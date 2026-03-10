दादाजी के 1970 वाले पुराने फोन में पोते ने फिट किया AI, नाम रखा Kiri! जलाती है लाइट, करती है ईमेल और मीटिंग! जानें कैसे?

Rotary Phone AI Assistant: टेक्नोलॉजी और पुराने जमाने की चीजों का अनोखा मेल इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. बेंगलुरु के एक व्यक्ति पंकज ने अपने दादा के 1970 के दशक के पुराने रोटरी फोन को एक आधुनिक AI असिस्टेंट में बदल दिया. यह फोन बाहर से बिल्कुल एक साधारण विंटेज टेलीफोन जैसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर आधुनिक तकनीक छिपी हुई है. इस अनोखे प्रयोग की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

अनोखा प्रयोग करने का फैसला क्यों?

पंकज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्हें आधुनिक स्मार्ट स्पीकर पसंद नहीं थे. उनके मुताबिक ये डिवाइस सिर्फ प्लास्टिक के साधारण बॉक्स जैसे दिखते हैं. इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी पुरानी चीज को ही स्मार्ट बनाया जाए. इसी सोच के साथ उन्होंने अपने दादा के पुराने रोटरी फोन को AI असिस्टेंट में बदलने का फैसला किया और उस पर काम शुरू कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सुबह जन्म, शाम को मौत! मिलिए दुनिया के उन 7 जीवों से जिनकी कुछ घंटों में खत्म हो जाती है पूरी जिंदगी

‘Hey Kiri’ बोलते ही फोन कैसे करने लगता है काम?

इस खास फोन को इस्तेमाल करना भी काफी आसान है. जब कोई व्यक्ति फोन का रिसीवर उठाता है तो सिस्टम आवाज सुनने के लिए एक्टिव हो जाता है. इसके बाद अगर यूजर “Hey Kiri” कहता है तो AI असिस्टेंट तुरंत सक्रिय हो जाता है. इसके बाद यूजर उससे कई तरह के काम करवाने के लिए कमांड दे सकता है. उदाहरण के लिए कैब बुक करना, मीटिंग शेड्यूल करना, मैगी ऑर्डर करना, लाइट बंद करना या ईमेल का सार बताना जैसे कई काम यह डिवाइस कर सकता है.

डिवाइस दिखने में पुराने फोन जैसा

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी आधुनिक सुविधाओं के बावजूद यह डिवाइस बाहर से बिल्कुल पुराने जमाने के फोन जैसा ही दिखाई देता है. देखने वाला व्यक्ति शायद ही अंदाजा लगा सके कि यह एक AI असिस्टेंट है. पंकज ने इसे अपने डेस्क पर रखा हुआ है जहां यह एक सजावटी वस्तु की तरह भी दिखता है और जरूरत पड़ने पर एक स्मार्ट तकनीकी उपकरण की तरह भी काम करता है.

यह भी पढ़ें: मौत के 1 घंटे बाद हुआ जिंदा... फिर बोला- मैंने स्वर्ग में दादाजी को देखा! डॉक्टर ने फिर क्या कहा?

इस प्रोजेक्ट की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी कम लागत है. पंकज के मुताबिक उन्होंने पूरा सेटअप सिर्फ लगभग 2,307 रुपये में तैयार किया. इतनी कम कीमत में किसी पुराने फोन को AI असिस्टेंट में बदलना कई लोगों के लिए हैरानी की बात बन गया है. पंकज की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर टेक्नोलॉजी प्रेमियों का ध्यान खींच लिया. कई लोगों ने इस अनोखे प्रयोग की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि यह प्रोजेक्ट बेहद शानदार है और फोन का विंटेज स्टाइल भी बहुत आकर्षक लग रहा है. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि पुराने हार्डवेयर को इस्तेमाल करके नई चीज बनाना सीखने का सबसे मजेदार तरीका है.