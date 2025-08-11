हद हो गई भैया! कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा, लोग समझ बैठे चोर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताई अपनी आपबीती
हद हो गई भैया! कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा, लोग समझ बैठे चोर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताई अपनी आपबीती

Bengaluru Software Engineer News: जरा सोचिए, आप आवारा कुत्तों से बचने के लिए किसी सोसाइटी में मदद के लिए घुसें, लेकिन वहां के लोग आपको ही चोर समझकर उलटा आपके साथ ही बुरा व्यवहार करें. आईटी हब के नाम से मशहूर बेंगलुरु से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है.

Written By  Gurutva Rajput|Last Updated: Aug 11, 2025, 07:04 PM IST
Bengaluru News: जरा सोचिए, आप आवारा कुत्तों से बचने के लिए किसी सोसाइटी में मदद के लिए घुसें, लेकिन वहां के लोग आपको ही चोर समझकर उलटा आपके साथ ही बुरा व्यवहार करें. आईटी हब के नाम से मशहूर बेंगलुरु से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, HSR लेआउट में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर अपनी आपबीती साझा की है. उन्होंने बताया कि कैसे आवारा कुत्तों से बचने के लिए उन्हें एक रिहायशी इलाके में जाना पड़ा, लेकिन वहां के लोगों ने उन्हें ही चोर समझ लिया और बुरा व्यवहार किया. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

खुद को बचाने के लिए बिल्डिंग के गेट के अंदर कूदा

सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने रेडिट पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताया कि रात करीब 11:02 बजे HSR लेआउट में कुछ ऐसा हुआ, जिससे वह अपने ही देश में, अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर, खुद को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करने लगा. उसने बताया कि वह वापस अपने घर जा रहा था, तभी आवारा कुत्तों के एक झुंड ने अचानक पीछा करना शुरू कर दिया. बचाव के लिए वह दौड़कर एक कार के पीछे जाकर रुक गया. अब उसके पास दो रास्ते थे- या तो कार के ऊपर से कूद जाए, या पीछे की बिल्डिंग के गेट के अंदर कूद जाए. फिर उसने खुद को बचाने के लिए गेट के अंदर ही छलांग लगा दी. आगे बताते हुए उसने लिखा कि गेट फांदते ही कुछ ही सेकंड में वहां के लोग बाहर आ गए. उसने तुरंत उनसे माफी मांगी और बताया कि कुत्ते पीछा कर रहे थे, इसलिए कोई रास्ता नहीं था. 

 

Chased by dogs in Bangalore, jumped into a building, got treated like a thief
byu/NoShitSheerluck inLegalAdviceIndia

लोगों ने किया चोरी का शक

सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पोस्ट में आगे लिखा कि लोगों ने उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और कहा 'अगर कुत्ते पीछा कर भी रहे थे, तो भी तुम क्यों कूदे? हमें तुम्हारी हालत से कोई मतलब नहीं है.' इसके बाद अपना पैन नंबर, आधार नंबर, पता और यहां तक कि अपनी डार्विनबॉक्स प्रोफाइल भी दिखाई ताकि वो साबित कर सके कि वो यहीं काम करता है. लेकिन लोग समझने के बजाय उनपर चोरी का शक करने लगे. 

 

सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ले लिया फोन

इसके आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि उन लोगों ने उसका फोन ले लिया और कहा कि जांच के बाद ही फोन वापस करेंगे. फिर कहा कि अगर कहानी सही निकली तो वे फोन अगली सुबह लौटाएंगे. उसने वहां के लोगों से बार-बार कहा कि अभी CCTV चेक कर लें या तुरंत पुलिस को बुला लें, लेकिन उन्होंने दोनों से इनकार कर दिया. करीब 30 मिनट तक लोगों ने उसका फोन अपने पास रखा.

घटना से सदमे में है इंजीनियर

इसके बाद वह बताता है कि आखिरकार, लोगों ने पड़ोसी को सीसीटीवी चेक करने के लिए बुलाया. पड़ोसी ने बात की पुष्टि की और तब जाकर फोन वापस किया. उसने अपनी पोस्ट के अंत में बताया कि वह इस घटना से कितने सदमे में है. शख्स ने पोस्ट में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 81 और 97 का हवाला देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति तत्काल खतरे से बचने के लिए बिना इजाजत किसी की निजी संपत्ति में घुस सकता है. साथ ही ये भी कहा कि पुलिस की मौजूदगी के बिना उनका फोन छीनना और अपने पास रखना IPC की धारा 403 के तहत गलत तरीके से संपत्ति को रोकना माना जा सकता है.

