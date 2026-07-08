/बेंगलुरु के शख्स ने सिखाया सबक: फुटपाथ पर पेशाब कर रहे ऑटो वाले से ही कराई सफाई, वीडियो वायरल

Auto Driver Urinating On Footpath: बेंगलुरु से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. यहां एक जागरूक नागरिक ने न सिर्फ फुटपाथ पर पेशाब कर रहे ऑटो ड्राइवर को टोका, बल्कि उससे वहीं पानी मंगवाकर उस जगह को साफ भी करवाया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और लोग इस शख्स की हिम्मत की दाद दे रहे हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'gharkekalesh' नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु के एक जागरूक शख्स ने एक ऑटो ड्राइवर को बीच सड़क पर पकड़ लिया. वह ऑटो ड्राइवर फुटपाथ पर लगे पेड़ के पास पेशाब कर रहा था. इस बात पर वहां से गुजर रहे युवक को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत एक्शन लिया.
मौके पर ही सिखाया सबक
आमतौर पर लोग ऐसी चीजों को देखकर अनदेखा कर देते हैं या फिर बात आगे न बढ़े इसलिए चुप रह जाते हैं. लेकिन इस युवक ने ऐसा नहीं किया. उसने तुरंत ऑटो ड्राइवर को रोका और उससे सवाल-जवाब किए. युवक यहीं नहीं रुका, उसने ऑटो ड्राइवर से पानी की बोतल मंगवाई और उसी फुटपाथ को साफ करने पर मजबूर किया जिसे उसने गंदा किया था. ऑटो ड्राइवर को भी अपनी गलती का अहसास हुआ और उसने बिना किसी बहस के वहां पानी डालकर सफाई की.
Bangalore: An Auto driver urinated on recently cleaned footpath, Guy made him clean it pic.twitter.com/KGf0lvQtzO
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 7, 2026
सोशल मीडिया पर आया कमेंट्स का सैलाब
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया. अब तक इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं. इंटरनेट यूजर्स इस पर मजेदार और तारीफों से भरे कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'लगता है फुटपाथ को अचानक से सफाई क्रू मिल गया, इसे कहते हैं फास्ट ट्रैक मेकओवर.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'जब आपकी सड़क को फ्री में वॉश मिलता है और ड्राइवर को पोछा, तो समझो कर्मा ने नया सफाईकर्मी रख लिया है.'
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.