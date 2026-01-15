26वां जन्मदिन, 26 किमी की दौड़! सुपर-डुपर बॉयफ्रेंड ने पसीने से लिखी मोहब्बत की दास्तां, Video वायरल

Couple Love Story: अक्सर जन्मदिन पर लोग फूल, चॉकलेट या कैंडल लाइट डिनर का प्लान बनाते हैं, लेकिन बेंगलुरु के अविक भट्टाचार्य ने अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा किया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. अविक ने अपनी गर्लफ्रेंड सिमरन के 26वें जन्मदिन पर 26 किलोमीटर की दौड़ लगाई और इस पूरे सफर को वीडियो में कैद किया. यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो की शुरुआत ने लोगों का क्यों जीत लिया दिल?

वीडियो की शुरुआत सिमरन के बयान से होती है, जिसमें वह बताती हैं कि वह अपने जन्मदिन पर खुद 26 किलोमीटर दौड़ना चाहती थीं, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण ऐसा नहीं कर पाईं. इसके बाद अविक की एंट्री होती है, जो कैमरे के सामने कहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड 26 साल की हो गई है, इसलिए वह उसके लिए 26 किलोमीटर दौड़ने जा रहे हैं. सिमरन का यह कहना कि वह इस प्यार का मुकाबला कैसे करें, लोगों को भावुक कर गया.

अविक ने क्या खास बातें शेयर कीं?

दौड़ के दौरान अविक छोटे-छोटे वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ईयरफोन नहीं लगाए हैं, ताकि वह पूरी तरह इस पल को महसूस कर सकें. वह सिमरन के साथ बिताए गए खुशहाल पलों को याद करते हैं और उसकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं. अविक कहते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य ही हर चीज की बुनियाद है और यही उनके इस रन का मकसद भी है.

अविक ने वीडियो में यह भी बताया कि वह और सिमरन आने वाली मुंबई मैराथन की तैयारी कर रहे हैं, जो सिर्फ ढाई हफ्ते दूर है. बावजूद इसके उन्होंने अपनी ट्रेनिंग से समय निकालकर यह रन पूरी तरह सिमरन को समर्पित किया. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई कि प्रोफेशनल तैयारी के बीच भी उन्होंने रिश्ते को प्राथमिकता दी.

लोगों ने इस प्यार को कैसे सराहा?

इंस्टाग्राम पर यह वीडियो 5 जनवरी 2026 को शेयर किया गया था और अब तक इसे 7.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 6.8 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन तारीफों से भर गया. किसी ने लिखा कि यह लड़का रिलेशनशिप के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, तो किसी ने मजाक में कहा कि मानसिक शांति के लिए इसे AI मान लेना ही बेहतर है. कई यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे इमोशनल बर्थडे सरप्राइज बताया.