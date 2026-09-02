/स्वादिष्ट नहीं, धुएंदार! पाव भाजी की प्लेट में मिली जली हुई बीड़ी, शिकायत की तो Zomato ने थमाया 100 रुपये का कूपन

Bengaluru Zomato Viral Post: ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना कभी-कभी कितना भारी पड़ सकता है, इसका ताजा उदाहरण बेंगुलुरु में देखने को मिला है. एक शख्स ने बड़े चाव से पाव भाजी ऑर्डर की थी, लेकिन प्लेट खोलते ही उसके होश उड़ गए. भाजी और प्याज के साथ प्लेट में एक सुलग चुकी यानी इस्तेमाल की हुई बीड़ी रखी हुई थी. इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है और लोग रेस्टोरेंट की सफाई पर सवाल उठा रहे हैं.
बेंगुलुरु के रहने वाले प्रियम तहाबिलदार ने फूड डिलीवरी ऐप Zomato के जरिए पाव भाजी का ऑर्डर दिया था. उन्हें उम्मीद थी कि खाना स्वादिष्ट होगा, लेकिन जब खाना आया तो नजारा बेहद चौंकाने वाला था. प्लेट में कटे हुए प्याज के ठीक ऊपर एक जली हुई बीड़ी पड़ी हुई थी. प्रियम ने तुरंत इसकी फोटो खींची और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी.
सोशल मीडिया पर यूजर का तंज
प्रियम ने इस घटना की तस्वीर पोस्ट करते हुए चुटकी ली और लिखा कि उन्होंने जोमैटो से पाव भाजी मंगवाई थी और उन्हें साथ में बीड़ी बिल्कुल मुफ्त मिली. हालांकि यह पूरी तरह से इस्तेमाल की हुई बीड़ी थी. उन्होंने आगे लिखा कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे इस तरह का फ्री ऑफर बिल्कुल भी नहीं चाहिए था. इसके साथ ही उन्होंने जोमैटो केयर को भी टैग किया.
कंपनी ने दिया ₹100 का कूपन
मामला बढ़ने के बाद प्रियम ने पोस्ट पर एक अपडेट शेयर किया. उन्होंने बताया कि जोमैटो की कस्टमर सपोर्ट टीम ने उनसे संपर्क किया है. कंपनी ने इस पूरी लापरवाही के बदले में उन्हें अगले ऑर्डर के लिए सिर्फ 100 रुपये का कूपन ऑफर किया है. कंपनी के इस रवैये पर भी कई लोगों ने नाराजगी जताई है.
इस घटना के बाद इंटरनेट पर यह बहस छिड़ गई कि गलती किसकी है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि जोमैटो सिर्फ खाना डिलीवर करता है, उसे बनाता या पैक नहीं करता. यूजर ने प्रियम से सवाल किया कि उन्होंने उस रेस्टोरेंट का नाम उजागर क्यों नहीं किया, जिसने यह खाना पैक किया था ताकि उस पर कार्रवाई हो सके.
सोशल मीडिया पर बने मीम्स
जहां कई लोग खाने की शुद्धता को लेकर चिंतित थे, वहीं कुछ लोगों ने इस पर जमकर मजे लिए. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि यह तो खाने में 'एक्स्ट्रा स्मोक फ्लेवर' जोड़ दिया गया है. वहीं दूसरे ने लिखा कि आज की पीढ़ी में यही दिक्कत है, वे चीजों का सकारात्मक पहलू नहीं देखते. एक अन्य यूजर ने सलाह दी कि अब समय आ गया है कि लोग बाहर का खाना छोड़कर घर का बना खाना खाएं.