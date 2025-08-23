Bengaluru News: ट्रैफिक पार कर इंटरव्यू देने गया टेक इंजीनियर, 50 मिनट किया इंतजार, फिर CEO से बिना मिले क्यों लौट गया ये शख्स?
Bengaluru News: ट्रैफिक पार कर इंटरव्यू देने गया टेक इंजीनियर, 50 मिनट किया इंतजार, फिर CEO से बिना मिले क्यों लौट गया ये शख्स?

Bengaluru News: बेंगलुरु में एक टेक इंजीनियर का इंटरव्यू अनुभव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. CEO से सीधे इंटरव्यू का वादा किया गया था, लेकिन लंबे इंतजार और गलत जानकारी के कारण वह बिना इंटरव्यू दिए लौट आया. पोस्ट पर लोगों ने खराब वर्क कल्चर और शहर की ट्रैफिक समस्याओं पर नाराजगी जताई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 23, 2025, 06:50 PM IST
Bengaluru News: ट्रैफिक पार कर इंटरव्यू देने गया टेक इंजीनियर, 50 मिनट किया इंतजार, फिर CEO से बिना मिले क्यों लौट गया ये शख्स?

Bengaluru News: भारत के मेट्रो शहरों का हाल ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में बेकार होता जा रहा है. इस मामले में अगर बेंगलुरु को टॉप पर रखा जाए तो गलत नहीं होगा. हाल ही में एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट करके बताया की जो इंटरव्यू सीधा CEO से होना था, वह इंतजार, गलत जानकारी और पुरानी आदतों के चलते एक बुरे अनुभव में बदल गया.

इंटरव्यू की तैयारी और वादे

शख्स ने Reddit पर लिखा कि उसका इंटरव्यू शाम 4:30 बजे तय था. HR ने भरोसा दिलाया था कि यह सिर्फ CEO के साथ एक ही राउंड होगा और साथ ही दो प्रिंटेड रिज्यूमे व लैपटॉप लाने को कहा गया. उसने 25 किलोमीटर का सफर तय कर समय पर ऑफिस पहुंचने की पूरी तैयारी की.

ये भी पढ़ें: दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला... टाइटैनिक घटना भी होगी याद, भारत से भी खास कनेक्शन 

लंबा इंतजार और नई जानकारी

ऑफिस पहुंचने पर HR ने फिर से रिज्यूमे मांगा और खुद ही प्रिंट कर लिया. 5 बजे तक CEO नहीं आए तो पता चला कि एक अन्य कैंडिडेट दोपहर 2:30 बजे से ही इंतजार कर रहा है. इसके बाद HR ने बताया कि पहले “टेक गाइ” इंटरव्यू लेगा और फिर CEO. यह जानकारी पहले नहीं दी गई थी. खुद को ठगा महसूस कर टेक इंजीनियर ने 5:20 बजे इंटरव्यू छोड़कर घर चला आया. 

ये भी पढ़ें: जिस महिला ने कभी बचाई थी जान, उन्हीं के सामने सालों बाद शेरों ने किया ऐसा रिएक्शन कि देख भावुक हो गए लोग 

सोशल मीडिया पर सपोर्ट और सबक

कैंडिडेट ने कहा कि 2025 में प्रिंटेड रिज्यूमे मांगना और लंबा इंतजार कराना बेहद पुरानी सोच है. यह इंटरव्यू ऑनलाइन कॉल पर निपट सकता था. शख्स ने इसे समय, पैसे और मेहनत की बर्बादी बताया. सोशल मीडिया पर लोग उसके फैसले के समर्थन में आए और कहा कि इस अनुभव ने कंपनी के खराब वर्क कल्चर की झलक पहले ही दिखा दी. इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी-अपनी पीड़ा साझा की. एक यूज़र ने लिखा, “यह सामान्य नहीं है. अब लोग तुम पर और मुझ पर गुस्सा निकालेंगे क्योंकि हमने सच कहा, लेकिन कभी सरकार से सवाल नहीं करेंगे जो इस स्थिति की ज़िम्मेदार है.” दूसरे यूज़र ने कहा, “बेंगलुरु की ट्रैफिक या इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने से न तो किसी पार्टी को वोट ज़्यादा मिलते हैं, न ही पैसा इसलिए कोई कुछ करता ही नहीं.”

