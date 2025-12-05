25 लाख की नौकरी छोड़कर क्यों बन गया डिलीवरी बॉय? दोस्त-फैमिली उड़ा रहे मजाक, लेकिन असली कहानी है कुछ और

Bengaluru Viral Story: बेंगलुरु के एक युवक ने 25 लाख रुपये सालाना की कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी और खुद को फूड डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करते पाया. उसकी इस चौंकाने वाली कहानी को उसके दोस्त ने एक्स पर शेयर किया, जिसने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी. दरअसल, लड़का अपना क्लाउड किचन शुरू करना चाहता था और इसके लिए वह ग्राहकों की पसंद, भाव और इलाके की मांग को खुद अनुभव करना चाहता था.

क्यों छोड़ दी ऐसी बढ़िया जॉब?

लड़के ने डिलीवरी पार्टनर बनकर यह जानना चाहा कि यूनिवर्सिटी के आसपास कौन-से फूड आइटम्स ज्यादा बिकते हैं, किस रेंज में लोग कितना खर्च करते हैं और कौन-से इलाके सबसे ज्यादा ऑर्डर देते हैं. इससे वह अपने किचन के लिए हाई-वॉल्यूम और कम-कीमत वाली आइटम्स की लिस्ट बना सके, जिसे वह असली मार्केट रिसर्च मानता है. उसके इस कदम को लेकर घरवालों और दोस्तों में काफी चिंता और शक था. क्योंकि वह जल्द शादी करने वाला था और अभी हाल ही में उसने कार भी खरीदी थी. कई दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और डिलीवरी यूनिफॉर्म में होने की वजह से उसे वॉचमैन ने डांट तक दी. इससे उसे सामाजिक अपमान भी झेलना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ​मैंने भगवान को देखा लेकिन... रोड एक्सीडेंट के बाद महिला की हुई मौत, वापस जिंदा हुई तो बताई 'स्वर्ग' की सच्चाई

क्या उसने सीखने में सफलता पाई?

कुछ ही हफ्तों में उसके पास 12 संभावित SKU की लिस्ट तैयार हो गई. ऐसे आइटम्स जिन्हें वह सस्ता रखकर भी बड़ी मात्रा में बेच सकता है. उसका मॉडल कहता है कि 3–4 महीनों में वह मुनाफा कमाना शुरू कर सकता है. घरवाले अब भी खिलाफ हैं, लेकिन वह अपने सपने के लिए दृढ़ है. एक्स पर उसके फैसले की जमकर तारीफ हो रही है. कई लोगों ने इसे रियल आंत्रेप्न्योर कहा, जहां व्यक्ति अपने आरामदायक जीवन को पीछे छोड़कर असली मार्केट को समझने निकल पड़ता है. एक यूजर ने लिखा, “ये है असली मार्केट रिसर्च, बिना स्लाइड डेक और बिना हवा में बने प्लान के, सीधे जमीन की हकीकत.”

A friend of mine left his 25 lpa+ job to become a Swiggy / Rapido driver. And no I'm not joking. His parents called me asking me to talk sense into him, crying literally. He was going to get married next year. And just bought a car. I spoke with him, and the reason shocked me.… — enji vi (@original_ngv) December 3, 2025

यह भी पढ़ें: क्लास 12 के लड़के ने गर्लफ्रेंड के घर के CCTV हैक कर डाले, हर सेकंड की चाहता था अपडेट! फिर खुली बड़ी पोल

जहां बहुत से लोग उसकी साहस की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ ने यह भी पूछा कि क्या इतने छोटे डाटा सेट से सही नतीजे निकालना मुश्किल नहीं होगा? एक यूजर ने कहा, “इंस्पायरिंग है, पर क्या इससे ज्यादा बड़े डेटा के साथ और तेज तरीके से ये जानकारी नहीं मिल सकती थी?”