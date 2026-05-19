यहां बारिश ने दी गर्मी से राहत तो सड़कें बनीं स्विमिंग पूल! गाड़ियां डूबीं, रेंगता दिखा ट्रैफिक; वीडियो वायरल

Bengaluru Rain Waterlogging: आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु में एक बार फिर बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाके पानी-पानी हो गए. मंगलवार सुबह जब लोग घरों से ऑफिस और काम के लिए निकले तो उन्हें सड़क की जगह हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया. कई इलाकों में हालात इतने खराब हो गए कि गाड़ियों के पहिए तक पानी में डूब गए. कुछ जगह बाइक बंद हो गईं तो कई कारें बीच सड़क पर फंस गईं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग पानी से भरी सड़कों के बीच धीरे-धीरे रास्ता तलाशते दिखाई दिए.

सड़कें नहीं, छोटी-छोटी स्विमिंग पूल दिखीं

बारिश के बाद शहर की कई मुख्य सड़कें किसी स्विमिंग पूल जैसी नजर आने लगीं. लोगों ने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में कहा कि बेंगलुरु की सड़कें अब सड़क कम और 'गाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल' ज्यादा लग रही हैं. एक वीडियो में तेज बहाव के साथ सड़क पर पानी बहता दिखाई दिया. दूसरी क्लिप में कई ड्राइवर अपनी गाड़ी के साथ पानी के बीच फंसे नजर आए. कई लोगों को घुटनों तक पानी में उतरकर अपनी गाड़ी निकालनी पड़ी.

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Office yedruge full neeru. Bike thandidre ivathu hoge guarantee. pic.twitter.com/3uPRutljPb (@software_sisya) May 18, 2026

ऑफिस जाने वालों की बढ़ी परेशानी

सबसे ज्यादा दिक्कत नौकरी करने वाले लोगों को हुई. सुबह ऑफिस के लिए निकलने वालों को भारी ट्रैफिक और जगह-जगह जलभराव का सामना करना पड़ा. कई जगह इतना लंबा जाम लग गया कि लोग घंटों सड़क पर ही फंसे रहे. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कंपनियों पर भी तंज कसा. लोगों ने लिखा कि अगर घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाती तो इतनी परेशानी नहीं होती. कई यूजर्स ने कहा कि खराब मौसम के दौरान कंपनियों को कर्मचारियों की सुविधा पर भी ध्यान देना चाहिए.

Rain and thunders in bangalore 5:30 ki office aythe inka 8kms dhuram lo unna pic.twitter.com/xcZGnkWB6T (@Rashi_ammu3) May 18, 2026

फिर सवालों के घेरे में आया शहर का सिस्टम

हर साल बारिश के दौरान बेंगलुरु में जलभराव की तस्वीरें सामने आती हैं. इस बार भी लोगों ने शहर की व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा कि सिर्फ एक घंटे की बारिश ने पूरे इलाके का हाल बिगाड़ दिया. दूसरे ने कहा कि इतनी बड़ी टेक सिटी में अगर थोड़ी देर की बारिश के बाद ऐसी स्थिति बन जाए तो सोचने वाली बात है. लोगों का कहना है कि शहर में तेजी से बढ़ते निर्माण कार्य और कमजोर जल निकासी व्यवस्था भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है.

It rained hardly for a hour in Bangalore (Horamavu) and this is what it has done to our society wall. Who will pay for this? pic.twitter.com/CIMDoF7Sba Anupam (@Anupam_Devops) May 18, 2026

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

बारिश से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कम दिखाई दे रही है. मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की संभावना जताई है. शहर और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. IMD का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Bengaluru Water gushes through Commercial Street after an hour of intense rain pic.twitter.com/2mzcE2W4HP Karthik Reddy (@bykarthikreddy) May 18, 2026

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

मुसीबत के बीच भी इंटरनेट यूजर्स अपने अंदाज में मजाक करना नहीं भूले. किसी ने लिखा कि बेंगलुरु की गाड़ियां अब सड़क पर नहीं, पानी में तैर रही हैं. वहीं कुछ लोगों ने शहर की हालत पर मजेदार मीम्स शेयर किए. फिलहाल बेंगलुरु में बारिश ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल दिया है. अब सबकी नजर मौसम पर टिकी है कि आने वाले दिनों में हालात सुधरते हैं या मुश्किलें और बढ़ती हैं.

Vehicles are swimming for just 20 mins rain

Just bengaluru things

When will things change. pic.twitter.com/LOlJn2X7U0 Sanjay K Kumar (@thewildaperture) May 18, 2026

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