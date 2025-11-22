मकान मालिक ने 3BHK फ्लैट के लिए फाड़ा इतना बड़ा मुंह, किराएदार की हवा हो गई टाइट! पोस्ट वायरल

Trending Photos
Bengaluru Rent Viral: बेंगलुरु में घर किराए पर लेना इन दिनों एक बहुत बड़ा और महंगा चैलेंज बन गया है. अब तो बेसिक अपार्टमेंट का किराया भी इतना ज्यादा हो गया है कि कई निवासियों के लिए इसे वहन करना मुश्किल हो रहा है. बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में रहने वाले साहिल खान ने अपनी परेशानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की. उन्हें तब बड़ा झटका लगा जब पता चला कि कुक टाउन में एक 3BHK प्रॉपर्टी का किराया ₹1 लाख प्रति माह मांगा जा रहा है.
क्या मकान मालिकों का दिमाग घूम गया है?
साहिल ने अपनी पोस्ट में सीधा सवाल किया, "मकान मालिक कुक टाउन में 3BHK के लिए ₹1 लाख किराया मांग रहे हैं. क्या लोगों का दिमाग घूम गया है?" जब एक यूजर ने कमेंट किया, "वे आपको अपना घर खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं." तो साहिल ने जवाब दिया, "मैंने उसका भी हिसाब लगाया. वह भी बेतुका है."
सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं लोग?
साहिल की इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर किए और इस चौंकाने वाले किराये पर हैरान करने वाली प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने कमेंट किया, "मैं वहां घर देखने गया था. हालात पागलपन भरे हैं." दूसरे यूजर ने एक सुझाव देते हुए लिखा, "मारप्पा गार्डन, मुद्दम्मा गार्डन, एसके गार्डन, नंदीदुर्गा रोड के पास ट्राई करें, यह कुक टाउन से बहुत दूर नहीं है और आपको इतनी रकम के आधे से भी कम में एक अच्छा 3BHK मिल जाएगा."
तीसरे यूजर ने बताया, "एचएसआर में भी किराया बहुत तेजी से बढ़ा है. मकान मालिक 3BHK के लिए ₹80,000 मांग रहे हैं. वह भी एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग में जहां पानी की सप्लाई भी 100% नहीं है." बेंगलुरु का रेंटल मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आम निवासियों के लिए शहर में रहना मुश्किल होता जा रहा है.