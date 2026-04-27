Google कैंपस में 'दादू' की सवारी! पोते ने दादाजी को दिखाई अपनी दुनिया, वायरल वीडियो देख रो पड़े लोग!

Grandfather at Google Bengaluru Campus: भागदौड़ भरी कॉर्पोरेट लाइफ और 'वर्क-डे' के तनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने न केवल टेक सिटी बेंगलुरु, बल्कि पूरे इंटरनेट का दिल पिघला दिया है. इसमें एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी सफलता का जश्न किसी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि अपने दादाजी को अपने नए ऑफिस गूगल (Google) के आलीशान कैंपस की सैर कराकर मनाया. इंटरनेट पर वायरल हो रही इस पोस्ट में वह अपने दादाजी के साथ गूगल कैंपस की मशहूर रंग-बिरंगी साइकिल पर नजर आ रहे हैं. यह तस्वीर सिर्फ एक विजिट नहीं, बल्कि उन जड़ों को सलाम है, जिनकी वजह से आज यह पोता सफलता के शिखर पर है. इसकी तस्वीर को देखकर लोगों ने कहा कि सफलता का असली मतलब यही है.

पोते ने दादा को दिखाया अपनी मेहनत का फल

इस वीडियो में दिख रहा है कि बेंगलुरु में काम करने वाला एक युवक अपने दादा को गूगल कैंपस लेकर जाता है. यह उसके लिए सिर्फ ऑफिस दिखाने का मौका नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी के उस मुकाम को साझा करने का पल था, जहां पहुंचने का सपना उसके दादा ने भी देखा था.

साइकिल चलाकर ताजा की बचपन की यादें

इस वीडियो का सबसे खास हिस्सा वह है, जब दादा और पोता दोनों कैंपस के अंदर साइकिल चलाते नजर आते हैं. युवक बताता है कि बचपन में उसके दादा ने ही उसे साइकिल चलाना सिखाया था. अब वही पल फिर से जीना उसके लिए बेहद भावुक अनुभव बन गया. ऐसा लगा जैसे समय एक बार फिर पीछे लौट गया हो.

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खेल, हंसी और साथ बिताए खास पल

इस खास पल को दोनों लोगों ने सिर्फ साइकिल चलाकर ही नहीं, बल्कि कैंपस में साथ बैठकर खाना खाकर और खेलकर हंसी-मजाक के साथ बिताया. इन छोटे-छोटे पलों ने इस मुलाकात को और खास बना दिया. वीडियो में दादा के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ नजर आता है, जो हर किसी को छू जाता है.

दादा का भरोसा हुआ सच

लड़के ने बताया कि उसके दादा हमेशा कहते थे कि वह जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा. जब उसने उन्हें अपना ऑफिस दिखाया, तो दादा की आंखों में वही सपना पूरा होता नजर आया. उनके चेहरे की मुस्कान ही इस पूरे सफर की सबसे बड़ी कमाई बन गई.

सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार

अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. हजारों लोग इसे देखकर भावुक हो रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि असली सफलता वही है, जिसे हम अपने परिवार के साथ बांट सकें. कुछ लोगों ने इसे 'दिल छू लेने वाला पल' बताया, तो कुछ ने कहा कि यही जिंदगी की असली खुशी है. यह कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि एक गहरी सीख भी देती है. आज के दौर में जहां लोग सफलता को सिर्फ पैसे और पद से जोड़ते हैं, वहीं यह वीडियो दिखाता है कि असली खुशी अपनों के साथ बिताए पलों में छिपी होती है.

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