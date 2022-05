स्कूल ड्रेस पहले लड़कियों के बीच हुई 'गैंगवार', बाल पकड़कर घसीटा; डंडे से पीटा- देखें सिर घुमा देने वाला Video

Bengaluru School Girl Fight Video: बेंगलुरु (Bengaluru) के एक स्कूल के सामने लड़कियों के एक समूह द्वारा एक-दूसरे पर हमला करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वायरल होने वाले इस वीडियो में देख सकते हैं कि सभी लड़कियां स्कूल की यूनिफॉर्म में हैं और जमकर हाथापाई कर रही हैं. घटना कब हुई यह अभी पता नहीं चल पाया है. लड़ाई का कारण भी आधिकारिक तौर पर ज्ञात नहीं है.

बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित स्कूल का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे छात्राएं एक-दूसरे को बुरी तरह पीट रही हैं. बताया जा रहा है कि यह बिशप कॉन्वेंट स्कूल (Bishop Convent School) है और यह एक ऑल-गर्ल स्कूल है, जहां लड़कियों को दूसरी छात्राओं के बाल खींचते हुए देखा गया और यहां तक कि पैरेंट्स भी इस लड़ाई में शामिल थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्कूल ने वीडियो के बारे में कोई बयान नहीं दिया है और लड़ाई का कारण अभी भी अज्ञात हैं. लेकिन, यह बताया गया है कि लड़ाई के बाद छात्रों को कई चोटें आई हैं.

