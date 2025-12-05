Advertisement
trendingNow13029609
Hindi Newsजरा हटके

25 लाख की नौकरी छोड़कर क्यों बन गया डिलीवरी बॉय? दोस्त-फैमिली उड़ा रहे मजाक, लेकिन असली कहानी है कुछ और

Bengaluru Man Quits Job: बेंगलुरु के एक युवक ने 25 लाख रुपये सालाना की कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर फूड डिलीवरी पार्टनर का काम शुरू कर दिया, ताकि वह अपना क्लाउड किचन खोलने से पहले लोगों की पसंद को जमीनी स्तर पर समझ सके. पढ़िए उसकी प्रेरणादायक कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 05, 2025, 08:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

25 लाख की नौकरी छोड़कर क्यों बन गया डिलीवरी बॉय? दोस्त-फैमिली उड़ा रहे मजाक, लेकिन असली कहानी है कुछ और

Bengaluru Viral Story: बेंगलुरु के एक युवक ने 25 लाख रुपये सालाना की कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी और खुद को फूड डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करते पाया. उसकी इस चौंकाने वाली कहानी को उसके दोस्त ने एक्स पर शेयर किया, जिसने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी. दरअसल, लड़का अपना क्लाउड किचन शुरू करना चाहता था और इसके लिए वह ग्राहकों की पसंद, भाव और इलाके की मांग को खुद अनुभव करना चाहता था.

क्यों छोड़ दी ऐसी बढ़िया जॉब?

लड़के ने डिलीवरी पार्टनर बनकर यह जानना चाहा कि यूनिवर्सिटी के आसपास कौन-से फूड आइटम्स ज्यादा बिकते हैं, किस रेंज में लोग कितना खर्च करते हैं और कौन-से इलाके सबसे ज्यादा ऑर्डर देते हैं. इससे वह अपने किचन के लिए हाई-वॉल्यूम और कम-कीमत वाली आइटम्स की लिस्ट बना सके, जिसे वह असली मार्केट रिसर्च मानता है. उसके इस कदम को लेकर घरवालों और दोस्तों में काफी चिंता और शक था. क्योंकि वह जल्द शादी करने वाला था और अभी हाल ही में उसने कार भी खरीदी थी. कई दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और डिलीवरी यूनिफॉर्म में होने की वजह से उसे वॉचमैन ने डांट तक दी. इससे उसे सामाजिक अपमान भी झेलना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ​मैंने भगवान को देखा लेकिन... रोड एक्सीडेंट के बाद महिला की हुई मौत, वापस जिंदा हुई तो बताई 'स्वर्ग' की सच्चाई 

क्या उसने सीखने में सफलता पाई?

कुछ ही हफ्तों में उसके पास 12 संभावित SKU की लिस्ट तैयार हो गई. ऐसे आइटम्स जिन्हें वह सस्ता रखकर भी बड़ी मात्रा में बेच सकता है. उसका मॉडल कहता है कि 3–4 महीनों में वह मुनाफा कमाना शुरू कर सकता है. घरवाले अब भी खिलाफ हैं, लेकिन वह अपने सपने के लिए दृढ़ है. एक्स पर उसके फैसले की जमकर तारीफ हो रही है. कई लोगों ने इसे रियल आंत्रेप्न्योर कहा, जहां व्यक्ति अपने आरामदायक जीवन को पीछे छोड़कर असली मार्केट को समझने निकल पड़ता है. एक यूजर ने लिखा, “ये है असली मार्केट रिसर्च, बिना स्लाइड डेक और बिना हवा में बने प्लान के, सीधे जमीन की हकीकत.”

 

 

यह भी पढ़ें: क्लास 12 के लड़के ने गर्लफ्रेंड के घर के CCTV हैक कर डाले, हर सेकंड की चाहता था अपडेट! फिर खुली बड़ी पोल

जहां बहुत से लोग उसकी साहस की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ ने यह भी पूछा कि क्या इतने छोटे डाटा सेट से सही नतीजे निकालना मुश्किल नहीं होगा? एक यूजर ने कहा, “इंस्पायरिंग है, पर क्या इससे ज्यादा बड़े डेटा के साथ और तेज तरीके से ये जानकारी नहीं मिल सकती थी?”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

BengalurujobDelivery boyDelivery PartnerMarket research

Trending news

हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
snowfall warning
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
rare rock eagle
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
Putin
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
Tamilnadu
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
Putin
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
DNA
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
DNA
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
Omar Abdullah
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल