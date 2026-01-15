Advertisement
trendingNow13075289
Hindi Newsजरा हटके26वां जन्मदिन, 26 किमी की दौड़! सुपर-डुपर बॉयफ्रेंड ने पसीने से लिखी मोहब्बत की दास्तां, Video वायरल

26वां जन्मदिन, 26 किमी की दौड़! सुपर-डुपर बॉयफ्रेंड ने पसीने से लिखी मोहब्बत की दास्तां, Video वायरल

Bengaluru Birthday Surprise: बेंगलुरु के एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के 26वें जन्मदिन पर 26 किलोमीटर दौड़ लगाकर ऐसा तोहफा दिया, जिसने सोशल मीडिया पर प्यार और रिश्तों के नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए. वीडियो वायरल हो चुका है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 15, 2026, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

26वां जन्मदिन, 26 किमी की दौड़! सुपर-डुपर बॉयफ्रेंड ने पसीने से लिखी मोहब्बत की दास्तां, Video वायरल

Couple Love Story: अक्सर जन्मदिन पर लोग फूल, चॉकलेट या कैंडल लाइट डिनर का प्लान बनाते हैं, लेकिन बेंगलुरु के अविक भट्टाचार्य ने अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा किया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. अविक ने अपनी गर्लफ्रेंड सिमरन के 26वें जन्मदिन पर 26 किलोमीटर की दौड़ लगाई और इस पूरे सफर को वीडियो में कैद किया. यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो की शुरुआत ने लोगों का क्यों जीत लिया दिल?

वीडियो की शुरुआत सिमरन के बयान से होती है, जिसमें वह बताती हैं कि वह अपने जन्मदिन पर खुद 26 किलोमीटर दौड़ना चाहती थीं, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण ऐसा नहीं कर पाईं. इसके बाद अविक की एंट्री होती है, जो कैमरे के सामने कहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड 26 साल की हो गई है, इसलिए वह उसके लिए 26 किलोमीटर दौड़ने जा रहे हैं. सिमरन का यह कहना कि वह इस प्यार का मुकाबला कैसे करें, लोगों को भावुक कर गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे? AI बॉयफ्रेंड की फोटो देख घबराई मम्मी, वायरल हुआ मजेदार वीडियो

अविक ने क्या खास बातें शेयर कीं?

दौड़ के दौरान अविक छोटे-छोटे वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ईयरफोन नहीं लगाए हैं, ताकि वह पूरी तरह इस पल को महसूस कर सकें. वह सिमरन के साथ बिताए गए खुशहाल पलों को याद करते हैं और उसकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं. अविक कहते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य ही हर चीज की बुनियाद है और यही उनके इस रन का मकसद भी है.

अविक ने वीडियो में यह भी बताया कि वह और सिमरन आने वाली मुंबई मैराथन की तैयारी कर रहे हैं, जो सिर्फ ढाई हफ्ते दूर है. बावजूद इसके उन्होंने अपनी ट्रेनिंग से समय निकालकर यह रन पूरी तरह सिमरन को समर्पित किया. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई कि प्रोफेशनल तैयारी के बीच भी उन्होंने रिश्ते को प्राथमिकता दी.

 

 

यह भी पढ़ें: 50 हजार में वियतनाम या 60 हजार में गोवा? भारतीयों की पहली पसंद अब विदेश, जानें क्या है असली वजह

लोगों ने इस प्यार को कैसे सराहा?

इंस्टाग्राम पर यह वीडियो 5 जनवरी 2026 को शेयर किया गया था और अब तक इसे 7.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 6.8 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन तारीफों से भर गया. किसी ने लिखा कि यह लड़का रिलेशनशिप के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, तो किसी ने मजाक में कहा कि मानसिक शांति के लिए इसे AI मान लेना ही बेहतर है. कई यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे इमोशनल बर्थडे सरप्राइज बताया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Bengaluru

Trending news

वे वही दोहरा रहे हैं..BMC चुनाव में स्याही की जगह मार्कर? राज ठाकरे ने सरकार को घेरा
BMC elections
वे वही दोहरा रहे हैं..BMC चुनाव में स्याही की जगह मार्कर? राज ठाकरे ने सरकार को घेरा
इनको वेतन कौन देता है? उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों की देरी पर उठाए गंभीर सवाल
Maharashtra municipal elections
इनको वेतन कौन देता है? उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों की देरी पर उठाए गंभीर सवाल
13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Supreme Court Harish Rana
13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
IPAC Raid
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
PM Modi
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
BMC Election 2026
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का हक', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
Dutch Mayor India
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का हक', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
BMC Election 2026
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: खुलासा होना चाहिए कि वेतन कहां से आता है! चुनाव आयुक्त पर उद्धव का तीखा वार
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: खुलासा होना चाहिए कि वेतन कहां से आता है! चुनाव आयुक्त पर उद्धव का तीखा वार