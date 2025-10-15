Advertisement
trendingNow12962475
Hindi Newsजरा हटके

ऑफिस से ज्यादा मुझे मेरी फैमिली प्यारी है... इस शख्स ने क्यों छोड़ दी 40000 रुपये की नौकरी?

LinkedIn Story: बेंगलुरु के दीपेश ने कॉर्पोरेट नौकरी की भागदौड़ से थककर सब कुछ छोड़ दिया. 40 हजार की सैलरी वाली जॉब छोड़ टैक्सी चलाना शुरू किया, और अब 56 हजार महीने कमा रहे हैं, साथ ही परिवार संग वक्त भी बिता रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 15, 2025, 12:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑफिस से ज्यादा मुझे मेरी फैमिली प्यारी है... इस शख्स ने क्यों छोड़ दी 40000 रुपये की नौकरी?

Bengaluru Man Quits Job: आज के समय में हर व्यक्ति करियर, कमाई और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में काम करने वालों के लिए यह बैलेंस बनाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है. छुट्टियां मिलना कठिन और काम का बोझ ऑफिस टाइम से बाहर तक खिंच जाता है. यही दुविधा झेल रहे थे बेंगलुरु के दीपेश, जिन्होंने आखिरकार इस तनावभरी जिंदगी से आजाद होने का बड़ा फैसला ले लिया.

कौन हैं वो शख्स जिसने 40 हजार की नौकरी छोड़ दी?

दीपेश की कहानी लिंक्डइन यूजर वरुण अग्रवाल ने शेयर की जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दीपेश लगातार भारी वर्कलोड में फंसे थे, जिससे वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे थे. जब यह जीवन असंतुलित हो गया तो उन्होंने 40 हजार रुपये की स्थायी नौकरी छोड़ने का साहसिक निर्णय लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या नौकरी छोड़ने से जिंदगी आसान हो गई?

दीपेश ने आठ साल एक कंपनी में काम किया था. उनकी सैलरी 40 हजार तक पहुंच चुकी थी, लेकिन काम का दबाव उन्हें हर पल थका देता था. ऑफिस के बाद भी उन्हें काम करना पड़ता था, जिससे घर और बच्चों के लिए वक्त निकालना असंभव हो गया था. थककर उन्होंने टैक्सी चलाने का फैसला किया ताकि वे अपनी जिंदगी खुद की मर्जी से जी सकें.

कैसे बदली दीपेश की कमाई और जिंदगी?

टैक्सी ड्राइवर बनने के बाद दीपेश ने सिर्फ 21 दिन काम करने का रूटीन बनाया. अब वे हर महीने करीब 56 हजार रुपये कमा रहे हैं. न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ी, बल्कि अब उनके पास अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय भी है. दीपेश कहते हैं कि अब उनका जीवन पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और शांतिपूर्ण है. दीपेश ने अपनी बचत से दूसरी कार खरीदी और उस पर एक ड्राइवर रखा. अब वे अपना खुद का फ्लीट तैयार करने की योजना बना रहे हैं. वे मानते हैं कि यह बदलाव उनके जीवन का सबसे समझदार फैसला था कम तनाव, ज्यादा स्वतंत्रता और अपने प्रियजनों के लिए समय.

यह भी पढ़ें: फूड डिलीवरी का खोजा ऐसा 'लूपहोल', शख्स ने फ्री में मंगवाए 21,30,000 रुपये का खाना; फिर पकड़ा गया ऐसे

यह भी पढ़ें: भारत में यहां की 70 प्रतिशत औरतें जवानी में ही हो जाती हैं विधवा, क्यों मरते जा रहे मर्द?

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

BengaluruCorporate job

Trending news

भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून, बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिला! जानें नाम
Monsoon
भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून, बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिला! जानें नाम
ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव
dr kalam untold childhood stories
ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव
महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल
Maharashtra news
महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
Anti Naxal Operation
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
Gujarat
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
Sonam Wangchuk
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
Jaisalmer Fire
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
Durgapur Gang Rape Case
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
DGMO Rajiv Ghai
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
Amir Khan Muttaqi
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब