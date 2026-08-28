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मां को देने के लिए Rapido चलाकर जोड़े थे पैसे, ठग ने हॉस्पिटल के नाम पर लूटा! छात्र का दर्द सुनकर पसीजा लोगों का दिल

बेंगलुरु में एक कॉलेज स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाने के लिए Rapido चलाना शुरू किया था. उसका इरादा दिनभर की कमाई अपनी मां को देने का था, लेकिन रास्ते में एक फर्जी हॉस्पिटल इमरजेंसी ने पूरा खेल बदल दिया. ठग ने ऐसी कहानी सुनाई कि छात्र मदद करने के चक्कर में फंस गया और देखते ही देखते उसकी मेहनत की 1,000 रुपये की कमाई चली गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 28, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:23 PM IST
मां को देने के लिए Rapido चलाकर जोड़े थे पैसे, ठग ने हॉस्पिटल के नाम पर लूटा! छात्र का दर्द सुनकर पसीजा लोगों का दिल
Image Credit: छात्र को ठग ने हॉस्पिटल इमरजेंसी के नाम पर लूटा! प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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