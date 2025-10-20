Advertisement
trendingNow12968836
Hindi Newsजरा हटके

स्कूल के प्यारे ‘दास अंकल’ ने बजाई आखिरी घंटी, तो रो पड़ी पूरी क्लास; 38 साल की सर्विस का द एंड

Bengaluru School Peon: बेंगलुरु के बिशप कॉटन स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें 38 साल तक सेवा देने वाले प्यारे ‘दास अंकल’ ने आखिरी बार स्कूल की घंटी बजाई. उनकी सादगी और समर्पण ने पूरे देश को भावुक कर दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 20, 2025, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्कूल के प्यारे ‘दास अंकल’ ने बजाई आखिरी घंटी, तो रो पड़ी पूरी क्लास; 38 साल की सर्विस का द एंड

School Peon Video Viral: कभी-कभी एक साधारण सी आवाज पूरी जिंदगी की यादें ताजा कर देती है. बेंगलुरु के बिशप कॉटन स्कूल में ऐसा ही एक पल आया जब 38 साल से सेवा कर रहे स्कूल के प्यारे ‘दास अंकल’ ने आखिरी बार घंटी बजाई. उस आवाज़ के साथ स्कूल का हर कोना भावनाओं से भर उठा. इंस्टाग्राम यूज़र @amikutty_ द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 1.9 करोड़ से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो में दास अंकल स्कूल की घंटी बजाते नजर आते हैं. उनके चेहरे पर मुस्कान है, मगर आंखों में विदाई की नमी भी. जैसे ही घंटी की आवाज गूंजी, बच्चों ने तालियों और जयकारों से पूरा माहौल गूंजा दिया.

यह भी पढ़ें: Indian Army ने तड़के सुबह भारत के लोगों को किया 'धमाकेदार' दिवाली विश, Video जारी कर लिखा- देश पहले है...

38 साल की सेवा के बाद कैसा था वह आखिरी पल?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो के कैप्शन में लिखा, “38 साल बाद दास अंकल ने आखिरी घंटी बजाई. वही व्यक्ति जिसने हर सुबह को मीनिंग दी, हर याद को समय से जोड़ा.” स्कूल प्रशासन ने भी इस मौके को सेलिब्रेट किया और बताया कि दास अंकल जैसे लोग ही स्कूल की ‘धड़कन’ होते हैं जो हर दिन को समय पर चलाते हैं.

लोग क्यों हो गए इस दृश्य से भावुक?

यह वीडियो केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देशभर के लोगों के दिलों तक पहुंच गया. कई यूजर्स ने अपने स्कूल के उन चुपचाप सेवा करने वाले चौकीदारों और चपरासियों को याद किया, जिन्होंने बचपन को सुरक्षित और अनुशासित बनाया. किसी ने लिखा, “हमारे स्कूल में भी ऐसे अंकल थे, जिन्होंने कभी नाम नहीं मांगा, बस समय पर घंटी बजाई.”

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ami (@amikutty_)

 

यह भी पढ़ें: क्या ट्रेन में जूठे कंटेनर को धुलकर किया जा रहा था यूज? इस Video ने मचाई देशभर में सनसनी, जानिए रेलवे ने क्या दी सफाई

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

इंस्टाग्राम पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूज़र ने लिखा, “उन्होंने सिर्फ घंटियां नहीं बजाईं, बल्कि यादें भी जगाईं.” दास अंकल के बेटे ने भी एक भावुक कमेंट किया, “हर घंटी जो उन्होंने बजाई, वह सिर्फ समय की नहीं, भरोसे की निशानी थी. उन्होंने अपना वक्त सबके लिए कुर्बान किया. अब उनकी आखिरी घंटी बज चुकी है और उन्हें उनका सुकून मिल गया है. लव यू डैड.” एक यूजर ने लिखा, “देशभर में न जाने कितने ‘दास अंकल’ हैं जो चुपचाप आखिरी घंटी बजाकर चले जाते हैं. कोई ताली नहीं, कोई सम्मान नहीं. लेकिन उनका हर दिन हमारे बचपन का हिस्सा बना.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

BengaluruSchool PeonViral Video

Trending news

एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
karnataka
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
West Bengal
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप,
Raj Thackeray
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश