बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड पर बस बना ट्रैफिक का 'राक्षस', 30 मिनट का सफर करने में लगा इतने घंटे, जानें पूरा मामला

Bengaluru News: बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड पर खराब हुई बस ने शहर को घंटों तक जाम में झोंक दिया. Reddit पर यूजर ने अपनी 2 घंटे की आपबीती साझा की, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा. खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ते वाहनों को वजह बताया गया.
Bengaluru News: बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड (ORR) पर मंगलवार शाम ऐसा जाम लगा कि लोगों का 30 मिनट का सफर 2 घंटे में भी खत्म नहीं हो पाया. वजह थी बीच सड़क पर खराब हुई BMTC बस, जिसने पूरे इलाके को ठप कर दिया. हजारों ऑफिसकर्मी घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे. शहर की सड़कों पर जाम कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली. एक शख्स ने Reddit पर अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि “ये शहर अब टूट चुका है… जिसे कभी प्यार करता था, वही अब रुला रहा है.”
जाम में फंसे हजारों लोग
मामला बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड का है, जहां एक BMTC बस के खराब होने से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई. लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे और ऑफिस से घर पहुंचने में दोगुना वक्त लग गया. एक शख्स ने लिखा कि उसने JP Morgan ऑफिस से रात 10:15 बजे निकला और व्हाइटफील्ड पहुंचते-पहुंचते आधी रात हो गई. आमतौर पर 30 मिनट का सफर इस बार दो घंटे में पूरा हुआ. उसने लिखा, “पूरे रास्ते फर्स्ट गियर में रेंगता रहा, और महसूस हुआ कि बेंगलुरु अब ट्रैफिक का कैदखाना बन चुका है.”
Reddit पर फूटा लोगों का गुस्सा
Reddit पर इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने अपनी नाराजगी जताई. एक यूजर ने लिखा, “अब वक्त आ गया है कि हम अपने हक के लिए आवाज उठाएं, वरना नेता हमें ऐसे ही ट्रैफिक में सड़ने देंगे.” किसी ने लिखा कि “WFH खत्म कर दफ्तर आने का दबाव डालने वाले कॉरपोरेट्स भी जिम्मेदार हैं.” एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, “हमारे डिप्टी सीएम कहते हैं कि अगर बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद नहीं तो लंदन चले जाओ.” यह सब पढ़कर लोगों ने कहा “बेंगलुरु वो शहर है जिसे सब नफरत करते हैं, लेकिन कोई छोड़ता नहीं.”
ट्रैफिक के पीछे क्या है असली वजह
Zerodha के को-फाउंडर निखिल कामत ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई. उन्होंने बेंगलुरु पुलिस और ट्रैफिक कमिश्नर से मुलाकात कर पूछा कि आखिर शहर का हाल इतना खराब क्यों है. अधिकारियों ने बताया कि महानगरों में आबादी और वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से नहीं बढ़े. 2013 में जहां शहर में 56 लाख वाहन थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 1.12 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है. नतीजा. जाम, धुआं और बढ़ता तनाव, जो अब बेंगलुरु की पहचान बन चुका है.