27 साल की लड़की की कमाई 50 लाख! लेकिन कभी नहीं खरीदे iPhone, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े; जानें क्यों?

Bengaluru Techie 50 LPA Salary: आज के दौर में जब लोग 50 हजार की सैलरी मिलते ही किश्तों पर iPhone और महंगी कारें लेने दौड़ते हैं, वहीं बेंगलुरु की एक 27 साल की लड़की ने चर्चा छेड़ दी है. 50 लाख रुपये सालाना (50 LPA) कमाने के बावजूद यह लड़की न तो ब्रांडेड कपड़े पहनती है और न ही महंगी गाड़ियों का शौक रखती है. सोशल मीडिया पर उसकी कहानी ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि असल अमीरी क्या है.

4 लाख महीना कमाई, पर खर्चों पर 'ब्रेक'

बेंगलुरु में काम करने वाली इस डेटा इंजीनियर की इन हैंड सैलरी टैक्स कटने के बाद करीब 3 लाख रुपये महीना आती है. इतनी बड़ी रकम होने के बाद भी वह Zara जैसी बड़ी ब्रांड्स या लेटेस्ट गैजेट्स पर पैसा बर्बाद नहीं करती. उसका मानना है कि चीजों से ज्यादा अनुभव मायने रखते हैं. वह अपनी लाइफस्टाइल को फ्लॉन्ट करने के बजाय भविष्य को सुरक्षित करने में यकीन रखती है.

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माता-पिता के लिए 30,000 की EMI

इस टेक प्रोफेशनल की सादगी के पीछे एक बहुत ही इमोशनल वजह भी है. उसने अपने माता-पिता के लिए एक घर खरीदा है, जिसकी वह हर महीने 30,000 रुपये EMI भरती है. उसने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि हालांकि घर एक लायबिलिटी हो सकता है, लेकिन माता-पिता की खुशी के लिए किया गया यह खर्च उसके लिए सबसे बड़ा निवेश है. उसने कहा कि वह अपने पेरेंट्स के त्याग का कर्ज उतारना चाहती है.

लग्जरी सामान नहीं, ट्रैवल है असली प्यार

जहां लोग महंगी घड़ियों और बैग्स पर लाखों खर्च करते हैं, वहीं इस लड़की ने साल 2025 में यात्रा पर करीब 7 लाख रुपये खर्च किए. उसका कहना है कि वह ट्रैवलिंग के लिए 10 लाख रुपये भी हंसते-हंसते खर्च कर सकती है, क्योंकि वह यादें समेटना चाहती है. वह लग्जरी कारों, महंगे ऑफिस सेटअप और फैंसी हैंडबैग्स को फिजूलखर्ची मानती है.

शानदार बचत और इमरजेंसी फंड

उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी तगड़ी है कि वह हर महीने 1 लाख रुपये की SIP करती है. इतना ही नहीं, उसने 6 महीने के खर्चों के बराबर एक 'इमरजेंसी फंड' भी तैयार कर रखा है. उसका संदेश साफ है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे सही जगह निवेश करना और खुद को बर्नआउट से बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

उसकी इस कहानी पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ यूजर्स ने उसकी सराहना करते हुए कहा कि वे भी इसी तरह ट्रैवलिंग पर खर्च करना पसंद करते हैं. वहीं, कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि किसी गरीब लड़के से शादी कर लो. कुछ आलोचकों का यह भी कहना था कि इतना पैसा कमाने के बाद भी अगर इंसान चीजें न खरीदे तो टैक्स भरने का क्या फायदा. हालांकि, अधिकतर लोग उसकी मैच्योरिटी और पेरेंट्स के प्रति प्यार के कायल हो गए हैं.