स्कूल के प्यारे ‘दास अंकल’ ने बजाई आखिरी घंटी, तो रो पड़ी पूरी क्लास; 38 साल की सर्विस का द एंड

School Peon Video Viral: कभी-कभी एक साधारण सी आवाज पूरी जिंदगी की यादें ताजा कर देती है. बेंगलुरु के बिशप कॉटन स्कूल में ऐसा ही एक पल आया जब 38 साल से सेवा कर रहे स्कूल के प्यारे ‘दास अंकल’ ने आखिरी बार घंटी बजाई. उस आवाज़ के साथ स्कूल का हर कोना भावनाओं से भर उठा. इंस्टाग्राम यूज़र @amikutty_ द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 1.9 करोड़ से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो में दास अंकल स्कूल की घंटी बजाते नजर आते हैं. उनके चेहरे पर मुस्कान है, मगर आंखों में विदाई की नमी भी. जैसे ही घंटी की आवाज गूंजी, बच्चों ने तालियों और जयकारों से पूरा माहौल गूंजा दिया.

38 साल की सेवा के बाद कैसा था वह आखिरी पल?

वीडियो के कैप्शन में लिखा, “38 साल बाद दास अंकल ने आखिरी घंटी बजाई. वही व्यक्ति जिसने हर सुबह को मीनिंग दी, हर याद को समय से जोड़ा.” स्कूल प्रशासन ने भी इस मौके को सेलिब्रेट किया और बताया कि दास अंकल जैसे लोग ही स्कूल की ‘धड़कन’ होते हैं जो हर दिन को समय पर चलाते हैं.

लोग क्यों हो गए इस दृश्य से भावुक?

यह वीडियो केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देशभर के लोगों के दिलों तक पहुंच गया. कई यूजर्स ने अपने स्कूल के उन चुपचाप सेवा करने वाले चौकीदारों और चपरासियों को याद किया, जिन्होंने बचपन को सुरक्षित और अनुशासित बनाया. किसी ने लिखा, “हमारे स्कूल में भी ऐसे अंकल थे, जिन्होंने कभी नाम नहीं मांगा, बस समय पर घंटी बजाई.”

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

इंस्टाग्राम पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूज़र ने लिखा, “उन्होंने सिर्फ घंटियां नहीं बजाईं, बल्कि यादें भी जगाईं.” दास अंकल के बेटे ने भी एक भावुक कमेंट किया, “हर घंटी जो उन्होंने बजाई, वह सिर्फ समय की नहीं, भरोसे की निशानी थी. उन्होंने अपना वक्त सबके लिए कुर्बान किया. अब उनकी आखिरी घंटी बज चुकी है और उन्हें उनका सुकून मिल गया है. लव यू डैड.” एक यूजर ने लिखा, “देशभर में न जाने कितने ‘दास अंकल’ हैं जो चुपचाप आखिरी घंटी बजाकर चले जाते हैं. कोई ताली नहीं, कोई सम्मान नहीं. लेकिन उनका हर दिन हमारे बचपन का हिस्सा बना.”