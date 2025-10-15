ऑफिस से ज्यादा मुझे मेरी फैमिली प्यारी है... इस शख्स ने क्यों छोड़ दी 40000 रुपये की नौकरी?

Bengaluru Man Quits Job: आज के समय में हर व्यक्ति करियर, कमाई और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में काम करने वालों के लिए यह बैलेंस बनाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है. छुट्टियां मिलना कठिन और काम का बोझ ऑफिस टाइम से बाहर तक खिंच जाता है. यही दुविधा झेल रहे थे बेंगलुरु के दीपेश, जिन्होंने आखिरकार इस तनावभरी जिंदगी से आजाद होने का बड़ा फैसला ले लिया.

कौन हैं वो शख्स जिसने 40 हजार की नौकरी छोड़ दी?

दीपेश की कहानी लिंक्डइन यूजर वरुण अग्रवाल ने शेयर की जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दीपेश लगातार भारी वर्कलोड में फंसे थे, जिससे वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे थे. जब यह जीवन असंतुलित हो गया तो उन्होंने 40 हजार रुपये की स्थायी नौकरी छोड़ने का साहसिक निर्णय लिया.

क्या नौकरी छोड़ने से जिंदगी आसान हो गई?

दीपेश ने आठ साल एक कंपनी में काम किया था. उनकी सैलरी 40 हजार तक पहुंच चुकी थी, लेकिन काम का दबाव उन्हें हर पल थका देता था. ऑफिस के बाद भी उन्हें काम करना पड़ता था, जिससे घर और बच्चों के लिए वक्त निकालना असंभव हो गया था. थककर उन्होंने टैक्सी चलाने का फैसला किया ताकि वे अपनी जिंदगी खुद की मर्जी से जी सकें.

कैसे बदली दीपेश की कमाई और जिंदगी?

टैक्सी ड्राइवर बनने के बाद दीपेश ने सिर्फ 21 दिन काम करने का रूटीन बनाया. अब वे हर महीने करीब 56 हजार रुपये कमा रहे हैं. न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ी, बल्कि अब उनके पास अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय भी है. दीपेश कहते हैं कि अब उनका जीवन पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और शांतिपूर्ण है. दीपेश ने अपनी बचत से दूसरी कार खरीदी और उस पर एक ड्राइवर रखा. अब वे अपना खुद का फ्लीट तैयार करने की योजना बना रहे हैं. वे मानते हैं कि यह बदलाव उनके जीवन का सबसे समझदार फैसला था कम तनाव, ज्यादा स्वतंत्रता और अपने प्रियजनों के लिए समय.

