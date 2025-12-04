Advertisement
बैचलर के रूम पर रातभर रुकी दो लड़कियां, मकान मालिक ने लगाई 5000 रुपये की 'चुंगी'!

Housing Society Rules: बेंगलुरु में एक युवक और उसके फ्लैटमेट पर दो लड़कियों के रातभर रुकने पर सोसाइटी ने 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया. सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस घटना ने बैचलर्स के प्रति भेदभाव की बहस छेड़ दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:31 PM IST
बैचलर के रूम पर रातभर रुकी दो लड़कियां, मकान मालिक ने लगाई 5000 रुपये की 'चुंगी'!

Bengaluru Housing Fine Controversy: बेंगलुरु के एक युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि उसे और उसके फ्लैटमेट को उनकी हाउसिंग सोसाइटी ने 5,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया. वजह थी 31 अक्टूबर की रात दो लड़कियों का उनके फ्लैट पर रुकना. युवक ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सोसाइटी के नियमों में बैचलर्स को ओवरनाइट गेस्ट रखने की अनुमति नहीं है, जबकि परिवारों पर कोई रोक नहीं.

यह भी पढ़ें: ​मैंने भगवान को देखा लेकिन... रोड एक्सीडेंट के बाद महिला की हुई मौत, वापस जिंदा हुई तो बताई 'स्वर्ग' की सच्चाई 

क्या सोसाइटी ने बिना चेतावनी ये जुर्माना लगाया?

पोस्ट के साथ युवक ने इनवॉइस का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें साफ लिखा था, “दो लड़कियां रात भर रुकीं.” उसने कहा कि यह उसकी पहली ‘वायलेशन’ थी और बिना किसी चेतावनी के सीधे फाइन मार दिया गया. वह लिखता है कि भले यह मुद्दा छोटा लगे, लेकिन बैचलर होने की वजह से अलग व्यवहार होना अच्छा नहीं लगता. युवक ने पूछा कि क्या वह ऐसा कुछ कर सकता है जिससे सोसाइटी अपने निर्णय पर दोबारा विचार करे. उसका कहना था कि कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम इंसाफ की उम्मीद तो होनी चाहिए. इसी सवाल के साथ उसकी पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी और हजार से ज्यादा अपवोट्स मिले.

 

सोशल मीडिया ने क्या सलाह दी?

पोस्ट वायरल होने पर कई यूजर्स ने कहा कि उसे तुरंत उस सोसाइटी को छोड़ देना चाहिए. कुछ ने कहा कि इस तरह के विजिटर मैनेजमेंट ऐप्स लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह हमारे देश की सांस्कृतिक समस्या है जो जल्दी खत्म होने वाली नहीं है. कई यूजर्स ने साफ कहा कि ऐसी सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए जहां इतने सख्त और भेदभावपूर्ण नियम हों.

यह भी पढ़ें: क्लास 12 के लड़के ने गर्लफ्रेंड के घर के CCTV हैक कर डाले, हर सेकंड की चाहता था अपडेट! फिर खुली बड़ी पोल

कुछ यूजर्स का कहना था कि ऐसे नियम लागू ही नहीं किए जा सकते और अगर किसी के पास पैसा और समय हो तो वह कोर्ट में चुनौती दे सकता है. लेकिन अधिकतर लोगों ने माना कि कानूनी लड़ाई लंबी और महंगी होती है, इसलिए सबसे आसान रास्ता है ऐसी जगह से निकल जाना. युवक ने बताया कि उसके फ्लैटमेट ने तो बिना देखे ही जुर्माना भर दिया.

