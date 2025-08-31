Bengaluru: कभी लाखों की सैलरी, आज फुटपाथ पर… 14 साल बैंक में काम करने वाला शख्स भीख मांगने को क्यों मजबूर?

Bengaluru News: बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता टेक हब बन गया है. कहा जाता है कि यहां नौकरी के मौके कभी खत्म नहीं होते. लेकिन कभी-कभी जिंदगी अचानक करवट ले लेती है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कोई भी सोच नहीं सकता. हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को झकझोर दिया. एक शख्स, जिसने 14 साल बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की थी, अब बेंगलुरु की सड़कों पर मदद मांगते नजर आया. उसके हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था कि उसके पास न नौकरी है, न घर. इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हालात कभी भी बदल सकते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट

इस शख्स की तस्वीर एक Reddit यूजर @Being-Brilliant ने शेयर किया, जिसने लोगों को भावुक कर दिया. तस्वीर में शख्स के पास एक QR कोड भी रखा था ताकि लोग डिजिटल भुगतान से मदद कर सकें. इसके बाद यूजर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, “क्या यह समाज की असफलता है या व्यक्तिगत परिस्थितियों का नतीजा?” यह सवाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

पोस्ट पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ लोगों ने कहा कि उसकी सीवी देखकर कोई उसकी मदद कर सकता है क्योंकि उसके पास बैंकिंग का लंबा अनुभव है. वहीं, कुछ ने सवाल उठाया कि बेंगलुरु जैसे शहर में जहां काम की कमी नहीं, वहां एक युवा शख्स को भीख क्यों मांगनी पड़ रही है.

मानसिक स्वास्थ्य पर भी उठे सवाल

कई लोगों का मानना था कि बेरोजगारी लंबे समय तक रहने पर व्यक्ति मानसिक रूप से टूट सकता है और अवसाद में जा सकता है. ऐसे में कोई भी छोटा-मोटा काम करना भी मुश्किल होजाता है. यह मामला सिर्फ नौकरी खोने का नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक सुरक्षा के अभाव का भी संकेत है.