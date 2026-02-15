2 बच्चों की देखभाल के लिए रखी हैं 46 हजार रुपये की चाइल्डकेयर्स, पेरेंटिंग को लेकर इंटरनेट पर छिड़ी बहस

Advertisement
Bengaluru Nanny Salary Viral Post: Bengaluru की एक महिला ने सोशल मीडिया पर अपनी नैनी (चाइल्डकेयर्स) को लेकर पोस्ट किया. जिसके बाद अर्बन पेरेंटिंग को लेकर सवाल उठने लगे. यूजर्स की राय आपस में बट गई. किसी ने तारीफ की तो किसी ने गलत ठहराया. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

 

Feb 15, 2026, 06:03 PM IST
Bengaluru Viral Post: दरअसल, Bengaluru की एक महिला क्रिएटर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @ parveen.cyclebreaker पर पर एक पोस्ट किया जिसके बाद इंटरनेट पर पेरेंटिंग को लेकर बहस छिड़ गई. वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए कितने रुपये खर्च करती हैं. उनके मुताबिक उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए 46 हजार की सैलरी पर दो चाइल्ड केयर्स रखी हैं. इसके बाद पेरेंटिंग, अमीरी, गरीबी और अर्बन पेरेंटिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई. चलिए जानते हैं पूरी कहानी.

कितने रुपये खर्च करती है महिला?
अपनी इंस्टा पोस्ट में परवीन चौधरी ने बताया कि उन्होंने अपने 3 और 4 साल के बेटों के लिए 2 नैनी (देखभाल करने वाली) रखी हैं. पोस्ट के मुताबिक एक नैनी रोज 11 घंटे काम करती है और उसकी महिने की सैलरी 32 हजार रुपये है. वहीं दूसरी हेल्पर को 14 हजार रुपये देती है. कुल मिलाकर बच्चों की देखभाल के लिए 46 हजार रुपये महीना खर्च करती है.

क्या-क्या काम करती हैं नैनी?
इसमें नैनी बच्चों की देखभाल के साथ साथ खाना बनाना और घर के काम भी करती हैं. वीडियो पोस्ट करते हुए महिला ने लिखा कि वे उन्हें सिर्फ कर्मचारी नहीं मानती हैं, बल्कि फैमिली जैसा मानती हैं. महिला ने पोस्ट के कैप्शन में जानकारी देते हुए बताया कि ये नैनी उन्हें सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप से मिलीं हैं. परवीन के अनुसार उन्हें भरोसा और ईमानदारी सबसे जरूरी लगता है, इसलिए वह काम में कोई ज्यादा दखल भी नहीं देती हैं.

वो मेरी फैमिली है
वीडियो के कैप्शन में परवीन लिखती हैं, "मेरे लिए नैनी सिर्फ एक लेन देन नहीं है. जहां मैं उन्हें कुछ घंटों के पैसे देती हूं और वे मुझे सेवा देती हैं. मेरे लिए वे फैमिली का हिस्सा हैं. मुझे दो प्यारी आंटियां मिली हैं जो बच्चों की देखभाल करती हैं. मेरे लिए ईमानदारी और भरोसा बहुत जरूरी है. इसलिए मुझे जब सही लोग मिलते हैं तो मैं उन पर भरोसा करती हूं और कभी उनके काम में दखल नहीं देती हूं." इसके बाद वे दोनों नैनी की तारीफ करते हुए कहती हैं, "बदले में, उन्होंने हमेशा मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ही दिया है. उन्होंने मुझे काम करने, यात्रा करने और अपने बच्चों की देखभाल करने में सक्षम बनाया है. यहां तक कि तब भी जब मैं खुद असमर्थ होती हूं." 

मेरे लिए सौभाग्य की बात
इसके बाद परवीन लिखती हैं, "मैं जानती हूं कि नैनी रखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं हर दिन इस सौभाग्य के लिए आभारी हूं. अपने बच्चों की देखभाल करने वालों को अच्छी तरह से सहारा देने के लिए कड़ी मेहनत करती हूं. मेरे द्वारा दिए दी गई सैलरी से मेरी नैनी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पानी हैं.

क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद ज्यादातर यूजर्स ने महिला की तारीफ की है. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर सही बात कोई पुरुष शेयर करता तो रिएक्शन कुछ और होता. एक यूजर ने लिखा, "अगर कोई पिता यही बात साझा करे तो लोगों की प्रतिक्रिया अलग होगी." वहीं दूसरे यूजर ने ​महिला पर तंज कसते हुए लिखा, "आशा है बुढ़ापे में बच्चे आपके लिए भी नैनी का इंतजाम कर देंगे." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

