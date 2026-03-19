Namma Metro Viral Video: बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो के अंदर हुई हालिया घटना ने यात्रियों के व्यवहार पर बहस शुरू छेड़ दी है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो कोच के अंदर यात्री फर्श पर बैठकर गाना गा रहे हैं. वीडियो वायरल देखने के बाद जनता में गुस्सा है और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
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Bengaluru Viral Video: वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. इसमें कुछ लड़के और लड़कियां मेट्रो में नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये महिलाओं का कोच है और यहां सभी सीटें भरी होने के कारण ये पूरा ग्रुप फर्श पर बैठकर जोर-जोर से गाना गाने लगा. वीडियो में दिखता है कि सीधे तौर पर उन्हें किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन यात्रियों का ये व्यवहार परेशान करने वाला था.
नम्मा मेट्रो में यात्रियों का ये गैरजिम्मेदाराना व्यवहार जनता के बीच गुस्से का कारण बन गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लोगों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की और जमकर गुस्सा निकाला. जनता ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग ही है. इसी के साथ कर्मचारियों के रिएक्शन पर भी सवाल खड़े किए हैं.
मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो वायरल होने के बाद जनता ने सवाल खड़े कर दिए. लोगों का कहना है कि यदि इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो इस तरह के मामले बढ़ेंगे और डेली सफर करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा कई यूजर्स ने पूछा कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सोशल मीडिया कंटेंट के लिए इस तरह की हरकत करना सही है? कुल मिलाकर जनता में आक्रोश है और लोग इन लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियमों के मुताबिक, यात्रियों को फर्श पर बैठने या कोई ऐसा काम करने की इजाजत नहीं है जिससे दूसरे यात्रियों को समस्या हो. इसके अलावा तेज आवाज में गाना गाना या शोर करना भी नियमों का उल्लंघन माना जाता है. जानकारी के अनुसार, यात्रियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि बिना हेडफोन के मोबाइल पर गाना या वीडियो चलाना सख्त मना है. इसके अलावा मेट्रो में शराब के नशे में सफर करना और तंबाकू का सेवन करना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीन्या पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. जिसके बाद इस मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया. अधिकारियों का साफ कहना है कि नियम तोड़ने पर जुर्माना और कार्रवाई हो सकती है. इसी के साथ अधिकारियों ने ये भी चिंता जताई कि लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, दूसरे शहरों में भी ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है.
इस घटना ने नागरिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए हैं. एक आम नागरिक या यात्री होने के नाते जनता की भी कुछ जिम्मेदारी होती हैं. इस घटना ने ये बताया कि पब्लिक प्लेस पर कुछ बुनियादी अनुशासन कितना जरूरी होता है.
ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇರುವವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ.
ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ.@OfficialBMRCL @BlrCityPolice @blrcitytraffic pic.twitter.com/ByHoqElxRV
— Aditya Samarth (@aaditya_samarth) March 17, 2026
वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @aaditya_samarth नाम के हैंडल से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक 1.4 लाख से ज्यादा यूजर्स वीडियो को देख चुके हैं. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "बेंगलुरू मेट्रो नियमों के अनुसार, किसी को भी जमीन पर बैठने की अनुमति नहीं है. अपने बराबर में बैठे लोगों को परेशान करने की भी अनुमति नहीं है." इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दी है.
एक यूजर ने लिखा, "कल मैंने मेट्रो में अच्छी बात देखी, गार्ड आए और ट्रेन में गश्त लगाई. इतना ही नहीं मुझसे अपने फोन की आवाज कम करने के लिए कहा." किसी ने कार्रवाई की मांग की तो किसी ने दूसरे शहरों की मेट्रो से तुलना करनी शुरू कर दी.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.