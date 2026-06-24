Bengaluru Metro Snag: बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जहां दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां मौजूद हैं. लेकिन मंगलवार की शाम इसी हाईटेक शहर की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया. बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन में अचानक आई एक तकनीकी खराबी की वजह से पूरा शहर थम सा गया. दफ्तर से घर लौट रहे हजारों लोग स्टेशनों पर फंस गए और हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को घर पहुंचने के लिए ट्रकों और लॉरियों का सहारा लेना पड़ा. इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है.
मंगलवार की शाम करीब 6:30 बजे जब लोग ऑफिस खत्म कर अपने घर लौट रहे थे, तभी कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन पर एक ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई. यह खराबी मेट्रो की पर्पल लाइन पर हुई थी, जो शहर के सबसे व्यस्त रूटों में से एक है और सीधे आईटी कॉरिडोर व्हाइटफील्ड को जोड़ती है. पीक ऑवर्स होने की वजह से देखते ही देखते स्टेशनों पर भारी भीड़ जमा हो गई. मेट्रो प्रशासन को ट्रेनें रोकनी पड़ीं और यात्रियों को नीचे उतार दिया गया.
ऑटो-कैब फेल, ट्रकों का सहारा
मेट्रो बंद होते ही हजारों लोग एक साथ सड़कों पर आ गए. इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था. ओला, उबर और ऑटो की बुकिंग मिलना बिल्कुल बंद हो गई. जो ऑटो वाले मिले, उन्होंने जाने से मना कर दिया या फिर मुंह मांगा किराया मांगने लगे. भारी बारिश और जाम के बीच परेशान होकर आईटी प्रोफेशनल्स और आम लोगों ने सड़कों पर चलते ट्रकों और लॉरियों को हाथ देकर रोकना शुरू किया. लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रकों के पीछे लटक कर घर जाने को मजबूर दिखे. सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो वायरल हैं.
Bengalureans hop on to a lorry after metro train serves were disrupted last night due to technical glitches. Hundreds were stranded at inside metro stations and streets. The technical issue has been fixed at 5 am today. pic.twitter.com/WU2AIQaqfO
— Deepak Bopanna (@dpkBopanna) June 24, 2026
तेजस्वी सूर्या का 'थर्ड वर्ल्ड' वाला तंज
इस पूरे मामले पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है. बेंगलुरु साउथ से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा पोस्ट लिखा. उन्होंने लिखा, "फर्स्ट वर्ल्ड का टेक टैलेंट और थर्ड वर्ल्ड का गवर्नेंस, यही बेंगलुरु की कहानी है." सूर्या ने आगे कहा कि बेंगलुरु में मेट्रो का खराब होना अब आम बात हो गई है. ईमानदारी से टैक्स भरने वाले लोग हर दिन इसी टूटे हुए सिस्टम को झेलने के लिए मजबूर हैं.
पूरी रात चला मरम्मत का काम
मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक समस्या बड़ी थी, इसलिए रात भर टेक्निकल टीम ने काम किया. हालांकि, कुछ देर बाद एमजी रोड से व्हाइटफील्ड के बीच आंशिक रूप से मेट्रो चलाई गई थी, लेकिन उससे भीड़ कम नहीं हुई. मेट्रो प्रशासन ने बताया कि बुधवार सुबह 5 बजे जाकर इस खराबी को पूरी तरह ठीक किया जा सका, जिसके बाद अब मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं. लेकिन इस घटना ने बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.