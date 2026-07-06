/पापा ने मां के गहने बेच दिए थे क्योंकि... माइक्रोसॉफ्ट में 1.9 करोड़ की सैलरी पा रहे शख्स ने बताई खुद की Success Story

Success Story: एक किस्सा बेंगलुरु में रहने वाले माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मन्नू अग्रवाल ने शेयर किया है. आज भले ही मन्नू का सालाना पैकेज 1.9 करोड़ रुपये हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके परिवार के पास कॉलेज की एक सेमेस्टर की फीस भरने के लिए ₹15,000 भी नहीं थे. मन्नू ने लिंक्डइन पर एक दिल छू लेने वाली पोस्ट लिखी है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
सफलता रातों-रात नहीं मिलती, इसके पीछे त्याग की एक लंबी दास्तां होती है. झांसी के रहने वाले मन्नू अग्रवाल आज बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. उनका करियर ग्राफ देखकर कोई भी कह सकता है कि किस्मत उनके साथ थी. लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनके परिवार ने जो कीमत चुकाई, उसकी भरपाई दुनिया की कोई भी करेंसी नहीं कर सकती. मन्नू ने अपनी पढ़ाई के दिनों के उस सबसे मुश्किल दौर को याद किया है, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया.
जब ₹15,000 भी नहीं थे पास
मन्नू अग्रवाल ने अपनी लिंकडिन पोस्ट में लिखा कि जब वह बीसीए की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी. कॉलेज की फीस हर सेमेस्टर सिर्फ ₹15,000 थी. मन्नू लिखते हैं, "कीमत सिर्फ 15 हजार थी, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं थे. मुझे आज भी याद है कि मेरी मां ने बिना एक शब्द कहे अपने सोने के कंगन पिता के हाथ में सौंप दिए थे. वह रोई नहीं, उन्होंने बस मेरी तरफ देखा. उस रात मैं सो नहीं सका था." मां का वह मौन समर्पण मन्नू के दिल में घर कर गया.
कुछ कर्ज पैसों के नहीं होते
समय बदला और मन्नू की मेहनत रंग लाई. उन्होंने एनआईटी तिरुचिरापल्ली से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की. साल 2017 में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिल गई और वह अमेरिका के सिएटल चले गए. वहां उनका सालाना पैकेज करीब 1.9 करोड़ रुपये था. इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद मन्नू ने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया. उन्होंने मां से कहा कि अब उनके पास बहुत पैसे हैं और वह जो चाहें वो गहने खरीद सकती हैं.
मां का वो भावुक जवाब
बेटे की बात सुनकर मां ने जो कहा, उसने मन्नू के साथ-साथ इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया. मां ने कहा, "बेटा, तेरे आने से सब वापस आ गया." मन्नू ने अपनी पोस्ट का अंत एक बेहद खूबसूरत लाइन से किया, "कुछ कर्ज वित्तीय नहीं होते." यानी माता-पिता के इस कर्ज को कभी पैसों से नहीं चुकाया जा सकता.
गूगल में भी किया काम
मन्नू अग्रवाल के करियर की बात करें तो वह 2020 तक अमेरिका में रहे. इसके बाद वह भारत लौट आए. भारत आने के बाद उन्होंने बेंगलुरु में गूगल के साथ दो साल से ज्यादा समय तक काम किया. इसके बाद जुलाई 2025 में वह दोबारा माइक्रोसॉफ्ट में वापस लौट आए. आज वह एक सफल मुकाम पर हैं, लेकिन अपनी जड़ों और माता-पिता के संघर्ष को कभी नहीं भूले.