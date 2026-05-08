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Hindi Newsजरा हटकेPOCSO के डर से निगल ली जेल की चाबी! फिर पुलिस ने 3 दिन में खिलाए 10 किलो केले, जानें फिर क्या हुआ

POCSO के डर से निगल ली जेल की चाबी! फिर पुलिस ने 3 दिन में खिलाए 10 किलो केले, जानें फिर क्या हुआ

Bengaluru Man Swallows Lock-up Key: बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर लोग हैरान भी हैं और हंसी भी नहीं रोक पा रहे हैं. यहां एक व्यक्ति ने पुलिस थाने के अंदर ऐसा कदम उठा लिया कि पुलिसवालों के साथ-साथ डॉक्टरों के भी हाथ-पांव फूल गए. मामला इतना अजीब था कि आखिर में व्यक्ति को लगातार तीन दिन तक केले खिलाने पड़े.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 08, 2026, 08:27 AM IST
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POCSO के डर से निगल ली जेल की चाबी! फिर पुलिस ने 3 दिन में खिलाए 10 किलो केले, जानें फिर क्या हुआ

Bengaluru Man Swallows Lock-up Key: अपराधी पकड़े जाने के डर से सबूत मिटाने के लिए लोग क्या-कुछ नहीं करते, लेकिन बेंगलुरु के एक शख्स ने जो किया, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए. POCSO मामले में गिरफ्तारी के डर से एक आरोपी ने पुलिस लॉकअप की चाबी ही निगल ली. इसके बाद पुलिस ने उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं, बल्कि अस्पताल के बेड पर लिटाया और 'केला डाइट' (Banana Diet) पर रख दिया. यह अजीबो-गरीब ड्रामा तीन दिनों तक चला, जिसके बाद डॉक्टरों और पुलिसवालों ने राहत की सांस ली.

क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना बेंगलुरु के बाहरी इलाके स्थित मदनायकनहल्ली पुलिस स्टेशन की बताई जा रही है. यहां पुलिस एक युवक से POCSO मामले में पूछताछ कर रही थी. इसी दौरान उसने अचानक लॉकअप की चाबी निगल ली. पहले तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है? जब सच्चाई सामने आई, तो तुरंत युवक को अस्पताल ले जाया गया.

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POCSO मामले में चल रही थी पूछताछ

बताया जा रहा है कि युवक को एक नाबालिग लड़की के गायब होने के मामले में पूछताछ के लिए थाने लाया गया था. पुलिस को शक था कि उसका इस मामले से संबंध हो सकता है. पूछताछ के दौरान युवक काफी घबराया हुआ दिखाई दे रहा था. इसी बीच उसे यह डर सताने लगा कि कहीं उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस ना दर्ज हो जाए. डर और घबराहट में उसने ऐसा कदम उठा लिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. 35 वर्षीय युवक ने थाने की लॉकअप चाबी मुंह में डालकर निगल ली. जब पुलिसवालों ने यह देखा, तो थाने में अफरा-तफरी मच गई. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए?

डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बजाय निकाला अलग तरीका

पुलिस ने युवक को आनन-फानन में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने जांच की, तो पता चला कि चाबी पेट के अंदर फंसी हुई है. शुरुआत में ऑपरेशन की बात सामने आई, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने बिना सर्जरी के चाबी निकालने का तरीका अपनाया.

क्या है केला वाला फॉर्मूला?

बिना सर्जरी के चाबी निकालने के लिए डॉक्टरों ने युवक को लगातार केले खिलाए. डॉक्टरों का मानना था कि ज्यादा मात्रा में केला खाने से चाबी शरीर से अपने आप बाहर निकल सकती है. फिर क्या था, युवक को तीन दिन तक खूब केले खिलाए गए. बताया जा रहा है कि इस दौरान उसने करीब 10 किलो केले खाए. डॉक्टर लगातार उसकी हालत पर नजर रखे हुए थे और पुलिस भी अस्पताल में मौजूद थी.

आखिरकार बाहर आ गई चाबी

तीन दिन की मशक्कत के बाद आखिरकार डॉक्टरों की कोशिश सफल हो गई. चाबी शरीर से सुरक्षित बाहर निकल आई और युवक की जान भी बच गई. इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद युवक को फिर से थाने लाया गया. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है. साथ ही युवक के खिलाफ अलग से कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है.

सोशल मीडिया पर लोग कर रहे मजेदार कमेंट

यह खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार रिएक्शन देने शुरू कर दिए. कोई कह रहा है कि जिंदगी में पहली बार सुना कि केले भी पुलिस केस में काम आ सकते हैं. वहीं कुछ लोग मजाक में लिख रहे हैं कि डॉक्टरों ने दवाई की जगह केला थैरेपी शुरू कर दी. एक यूजर ने लिखा कि डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है. वहीं दूसरे ने कहा कि पुलिस स्टेशन में ऐसा मामला शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो. हालांकि कई लोग यह भी कह रहे हैं कि घबराहट में लिया गया एक गलत फैसला इंसान को और बड़ी मुश्किल में डाल सकता है.

इलाके में चर्चा का विषय बना मामला

यह पूरा मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग हैरानी जता रहे हैं कि कोई इंसान डर के कारण लॉकअप की चाबी तक निगल सकता है. वहीं डॉक्टरों के केले वाले इलाज की भी खूब चर्चा हो रही है. फिलहाल युवक सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन यह अजीब घटना अब सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रही है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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