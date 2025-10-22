अपने पैसे से सड़क का गड्ढा भरा, पर सिर्फ एक घंटे में हुआ सब बर्बाद; शर्मनाक कहानी हुई वायरल

Potholes Self Funded Repair: बेंगलुरु के गड्ढों की कहानी अब किसी नई बात नहीं रही, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है. एक स्थानीय निवासी ने जब अपने पैसे से सड़क का गड्ढा भरवाया, तो महज एक घंटे में एक टैंकर ड्राइवर ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया. यह घटना अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

आखिर किसने भरा गड्ढा और क्या हुआ उसके बाद?

एक बेंगलुरु निवासी ने रेडिट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उसने अपने पैसे से अपने मोहल्ले की सड़क का गड्ढा भरवाया. उसने लिखा, “काम पूरा होने के सिर्फ एक घंटे बाद ही एक टैंकर ड्राइवर आया और सीधे सीमेंट पर गाड़ी चढ़ा दी”. ड्राइवर ने तो यहां तक किया कि छोटे पैच के चारों ओर रखे पत्थरों को भी हटा दिया ताकि वहां से निकल सके.

ड्राइवर ने क्या कहा, जिसने लोगों को और गुस्सा दिला दिया?

पोस्ट में लिखा गया कि ड्राइवर ने बेहिचक कहा, “अगर सड़क ठीक होती तो मैं सीमेंट पर नहीं चढ़ता.” उसने तर्क दिया कि अगर नुकसान नहीं चाहिए था तो रात में सीमेंट डालना चाहिए था. इतना ही नहीं, वह बहस करने लगा जैसे गड्ढा भरने वाला व्यक्ति यह काम सिर्फ अपने लिए कर रहा हो, न कि सबके भले के लिए. पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने लिखा, “इस जगह के लिए एक अच्छा काम भी नहीं कर सकते बिना किसी के उसे बर्बाद किए. मेरा पूरा रविवार खराब हो गया.” इस बात से कई लोगों ने सहमति जताई और कहा कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में नागरिक संवेदनशीलता की भारी कमी है.

सोशल मीडिया पर कैसी रही लोगों की प्रतिक्रिया?

एक यूजर ने लिखा, “भारत को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए. एक तरफ वे लोग जो चीजें ठीक रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ वे जो सब बिगाड़ते हैं.” दूसरे यूज़र ने कहा, “भारत में बहुत ज्यादा स्वार्थी लोग हैं. जब तक लोग खुद नहीं बदलेंगे, सरकार बदलने से भी कुछ नहीं होगा.” तीसरे ने लिखा, “मूर्खों की वजह से अपने नेक इरादों से पीछे मत हटो, ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे.”

क्या अब सुधरेंगी सड़कें?

घटना के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि एक हफ्ते के भीतर बेंगलुरु की सभी सड़कों के गड्ढे भरे जाएं. पहले भी उन्होंने अक्टूबर 31 की डेडलाइन तय की थी, ताकि शहर की पांचों नगर निगम सीमा के अंदर सड़कें दुरुस्त की जा सकें. लेकिन जनता के अनुभव अब भी यही कहते हैं कि बेंगलुरु की सड़कें हर बारिश के साथ फिर से टूटने के लिए तैयार रहती हैं.