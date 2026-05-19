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Hindi Newsजरा हटकेयहां बारिश ने दी गर्मी से राहत तो सड़कें बनीं स्विमिंग पूल! गाड़ियां डूबीं, रेंगता दिखा ट्रैफिक; वीडियो वायरल

यहां बारिश ने दी गर्मी से राहत तो सड़कें बनीं स्विमिंग पूल! गाड़ियां डूबीं, रेंगता दिखा ट्रैफिक; वीडियो वायरल

Bengaluru Rain Waterlogging: बेंगलुरु में हुई तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत कम और परेशानी ज्यादा दे दी. शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं. हालात ऐसे हो गए कि लोग सड़कों की जगह नहर जैसा नजारा देखने लगे. सोशल मीडिया पर अब पानी से भरी सड़कों और जाम में फंसे लोगों के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 19, 2026, 01:59 PM IST
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Image credit: x/@Anupam_Devops
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Bengaluru Rain Waterlogging: आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु में एक बार फिर बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाके पानी-पानी हो गए. मंगलवार सुबह जब लोग घरों से ऑफिस और काम के लिए निकले तो उन्हें सड़क की जगह हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया. कई इलाकों में हालात इतने खराब हो गए कि गाड़ियों के पहिए तक पानी में डूब गए. कुछ जगह बाइक बंद हो गईं तो कई कारें बीच सड़क पर फंस गईं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग पानी से भरी सड़कों के बीच धीरे-धीरे रास्ता तलाशते दिखाई दिए.

सड़कें नहीं, छोटी-छोटी स्विमिंग पूल दिखीं

बारिश के बाद शहर की कई मुख्य सड़कें किसी स्विमिंग पूल जैसी नजर आने लगीं. लोगों ने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में कहा कि बेंगलुरु की सड़कें अब सड़क कम और 'गाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल' ज्यादा लग रही हैं. एक वीडियो में तेज बहाव के साथ सड़क पर पानी बहता दिखाई दिया. दूसरी क्लिप में कई ड्राइवर अपनी गाड़ी के साथ पानी के बीच फंसे नजर आए. कई लोगों को घुटनों तक पानी में उतरकर अपनी गाड़ी निकालनी पड़ी.

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ऑफिस जाने वालों की बढ़ी परेशानी

सबसे ज्यादा दिक्कत नौकरी करने वाले लोगों को हुई. सुबह ऑफिस के लिए निकलने वालों को भारी ट्रैफिक और जगह-जगह जलभराव का सामना करना पड़ा. कई जगह इतना लंबा जाम लग गया कि लोग घंटों सड़क पर ही फंसे रहे. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कंपनियों पर भी तंज कसा. लोगों ने लिखा कि अगर घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाती तो इतनी परेशानी नहीं होती. कई यूजर्स ने कहा कि खराब मौसम के दौरान कंपनियों को कर्मचारियों की सुविधा पर भी ध्यान देना चाहिए.

फिर सवालों के घेरे में आया शहर का सिस्टम

हर साल बारिश के दौरान बेंगलुरु में जलभराव की तस्वीरें सामने आती हैं. इस बार भी लोगों ने शहर की व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा कि सिर्फ एक घंटे की बारिश ने पूरे इलाके का हाल बिगाड़ दिया. दूसरे ने कहा कि इतनी बड़ी टेक सिटी में अगर थोड़ी देर की बारिश के बाद ऐसी स्थिति बन जाए तो सोचने वाली बात है. लोगों का कहना है कि शहर में तेजी से बढ़ते निर्माण कार्य और कमजोर जल निकासी व्यवस्था भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

बारिश से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कम दिखाई दे रही है. मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की संभावना जताई है. शहर और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. IMD का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

मुसीबत के बीच भी इंटरनेट यूजर्स अपने अंदाज में मजाक करना नहीं भूले. किसी ने लिखा कि बेंगलुरु की गाड़ियां अब सड़क पर नहीं, पानी में तैर रही हैं. वहीं कुछ लोगों ने शहर की हालत पर मजेदार मीम्स शेयर किए. फिलहाल बेंगलुरु में बारिश ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल दिया है. अब सबकी नजर मौसम पर टिकी है कि आने वाले दिनों में हालात सुधरते हैं या मुश्किलें और बढ़ती हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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