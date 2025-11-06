Advertisement
'यह शहर टूट रहा है, यहां सांस लेना भी है दुश्वार...', इंडिया की फेमस सिटी पर क्यों भड़के लोग, ऐसा क्या हुआ?

Viral News: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी के साथ वायरल हो रही है, इस पोस्ट में एक युवक ने शहर की बढ़ती आबादी को लेकर चिंता जताई, जिसके बाद इस पोस्ट पर लोग अपनी प्रतिक्रिया देने लगे. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 06, 2025, 04:27 PM IST
Viral News: अक्सर देखा जाता है कि लोग काम की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की तरफ चले जाते हैं. देश के कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर लोगों को मनचाहा रोजगार मिल जाता है, ऐसे शहरों में काफी संख्या में लोग आते हैं. जिसकी वजह से यहां पर महंगाई बढ़ जाती है और रहन-सहन भी कठिन हो जाता है. लोगों की बढ़ती हुई आबादी से वातावरण भी प्रभावित होता है. ऐसा आलम बेंगलुरु में भी देखा जा रहा हैं, यहां पर एक निवासी ने शहर की जर्जर स्थिति पर गुस्सा दिखाया है. उसकी ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. जानिए उसके क्या कहा कहा है.

युवक ने उतारा गुस्सा
युवक ने रेडिट पर लिखा बेंगलुरु बहुत हो गया अब और लोगों को न बुलाने का समय आ गया है. यह शहर पूरी तरह से भीड़भाड़ वाला हो गया है और कॉर्पोरेट कंपनियों को शहर को 'सांस लेने' देने के लिए विस्तार करने की योजना को रोकना होगा. साथ ही कहा कि मैं यह बात एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं जिसने अपना पूरा जीवन यहां बिताया है, शहर टूट रहा है. हर दिन आप इसे महसूस कर सकते हैं. भीड़भाड़, पानी की कमी, किराया जिसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है, गायब होते पेड़, यह एहसास कि सब कुछ उन लोगों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है जिन्होंने यहां अपना जीवन बनाया है.

कंपनियों पर लगाया जाए टैक्स
इसके अलावा उसने लिखा कि पहले से मौजूद कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाना चाहिए और वह पैसा बेंगलुरु में ही रहना चाहिए. इसे सार्वजनिक परिवहन, जल निकासी व्यवस्था, झीलों के जीर्णोद्धार, सड़कों, किफायती आवास, पार्कों और वास्तविक जीवन-यापन में लगाया जाना चाहिए. 

लोगों ने दी प्रतिक्रिया
धीरे-धीरे युवक की ये पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गई और इसपर कमेंट की बाढ़ आ गई. एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि आपने मेरे दिल की बात कह दी. मुझे यह सोचकर खुशी हो रही है कि मैं अकेला नहीं हूं जो ऐसा महसूस करता हूं. यह पढ़कर मुझे बहुत हँसी आ रही है. भाई, चलो अपने बेंगलुरु को अगला कोलकाता न बनाएं, समस्याएं तो हैं, लेकिन समाधान भी होंगे. बग वाले कोड को हटाना या कोड न लिखना सफलता का रास्ता नहीं है. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

bengaluru news

Trending news

