुश्किल होगा.
लेऑफ के बाद अब उसने तय किया है कि वह अपने होमटाउन वापस जाएगा और वहां अपना बिजनेस शुरू करेगा. उसका मानना है कि लोकल लेवल पर अभी भी कई ऐसे काम हैं जिन्हें लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन उनमें अच्छा स्कोप है. वह रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और लोकल कनेक्शन बनाने पर काम करना चाहता है.
इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन आने लगे. एक यूजर ने लिखा कि इतनी क्लैरिटी बहुत कम लोगों में होती है, तुम सच में पहले से तैयार थे. दूसरे यूजर ने कहा कि अगर बिजनेस नहीं भी चला तो भी तुम दोबारा करियर बना सकते हो, यह सोच ही सबसे बड़ी ताकत है. कई लोगों ने AI और जॉब मार्केट को लेकर भी चर्चा की और कहा कि अब समय बदल रहा है, इसलिए स्किल्स के साथ-साथ एडेप्ट होना जरूरी है. वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा कि बस अब ऐसा बिजनेस खोलो जिसमें 10 से 6 का टाइम फिक्स हो और वीकेंड पूरी छुट्टी हो.
यह कहानी सिर्फ एक लेऑफ की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे सही समय पर की गई तैयारी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है. बेंगलुरु के इस शख्स ने साबित कर दिया कि नौकरी जाना अंत नहीं होता, बल्कि अगर दिमाग शांत हो और प्लानिंग सही हो तो यह एक नई शुरुआत भी बन सकता है. उसकी यह सोच आज कई युवाओं को फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग और करियर के प्रति नए नजरिए से सोचने पर मजबूर कर रही है.
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