सुबह इडली-डोसा का बैटर और दिन भर नौकरी, 15 साल की डबल मेहनत ने कैसे शख्स को बना दिया लीजेंड?

Dosa Idli Batter Seller: सोशल मीडिया पर इन दिनों बेंगलुरु के एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की कहानी दिल जीत रही है. निवेशक संदीप रविल्लु ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने राजू नाम के शख्स का जिक्र किया जो लालबाग बोटैनिकल गार्डन के पास इडली और डोसा का बैटर बेचते हैं. यह कोई साधारण स्ट्रीट वेंडर की कहानी नहीं, बल्कि एक पिता की 15 साल लंबी मेहनत और त्याग की दास्तान है.

राजू की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी रही?

राजू का दिन सुबह बहुत जल्दी शुरू होता है. वे रोज सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ताजा इडली और डोसा बैटर बेचते हैं. इसके बाद बिना आराम किए वे अपनी दूसरी नौकरी के लिए निकल जाते हैं, जहां दिन भर एक कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं. दो नौकरियां, लंबा समय और थकान के बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की.

15 साल पुराना भरोसा कैसे बना पहचान?

संदीप रविल्लु ने बताया कि वे पिछले 15 सालों से राजू से ही बैटर खरीद रहे हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि हर दिन एक ही समय पर, एक ही जगह राजू को मेहनत करते देखना अपने आप में प्रेरणादायक है. पोस्ट के कैप्शन में सिर्फ इतना लिखा गया- “दो नौकरियां लेकिन कोई शिकायत नहीं.” यही लाइन सोशल मीडिया पर लोगों के दिल को छू गई.

For 15 years, I’ve bought dosa–idli batter from the same man outside Lalbagh Botanical Garden. Mr. Raju sells batter 6–10 am, then works as an employee the rest of the day. Two jobs. No complaints. He educated his daughter—today she’s a Master’s graduate working in an MNC… pic.twitter.com/v3LjlXTeQE — Sandeep R (@investor_sr33) January 6, 2026

बेटी को मिली बड़ी सफलता

राजू की इस मेहनत का सबसे बड़ा फल उनकी बेटी की सफलता के रूप में सामने आया. पोस्ट के मुताबिक, राजू ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए यह संघर्ष किया और आज वह मास्टर्स डिग्री हासिल कर एक मल्टीनेशनल बायोटेक कंपनी में काम कर रही है. यह कहानी दिखाती है कि माता-पिता का त्याग कैसे अगली पीढ़ी का भविष्य बदल देता है. यह पोस्ट तेजी से वायरल हुई और इसे 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिले.

हजारों यूजर्स ने राजू की तारीफ करते हुए उन्हें ‘Quiet Legend’ कहा. कई लोगों ने कमेंट में बताया कि वे भी लालबाग के पास से बैटर खरीद चुके हैं और उसकी क्वालिटी बेहतरीन रही है. किसी ने लिखा कि मेहनत रंग लाती है, तो किसी ने इसे पिता के बलिदान की मिसाल बताया.