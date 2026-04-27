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Hindi Newsजरा हटके40 डिग्री की गर्मी... सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों को अचानक मिला सरप्राइज, वीडियो देखकर आप भी कहेंगे वाह

40 डिग्री की गर्मी... सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों को अचानक मिला सरप्राइज, वीडियो देखकर आप भी कहेंगे 'वाह'

Viral Video: भीषण गर्मी के बीच बेंगलुरु के एक शख्स ने सड़क किनारे काम करने वाले मजदूरों को आइसक्रीम बांटकर मानवता की मिसाल पेश की है. लक्ष्मण गोस्वामी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:54 AM IST
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40 डिग्री की गर्मी... सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों को अचानक मिला सरप्राइज, वीडियो देखकर आप भी कहेंगे 'वाह'

Bengaluru Man Kindness Video: पूरे भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है. कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है. ऐसी चिलचिलाती धूप में जब लोग अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, तब बेंगलुरु की सड़कों पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबका दिल जीत लिया. एक युवक ने अपनी बाइक रोकी और सड़क किनारे पसीना बहा रहे मजदूरों को जो तोहफा दिया, उसकी उम्मीद शायद उन मजदूरों ने भी नहीं की थी. सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

लक्ष्मण गोस्वामी की नेक पहल

यह पूरा मामला बेंगलुरु का है जहां लक्ष्मण गोस्वामी नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने एक इंस्पिरेशनल वीडियो शेयर किया है. वीडियो में लक्ष्मण अपनी बाइक से शहर के विभिन्न हिस्सों में जाते नजर आते हैं. वे उन मजदूरों और कामगारों के पास रुकते हैं जो चिलचिलाती धूप में मेहनत कर रहे थे. लक्ष्मण ने इन सभी को ठंडी आइसक्रीम दी ताकि उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि 40 डिग्री की गर्मी में एक छोटी सी आइसक्रीम कई चेहरों पर मुस्कान ला सकती है.

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मजदूरों के चेहरे पर आई मुस्कान

वीडियो में देखा जा सकता है कि जब लक्ष्मण मजदूरों के पास आइसक्रीम लेकर पहुंचे, तो वे पहले थोड़ा हैरान हुए. उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई अजनबी उनके पास आकर इतनी बड़ी राहत देगा. लेकिन जैसे ही उन्होंने आइसक्रीम स्वीकार की, उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो अनमोल थी. मजदूरों ने लक्ष्मण का शुक्रिया अदा किया और अपनी थकान भूलकर थोड़ी देर उस ठंडक का आनंद लिया. यह छोटी सी कोशिश दिखाती है कि मदद करने के लिए करोड़ों रुपये नहीं, बस एक नेक दिल चाहिए.

 

 

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सोशल मीडिया पर मिल रही है खूब तारीफ

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग लक्ष्मण की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें 'असली हीरो' बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "सभी हीरो कैप नहीं पहनते, कुछ लोग आइसक्रीम भी बांटते हैं." वहीं दूसरे यूजर ने गर्व जताते हुए लिखा, "भाई आप पर गर्व है." 

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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