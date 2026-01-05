हेलमेट पहनते ही चालान की चेतावनी, AI से लैस इस देसी जुगाड़ ने बेंगलुरु पुलिस को भी सोचने पर कर दिया मजबूर

AI Helmet Viral: बेंगलुरु के रहने वाले पंकज नाम के लड़के ने एक अनोखा प्रयोग किया, जिसमें उसने अपने हेलमेट को AI तकनीक से लैस कर दिया. इस हेलमेट में एक AI एजेंट लगा है, जो बाइक चलाते वक्त लगभग रियल टाइम में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को पहचान सकता है. इसमें बिना हेलमेट चलना, गलत दिशा में वाहन चलाना और नंबर प्लेट से जुड़ी गड़बड़ियों जैसे मामलों को ऑटोमैटिकली डिटेक्ट किया जाता है.

ट्रैफिक उल्लंघन की पहचान कैसे?

पंकज के मुताबिक, जैसे ही कोई उल्लंघन सामने आता है, सिस्टम उसे विजुअल प्रूफ के साथ फ्लैग कर देता है. इसमें लोकेशन डेटा और जरूरी डिटेल्स भी जुड़ी होती हैं. उनका दावा है कि यह जानकारी सीधे संबंधित अधिकारियों तक भेजी जा सकती है, जिससे कार्रवाई आसान हो सकती है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स में यह साफ दिखता है कि इस हेलमेट सिस्टम को Raspberry Pi से पावर दी गई है. इसमें कंप्यूटर विजन मॉडल्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो स्क्रीन पर लाल बॉक्स बनाकर उल्लंघन को दिखाते हैं. कुछ फ्रेम्स में No Helmet और Drunk Driving जैसे टैग भी नजर आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ​इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

क्या यह निगरानी या विजिलेंटिज्म का मामला?

पंकज ने साफ किया कि उनका मकसद किसी की जासूसी करना नहीं है. उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट जवाबदेही को बढ़ाने के लिए है, न कि विजिलेंटिज्म के लिए. पोस्ट के अंत में उन्होंने बेंगलुरु के कम्यूटरों को सीधा संदेश दिया, जिसमें लिखा था कि अब सुरक्षित तरीके से चलें या पछताने के लिए तैयार रहें. जो चीज एक मजेदार एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू हुई थी, वह तब बड़ी बन गई जब खुद बेंगलुरु सिटी पुलिस ने पंकज से संपर्क किया. पंकज ने फॉलो-अप पोस्ट में बताया कि पुलिस कमिश्नर के कार्यालय से उन्हें मैसेज आया है.

i was tired of stupid people on road so i hacked my helmet into a traffic police device while i ride, ai agent runs in near real time, flags violations, and proof with location & no plate goes straight to police. blr people - so now ride safe… or regret it. pic.twitter.com/lWaRO01Jaq — Pankaj (@the2ndfloorguy) January 3, 2026

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'AK47' से बजाई ऐसी धुन! Viral Video देख लोग बोले- मुझे तो लगा बंदूक है लेकिन...

पुलिस ने इस इनोवेशन को कैसे देखा?

@BlrCityPolice के आधिकारिक अकाउंट से भेजे गए संदेश में पुलिस ने इस हेलमेट-बेस्ड ट्रैफिक वॉयलेशन डिटेक्शन आइडिया को इनोवेटिव और रोड सेफ्टी के नजरिए से दिलचस्प बताया. पुलिस ने सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने में रुचि भी दिखाई. कुछ लोगों ने इसे रोजमर्रा की झुंझलाहट से निकला शानदार समाधान बताया, जबकि कुछ यूजर्स ने प्राइवेसी, गलत इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर लागू करने के नियमों पर सवाल उठाए.