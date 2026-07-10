/बारिश में गिरा पेड़, खुल गई किस्मत! 40 साल पुराने पेड़ ने 85 साल के बुजुर्ग को बना दिया लाखपति

तेज बारिश और आंधी अक्सर लोगों के लिए परेशानी लेकर आती है. कहीं पेड़ गिर जाते हैं, तो कहीं मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है. लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को चौंका दिया.
यहां रहने वाले 85 वर्षीय एन. जी. केसरी के घर के बाहर खड़ा करीब 40 साल पुराना चंदन का पेड़ तेज बारिश के दौरान गिर गया. शुरुआत में उन्हें लगा कि वर्षों से संभालकर रखा गया उनका पेड़ अब बेकार हो गया है और भारी नुकसान हो गया है. लेकिन कुछ ही दिनों बाद यही पेड़ उनके लिए खुशखबरी लेकर आया.
बताया जा रहा है कि करीब चार दशक पहले केसरी के घर के आंगन में एक छोटा पौधा अपने आप उग आया था. शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य पौधा समझा, लेकिन समय के साथ पता चला कि यह चंदन का पेड़ है. चंदन दुनिया की सबसे कीमती लकड़ियों में गिना जाता है. इसकी लकड़ी से इत्र, धार्मिक सामग्री और कई महंगे उत्पाद तैयार किए जाते हैं. यही वजह है कि चंदन के पेड़ों पर अक्सर तस्करों और चोरों की नजर रहती है.
केसरी ने इस पेड़ को कभी बेचने की जल्दबाजी नहीं दिखाई. उन्होंने सालों तक इसकी देखभाल की और इसकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम भी किए. चंदन चोरी होने की घटनाओं को देखते हुए उन्होंने पेड़ के चारों ओर मजबूत लोहे की जाली लगवा दी. बताया जाता है कि कई बार इसे चोरी करने की कोशिश भी हुई, लेकिन हर बार प्रयास नाकाम रहे. इसी तरह यह पेड़ लगभग 40 साल तक सुरक्षित खड़ा रहा और धीरे-धीरे काफी बड़ा हो गया.
इस साल बेंगलुरु में तेज बारिश के साथ आंधी आई. उसी दौरान पास का एक बड़ा पेड़ टूटकर सीधे चंदन के पेड़ पर गिर गया. टक्कर इतनी तेज थी कि चंदन का पेड़ भी जमीन पर गिर पड़ा. परिवार को लगा कि वर्षों की मेहनत एक पल में खत्म हो गई. लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई.
पेड़ गिरने के बाद केसरी ने उसे छिपाने या चोरी-छिपे बेचने की कोशिश नहीं की. उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की. जांच में यह साफ हुआ कि पेड़ पूरी तरह वैध था और लंबे समय से उसी परिसर में मौजूद था. इसके बाद नियमों के तहत पेड़ को सरकारी चंदन डिपो भेजने की अनुमति दे दी गई.
जांच के दौरान अधिकारियों ने पेड़ का वजन भी किया. बताया गया कि चंदन की लकड़ी का कुल वजन लगभग एक मीट्रिक टन था. इसके बाद सरकारी कंपनी कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड ने इस चंदन की लकड़ी को खरीदा. लकड़ी की बिक्री के बदले एन. जी. केसरी को करीब 28 लाख रुपये मिले. जिस पेड़ के गिरने को वह नुकसान समझ रहे थे, वही उनके लिए बड़ी आर्थिक मदद बन गया.
केसरी की कहानी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रही. उन्होंने चार दशक तक ईमानदारी से चंदन के पेड़ की सुरक्षा की और कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया. उनकी इसी जिम्मेदारी और धैर्य को देखते हुए उन्हें 'चंदन शिरोमणि' सम्मान से भी सम्मानित किया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि आज के समय में, जब लोग जल्दी मुनाफे के लिए नियम तोड़ने से भी नहीं हिचकते, तब केसरी ने धैर्य और ईमानदारी की मिसाल पेश की है.
यह अनोखी कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग कह रहे हैं कि किस्मत कब और कैसे बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. कई यूजर्स ने लिखा कि अगर केसरी चाहते, तो वर्षों पहले पेड़ को गलत तरीके से बेच सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा कानून का पालन किया. इसी वजह से आखिरकार उन्हें कानूनी तरीके से पूरा फायदा मिला. कुछ लोगों ने इसे 'धैर्य का इनाम' बताया, तो कई लोगों ने कहा कि यह कहानी बताती है कि सही समय का इंतजार करने वालों को अक्सर बड़ा फल मिलता है.