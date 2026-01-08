Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेसुबह इडली-डोसा का बैटर और दिन भर नौकरी, 15 साल की डबल मेहनत ने कैसे शख्स को बना दिया लीजेंड?

सुबह इडली-डोसा का बैटर और दिन भर नौकरी, 15 साल की डबल मेहनत ने कैसे शख्स को बना दिया लीजेंड?

Inspirational Story: बेंगलुरु में इडली-डोसा बैटर बेचने वाले राजू की मेहनत और संघर्ष की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां दो नौकरियां कर उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया और आज वह एमएनसी में काम कर रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 08, 2026, 06:51 AM IST
सुबह इडली-डोसा का बैटर और दिन भर नौकरी, 15 साल की डबल मेहनत ने कैसे शख्स को बना दिया लीजेंड?

Dosa Idli Batter Seller: सोशल मीडिया पर इन दिनों बेंगलुरु के एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की कहानी दिल जीत रही है. निवेशक संदीप रविल्लु ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने राजू नाम के शख्स का जिक्र किया जो लालबाग बोटैनिकल गार्डन के पास इडली और डोसा का बैटर बेचते हैं. यह कोई साधारण स्ट्रीट वेंडर की कहानी नहीं, बल्कि एक पिता की 15 साल लंबी मेहनत और त्याग की दास्तान है.

राजू की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी रही?

राजू का दिन सुबह बहुत जल्दी शुरू होता है. वे रोज सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ताजा इडली और डोसा बैटर बेचते हैं. इसके बाद बिना आराम किए वे अपनी दूसरी नौकरी के लिए निकल जाते हैं, जहां दिन भर एक कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं. दो नौकरियां, लंबा समय और थकान के बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की.

यह भी पढ़ें: पहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

15 साल पुराना भरोसा कैसे बना पहचान?

संदीप रविल्लु ने बताया कि वे पिछले 15 सालों से राजू से ही बैटर खरीद रहे हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि हर दिन एक ही समय पर, एक ही जगह राजू को मेहनत करते देखना अपने आप में प्रेरणादायक है. पोस्ट के कैप्शन में सिर्फ इतना लिखा गया- “दो नौकरियां लेकिन कोई शिकायत नहीं.” यही लाइन सोशल मीडिया पर लोगों के दिल को छू गई.

 

 

बेटी को मिली बड़ी सफलता

राजू की इस मेहनत का सबसे बड़ा फल उनकी बेटी की सफलता के रूप में सामने आया. पोस्ट के मुताबिक, राजू ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए यह संघर्ष किया और आज वह मास्टर्स डिग्री हासिल कर एक मल्टीनेशनल बायोटेक कंपनी में काम कर रही है. यह कहानी दिखाती है कि माता-पिता का त्याग कैसे अगली पीढ़ी का भविष्य बदल देता है. यह पोस्ट तेजी से वायरल हुई और इसे 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिले. 

यह भी पढ़ें: इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

हजारों यूजर्स ने राजू की तारीफ करते हुए उन्हें ‘Quiet Legend’ कहा. कई लोगों ने कमेंट में बताया कि वे भी लालबाग के पास से बैटर खरीद चुके हैं और उसकी क्वालिटी बेहतरीन रही है. किसी ने लिखा कि मेहनत रंग लाती है, तो किसी ने इसे पिता के बलिदान की मिसाल बताया.

