 Bengaluru: 1 किलोमीटर का 425 रुपये... UBER है या हवाई जहाज, बिल देखते ही मचा हंगामा
Advertisement
trendingNow12894884
Hindi Newsजरा हटके

Bengaluru: 1 किलोमीटर का 425 रुपये... UBER है या हवाई जहाज, बिल देखते ही मचा हंगामा

Bengaluru News: बेंगलुरु में बारिश के बीच उबर की बढ़ी कीमतों ने हंगामा मचा दिया. 1 किलोमीटर की राइड पर 425 रुपये वसूले गए. सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी. ट्रैफिक, ऑटो माफिया और सर्ज प्राइसिंग को वजह माना गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 24, 2025, 04:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bengaluru: 1 किलोमीटर का 425 रुपये... UBER है या हवाई जहाज, बिल देखते ही मचा हंगामा

Bengaluru cab service: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इसी बीच एक शख्स ने सोशल मीडिया पर उबर की बढ़ी हुई कीमतों का चिंता जताया. उसने सवाल किया कि सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी के लिए इतना ज्यादा किराया क्यों वसूला जा रहा है? 

 हाल ही में एक Reddit यूजर ने अपनी पोस्ट में बताया कि उनके दोस्त ने 1 किलोमीटर की ऑटो राइड बुक करने की कोशिश की, जिसके लिए उबर ऐप ने 425 रुपये का किराया दिखाया. इतना ही नहीं, कार राइड का किराया करीब 364 रुपये था, जो बेहद महंगा थाय यूजर ने लिखा कि इतना अधिक किराया देखकर उनके दोस्त ने राइड रद्द कर दी और छाता लेकर पैदल ही चलना पड़ा.

सोशल मीडिया पर बहस

Add Zee News as a Preferred Source

पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कुछ यूजर्स ने कैब किराए को लेकर नाराजगी जताई, तो कुछ ने इसकी तुलना विकसित देशों से की. एक यूजर ने लिखा, “जर्मनी में मर्सिडीज बेंज टैक्सी का किराया भी इतना ही आता है.” दूसरे ने मजाक करते हुए लिखा, “अब समय आ गया है कि लोग ऑटो खरीद लें.” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “मैं अमेरिका में भी इतनी कीमत चुकाता हूं, यह देखकर हैरानी होती है.”

ट्रैफिक और ऑटो माफिया की समस्या

बेंगलुरु में बढ़ती जनसंख्या और यातायात समस्याओं ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,  शहर की आबादी 1.3 करोड़ से अधिक है और लाखों वाहन सड़कों पर चलते हैं. संकरी गलियां, अधूरी मेट्रो परियोजनाएं और सीमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इस संकट को और बढ़ा रही हैं. पीक ऑवर्स में छोटी दूरी तय करने में भी घंटों लग जाते हैं. कई लोग मानते हैं कि यदि पैदल या साइकिल से यात्रा संभव है तो इन महंगी राइड्स से बचना चाहिए.

क्यों बढ़ जाते हैं किराए?

बारिश और पिक ऑवर्स में कैब सेवाओं की डिमांड बढ़ने से किराए में अचानक इजाफा होता है. इसे सर्ज प्राइसिंग कहा जाता है जो उबर और ओला जैसी कंपनियां अपनाती हैं. इसके अलावा, ईंधन की बढ़ती कीमतें भी किराए में बढ़ोतरी का कारण बनती हैं. हालांकि यात्रियों का कहना है कि 1 किलोमीटर के लिए 425 रुपये वसूलना किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता और सरकार को इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

bengaluru newsuber auto

Trending news

अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
Indian tourists
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Kerala News
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
vice president election
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
Anish Dayal Singh
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
;