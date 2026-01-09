IT हब या नर्क का द्वार? बेंगलुरु की बदहाली पर शख्स का फूटा गुस्सा, सरेआम लगाई सरकार की क्लास, फिर...

बेंगलुरु के एक पुराने निवासी की वायरल पोस्ट में शहर की बिगड़ती हालत पर गुस्सा झलकता है. ORR पर खराब सड़कें, लेन अनुशासन की कमी और ट्रैफिक पुलिस न होने से लोग परेशान हैं. शख्स ने सरकार से न्यूनतम सुविधाओं की मांग की है.
Trending Photos
Viral Post: बेंगलुरु… जिसे देश का IT हब कहा जाता है, जहां सपनों की नौकरियां हैं, स्टार्टअप्स की दुनिया है और हर कोने में टेक की चमक दिखती है. लेकिन इसी चमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छुपी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक लंबी पोस्ट में शहर के ही एक पुराने निवासी ने बेंगलुरु की बदहाली पर खुलकर गुस्सा निकाला है. शख्स का कहना है कि उसने पूरी जिंदगी इसी शहर में बिताई है और इससे प्यार किया है, लेकिन बीते कुछ सालों में हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब सब्र टूटने लगा है. ट्रैफिक, सड़कें और अव्यवस्था ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है.
ये मेरा शहर है, लेकिन अब पहचान नहीं रहा
पोस्ट लिखने वाले शख्स ने साफ कहा है कि बेंगलुरु उसका अपना शहर है. उसने कभी किसी और शहर में रहने की इच्छा नहीं की और न ही कोई शिकायत थी. लेकिन पिछले कुछ सालों में ट्रैफिक, हवा, पानी और खासकर सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है. वह हफ्ते में कम से कम दो बार ORR यानी आउटर रिंग रोड पर सिल्क बोर्ड से महादेवपुरा तक का सफर करता है. उसका कहना है कि अब यह सफर मानसिक और शारीरिक थकावट बन चुका है. ऑफिस कैब, मेट्रो बदलना, बस, कार और बाइक हर विकल्प आज़माने के बाद भी नतीजा वही रहता है: खराब सड़कें, लापरवाह ड्राइवर और अंतहीन जाम.
ORR की असली समस्याएं लेन, सड़क और सुरक्षा
शख्स ने अपनी पोस्ट में ORR की बड़ी समस्याओं की ओर इशारा किया है. सबसे बड़ा मुद्दा है लेन मैनेजमेंट. बसें और कैब ड्राइवर बिना किसी नियम के लेन बदलते हैं, जिससे अचानक चोक पॉइंट बन जाते हैं और ट्रैफिक कई गुना बढ़ जाता है. दूसरी बड़ी परेशानी है खराब सड़कें. कई जगह सड़क पर खतरनाक पैच हैं, जो बाइक सवारों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं. उसने मांग की है कि बस लेन फिर से शुरू की जाए और सभी भारी वाहन प्राइवेट बसें, लॉरियां और सरकारी बसें उसी में चलें. इससे न सिर्फ ट्रैफिक कम होगा, बल्कि सड़कें ज्यादा सुरक्षित भी होंगी.
Bengaluru is my city, I love it. But I just can't take it anymore.
byu/badabacchaa inbangalore
सरकार से अपील: ‘हम न्यूनतम सुविधा से भी खुश हैं’
पोस्ट में शख्स ने ट्रैफिक पुलिस की कमी पर भी सवाल उठाए हैं. उसका कहना है कि सिर्फ पीक आवर्स में नहीं, बल्कि रोज़ और हर चोक पॉइंट पर पुलिस होनी चाहिए चाहे वो महादेवपुरा ब्रिज हो, मराठाहल्ली, इकोस्पेस या सरजापुर रोड के बाद का इलाका. लेन डिसिप्लिन को उसने सबसे अहम समाधान बताया है, जिससे ORR की कम से कम 50% समस्याएं तुरंत हल हो सकती हैं. उसने कैमरों, जुर्माने और पुलिस पेट्रोलिंग की भी मांग की है. आखिर में उसने कहा कि नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं, लेकिन सरकार को भी आगे आना होगा. “हम बहुत कुछ नहीं मांग रहे, बस न्यूनतम सुविधा चाहिए,” यही इस गुस्से की सबसे बड़ी पुकार है.