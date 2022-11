Viral Video: गड्ढे में गिरा शख्स, चुपचाप किया ऐसा काम कि रातों-रात अफसरों को बनवानी पड़ी सड़क

Bengaluru Man Protests On Road: बेंगलुरु की गड्ढों से भरी सड़कें हाल के दिनों में कई दुर्घटनाओं का कारण बनी हैं. ऐसी ही एक घटना के बाद अब एक नागरिक सड़कों की खस्ता हालत के विरोध में धरने पर बैठ गया. दुर्घटना का शिकार होने के बाद नागरिक निकाय के अधिकारियों से प्रतिक्रिया मांगने वाले व्यक्ति का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

शुक्रवार को दोपहिया वाहन सवार युवक सड़क पर गड्ढे के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया. ट्विटर हैंडल- स्पीक अप बेंगलुरु ने इस आदमी की कहानी शेयर की है. शेयर किए गए पोस्ट में लिखा है कि आज (शुक्रवार) सुबह 6 बजे, यह व्यक्ति वाहन चलाते समय गड्ढे में गिर गया. इस पर अब तक किसी अधिकारी या प्रतिनिधि की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. आदर्श थिएटर, ओल्ड मद्रास रोड, बैंगलोर. सीवी रमन नगर विधायक @mla_raghu को धन्यवाद, जिन्होंने यहां के लोगों को हर दिन अपने जीवन से जूझते रहने के लिए मजबूर किया.

हादसे पर विरोध का अजीब तरीका

वीडियो में, आदमी को हादसे के बाद नागरिक निकाय के अधिकारियों से प्रतिक्रिया मांगते हुए सुना जा सकता है. कथित तौर पर गड्ढा भर दिया गया है क्योंकि विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा था.

Today morning 6 AM, this person fallen to pathole while riding vehicle & no one responded yet at near Ulasoor Opp. to Adarsha theatre, OldMadrasRoad, Bangalore. Thanks to CV RamanNagara MLA @mla_raghu 4 keeping Bengalurians struggle with their lives every day. #SpeakUpBengaluru pic.twitter.com/UXEsu2dhA9

SpeakUpBengaluru (@SpeakUpBengalur) November 11, 2022