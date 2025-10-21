Advertisement
Viral: क्या मैं आपका...? स्विगी डिलीवरी एजेंट ने भेजे इतने गंदे मैसेज, पढ़कर आ जाएगी शर्म, पीड़ित ने सुनाया दर्द

Bengaluru Viral News: हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. एक शख्स ने Swiggy के डिलीवरी एजेंट पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया. इसके बाद Swiggy ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस एजेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया. शख्स ने यह घटना सोशल मीडिया पर शेयर की, जिससे यह मामला सबके सामने आया. Swiggy ने माफी मांगते हुए सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:23 PM IST
Swiggy Delivery Agent Viral News: बेंगलुरु के एक 24 वर्षीय शख्स के साथ एक चौंकाने वाली घटना हुई, जब Swiggy Genie का एक डिलीवरी एजेंट उसे गंदी बातें कहने लगा. शख्स ने इस पूरी घटना को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया.

क्या हुआ था उस दिन?

शख्स ने बताया कि उसे अपने फ्लैटमेट के पास चाबियां भिजवानी थीं, क्योंकि वह खुद अपने दोस्त के घर था. इसके लिए उसने Swiggy Genie की मदद ली. जब डिलीवरी एजेंट आया, तो उसने पैकेज उसे सौंप दिया. एजेंट कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसने OTP मांगा. युवक ने अपना फोन चेक किया, लेकिन कोई OTP नहीं आया था. शख्स ने आगे बताया, "फिर वह 5-10 सेकंड तक और रुका और अचानक मुझसे कहा, ‘क्या मैं तुम्हारा…?’ यह सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया और बस नहीं कह पाया. मैं इतना शॉक्ड था कि तुरंत समझ नहीं पाया कि क्या करूं."

डर और चिंता के बीच लिया बड़ा फैसला

इस अजीब घटना से परेशान शख्स ने तुरंत अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया. उसके दोस्तों ने उसे सावधान रहने और डिलीवरी एजेंट से दूरी बनाए रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि यह डिलीवरी एजेंट भरोसेमंद नहीं लग रहा और सुरक्षा के लिए उसे पैकेज वापस ले लेना चाहिए. शख्स ने अपने दोस्तों की बात मानी और फौरन पैकेज वापस ले लिया.

Swiggy की प्रतिक्रिया से और बढ़ी निराशा

जब शख्स ने Swiggy से इस घटना की शिकायत की तो कंपनी की प्रतिक्रिया ने उसे और निराश कर दिया. Swiggy ने शुरुआत में कहा कि यह डिलीवरी एजेंट Rapido का था, क्योंकि उनकी Genie सेवा Rapido के साथ पार्टनरशिप में चलती है. Swiggy ने इस मामले में तुरंत एक और डिलीवरी एजेंट भेजकर युवक का ऑर्डर पूरा करवाया. साथ ही, Swiggy ने शख्स से हुई असुविधा के लिए माफी मांगी और बताया कि उसके पैकेज के लिए नया पिकअप शेड्यूल कर दिया गया है.

कड़ी कार्रवाई की मांग और ब्लैकलिस्टिंग

युवक Swiggy की इस हल्की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं था. उसने सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि इस डिलीवरी एजेंट को तुरंत हटा देना चाहिए. इसके बाद Swiggy के कस्टमर सपोर्ट ने उसे भरोसा दिलाया कि इस मामले में उचित कदम उठाया जाएगा. बाद में शख्स ने सोशल मीडिया पर अपडेट दिया कि Swiggy और Rapido दोनों ने उस डिलीवरी एजेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है. इसके अलावा, Swiggy ने अपने स्टाफ को ऐसी शिकायतों को संवेदनशीलता से संभालने की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है.

 

Swiggy delivery guy sexually harassed me, what should I do next?
byu/potential__wizie ibangalore

युवक की अपील – सुरक्षा को प्राथमिकता दें

इस घटना के बाद शख्स ने सभी से अपील की कि ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं का उपयोग करते समय सतर्क रहें. उसने कहा, "यह एक बहुत ही डरावनी स्थिति थी. Swiggy ने अब कार्रवाई कर दी है, लेकिन ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की जरूरत है."

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

