Bengaluru: 1 किलोमीटर का 425 रुपये... UBER है या हवाई जहाज, बिल देखते ही मचा हंगामा

Bengaluru cab service: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इसी बीच एक शख्स ने सोशल मीडिया पर उबर की बढ़ी हुई कीमतों का चिंता जताया. उसने सवाल किया कि सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी के लिए इतना ज्यादा किराया क्यों वसूला जा रहा है?

हाल ही में एक Reddit यूजर ने अपनी पोस्ट में बताया कि उनके दोस्त ने 1 किलोमीटर की ऑटो राइड बुक करने की कोशिश की, जिसके लिए उबर ऐप ने 425 रुपये का किराया दिखाया. इतना ही नहीं, कार राइड का किराया करीब 364 रुपये था, जो बेहद महंगा थाय यूजर ने लिखा कि इतना अधिक किराया देखकर उनके दोस्त ने राइड रद्द कर दी और छाता लेकर पैदल ही चलना पड़ा.

सोशल मीडिया पर बहस

पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कुछ यूजर्स ने कैब किराए को लेकर नाराजगी जताई, तो कुछ ने इसकी तुलना विकसित देशों से की. एक यूजर ने लिखा, “जर्मनी में मर्सिडीज बेंज टैक्सी का किराया भी इतना ही आता है.” दूसरे ने मजाक करते हुए लिखा, “अब समय आ गया है कि लोग ऑटो खरीद लें.” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “मैं अमेरिका में भी इतनी कीमत चुकाता हूं, यह देखकर हैरानी होती है.”

ट्रैफिक और ऑटो माफिया की समस्या

बेंगलुरु में बढ़ती जनसंख्या और यातायात समस्याओं ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शहर की आबादी 1.3 करोड़ से अधिक है और लाखों वाहन सड़कों पर चलते हैं. संकरी गलियां, अधूरी मेट्रो परियोजनाएं और सीमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इस संकट को और बढ़ा रही हैं. पीक ऑवर्स में छोटी दूरी तय करने में भी घंटों लग जाते हैं. कई लोग मानते हैं कि यदि पैदल या साइकिल से यात्रा संभव है तो इन महंगी राइड्स से बचना चाहिए.

क्यों बढ़ जाते हैं किराए?

बारिश और पिक ऑवर्स में कैब सेवाओं की डिमांड बढ़ने से किराए में अचानक इजाफा होता है. इसे सर्ज प्राइसिंग कहा जाता है जो उबर और ओला जैसी कंपनियां अपनाती हैं. इसके अलावा, ईंधन की बढ़ती कीमतें भी किराए में बढ़ोतरी का कारण बनती हैं. हालांकि यात्रियों का कहना है कि 1 किलोमीटर के लिए 425 रुपये वसूलना किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता और सरकार को इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए.