Bengaluru News: प्लीज भैय्या मत करो... रैपिडो राइडर ने लड़की के साथ की शर्मनाक हरकत, फुटा लोगों का गुस्सा

Bengaluru News: बेंगलुरु में एक युवती ने रैपिडो राइडर पर सफर के दौरान उसके पैर पकड़ने की कोशिश का आरोप लगाया. लड़की ने “भैय्या मत करो” कहते हुए विरोध किया. वीडियो वायरल होते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा और पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 08, 2025, 02:12 PM IST
Bengaluru News: कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म ने जहां एक तरफ लोगों की लाइफ को आसान बना दिया है। वहीं कभी-कभार उनके गलत व्यवहार के अनुभव भी यूजर्स सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं. जहां एक लड़की ने रैपिडो बाइक राइडर पर सवारी के दौरान उसके पैर पकड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है. लड़की ने डरी-सहमी आवाज़ में कहा, “भैया मत करो…” और बाद में पूरी घटना सोशल मीडिया पर शेयर की. मामला गुरुवार शाम करीब 4 बजे का है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. आरोपी की पहचान लोकेश नाम के राइडर के रूप में हुई है. इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था और राइड शेयरिंग सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

राइड के दौरान हुई शर्मनाक हरकत

पुलिस के मुताबिक, यह घटना गुरुवार दोपहर करीब 4 बजे हुई जब युवती चर्च स्ट्रीट से अपने पीजी लौट रही थी. इसी दौरान रैपिडो राइडर लोकेश ने अचानक बाइक चलाते हुए उसके पैर पकड़ने की कोशिश की. युवती ने बताया कि पहले तो वह हैरान रह गई, पर जब आरोपी ने दोबारा ऐसा किया, तो उसने कहा, “भैया, क्या कर रहे हो… मत करो.” डर और सदमे में युवती ने तुरंत बाइक नहीं रुकवाई क्योंकि वह नए इलाके में थी और रास्ते से अनजान थी.

इंस्टाग्राम पर साझा की आपबीती

युवती ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि उसने खुद को बेहद असुरक्षित महसूस किया. उसने बताया, “मैं चाहती हूं कि कोई और लड़की ऐसा अनुभव न झेले. न कैब में, न बाइक पर, कहीं भी नहीं.” युवती ने कहा कि इस तरह की हरकत पहली बार नहीं हुई है, लेकिन इस बार उसने चुप रहने के बजाय आवाज उठाने का फैसला किया. उसकी पोस्ट वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कई यूजर्स ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की.

आरोपी ने मांगी माफी, पर छोड़ी डर की छाया

युवती के मुताबिक, जब वह अपने गंतव्य पर पहुंची तो एक राहगीर ने स्थिति को भांपकर उससे पूछा कि क्या हुआ. बात जानने के बाद उसने आरोपी राइडर का सामना किया. आरोपी ने माफी तो मांगी, लेकिन जाते-जाते उंगली दिखाने का इशारा किया, जिससे पीड़िता और ज्यादा डर गई. इस पर पुलिस ने Wilson Garden थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. रैपिडो कंपनी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन घटना ने महिला सुरक्षा को लेकर फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

