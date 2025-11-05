Advertisement
₹23000 खर्च किए, फिर भी सड़क ने बना दी खटारा! बेंगलुरु युवक की पोस्ट ने खोला सिस्टम का पोल

Bengaluru News​: बेंगलुरु के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट कर बताया कि ₹23,000 खर्च कर कार की सर्विस कराने के सिर्फ एक हफ्ते बाद वर्थुर रोड के गड्ढे ने गाड़ी फिर से खराब कर दी. इससे नाराज लोगों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टैक्स देने के बावजूद सड़कें अब भी खतरनाक हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 05, 2025, 09:01 PM IST
बेंगलुरु के एक शख्स की दर्द भरी पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. शख्स ने बताया कि उसने अपनी कार की सर्विस पर ₹23,000 खर्च किए थे, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद सड़क के एक गड्ढे ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया. युवक ने रेडिट पर अपनी कहानी साझा करते हुए लिखा कि उसने पूरी सर्विस कराई थी ताकि कार फिर से फिट हो जाए, लेकिन वर्थुर रोड के एक गड्ढे ने उसकी उम्मीदें तोड़ दीं. ये पोस्ट देखते ही देखते हजारों लोगों तक पहुंच गई और अब लोग सरकार की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.

सड़क ने कर दिया सब बर्बाद

सोशल मीडिया पर एक शख्स ने रेडिट पोस्ट करते हुए लिखा, “मैंने पिछले हफ्ते ही अपनी कार की सर्विस पर ₹23,000 खर्च किए थे. सस्पेंशन पूरी तरह खराब था, इसलिए उसे रिप्लेस करवाया. सर्विस सेंटर ने जो भी बताया, सब काम करवाया ताकि गाड़ी एकदम परफेक्ट चल सके. जब गाड़ी वापस मिली तो सोचा कि अब चैन की सांस लूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.” युवक ने बताया कि एक हफ्ते भी नहीं बीते थे कि शहर की टूटी सड़कों ने फिर से उसकी जेब खाली कर दी.

वर्थुर रोड का गड्ढा बना सिरदर्द

शख्स ने बताया कि जब वह ऑउटर रिंग रोड से होते हुए वर्थुर की तरफ जा रहा था, तभी उसकी कार एक बड़े गड्ढे में जा फंसी. “उस गड्ढे से निकलने के बाद गाड़ी से अजीब आवाजें आने लगीं. सर्विस सेंटर ले गया तो पता चला कि एग्जॉस्ट पाइप टूट गया है और रिपेयर में और ₹5,000 लगेंगे.” उसने लिखा, “सच कहूं तो अब तंग आ चुका हूं. इतना खर्च करने के बाद भी एक खराब सड़क सब बर्बाद कर देती है.” यह पोस्ट पढ़ने के बाद कई यूजर्स ने अपनी-अपनी दिक्कतें भी साझा कीं.

 

लोगों ने निकाली भड़ास

नाराज यूजर ने लिखा कि अब वह सरकार को टैक्स देने के बजाय किसी मजदूर को सीधे पैसे देकर गड्ढे भरवाना पसंद करेगा. “कम से कम चैन की ड्राइव तो मिलेगी.” इस पोस्ट पर एक रेडिटर ने लिखा, “मैं भी हैदराबाद से यहां शिफ्ट हुआ हूं, लेकिन अब मेरी गाड़ी का सस्पेंशन और A-आर्म दोनों खराब हो गए हैं.” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “भारत में टैक्स देना मतलब खर्च करो, दुख झेलो और फिर से खर्च करो.” कई लोगों ने कहा कि आज़ादी के 80 साल बाद भी साफ सड़कें और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सपना लगती हैं.

वायरल पोस्ट ने उठाए सवाल

बेंगलुरु के इस वायरल पोस्ट ने शहर के लोगों की नाराजगी को फिर से हवा दे दी है. सड़कों की हालत को लेकर यूजर्स सरकार और नगर निगम पर निशाना साध रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि आईटी हब कहलाने वाला शहर अगर इतनी बुरी सड़कें झेल रहा है, तो बाकी जगहों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है. अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा छिड़ी है कि आखिर कब तक गड्ढों में गाड़ियां टूटेंगी और जनता टैक्स भरती रहेगी.

