/लाखों कमाने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बना Rapido ड्राइवर? पोस्ट पर लिखी दिल की बात, मची सनसनी

Bengaluru Techie Rapido: बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है और यहां से आए दिन ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं. हाल ही में एक और ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर लोग दंग रह गए हैं. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो हर महीने छह अंकों में यानी लाखों रुपये की सैलरी कमाता है, वह अपने वीकेंड्स यानी शनिवार और रविवार को आराम करने या पार्टी करने के बजाय बेंगलुरु की सड़कों पर रैपिडो बाइक टैक्सी चलाता है. जब एक पैसेंजर ने इस बात का खुलासा सोशल मीडिया पर किया, तो यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई.
कैसे खुला इस अनोखे रैपिडो ड्राइवर का राज?
यह पूरी कहानी तब सामने आई जब एक्स पर एक यूजर ने अपना अनोखा अनुभव शेयर किया. इस पैसेंजर ने बेंगलुरु में अपने वीकेंड सफर के लिए एक रैपिडो बाइक बुक की थी. जब बाइक आई और सफर शुरू हुआ, तो दोनों के बीच बातचीत होने लगी. बातों-बातों में पैसेंजर को पता चला कि जो शख्स बाइक चला रहा है, वह कोई साधारण फुल-टाइम ड्राइवर नहीं है बल्कि एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है.
Today, while traveling to Bannerghatta, I booked a Rapido.
The rider, a 35-year old, started speaking in Kannada, realized mine wasn’t great, and switched to English. He asked what I do, and I told him I’m a software engineer.
Then he told me he’s also a software developer at… pic.twitter.com/wCfgB6Vb8D
— Shabaz (@Shabaz1406) June 6, 2026
लाखों की सैलरी फिर भी यह काम क्यों?
पैसेंजर यह जानकर हैरान रह गया कि यह टेकी हर महीने छह अंकों की तगड़ी सैलरी कमाता है. जब पैसेंजर ने उससे पूछा कि भाई, जब जेब में इतने पैसे आ रहे हैं तो वीकेंड पर धूप और ट्रैफिक में बाइक टैक्सी चलाने की क्या जरूरत है? इस पर उस इंजीनियर ने जो जवाब दिया, उसने सबका दिल जीत लिया. उसने बताया कि वह यह काम पैसों के लिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेट लाइफ के अकेलेपन को दूर करने और नए लोगों से मिलने के लिए करता है.
अकेलेपन को दूर करने का अनोखा तरीका
बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में आईटी प्रोफेशनल्स की जिंदगी अक्सर लैपटॉप स्क्रीन और फ्लैट के कमरों के बीच सिमट कर रह जाती है. इस टेकी ने बताया कि हफ्ते भर कोडिंग और मीटिंग्स के बाद वह वीकेंड पर काफी अकेला महसूस करता था. उसे लोगों से बात करना और उनके अनुभव जानना पसंद है. रैपिडो चलाने से उसे हर दिन अलग-अलग तरह के लोगों से मिलने और उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, जिससे उसका स्ट्रेस पूरी तरह गायब हो जाता है.
सोशल मीडिया पर जनता का रिएक्शन
जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ लोग इस इंजीनियर की सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि यह मानसिक शांति और लोगों से जुड़ने का बहुत ही बेहतरीन और प्रैक्टिकल तरीका है. वहीं कुछ यूजर्स मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं कि 'बेंगलुरु में कब कौन क्या करते हुए मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता.' कुछ लोगों ने इसे बेंगलुरु का असली 'पीक मोमेंट' बताया है.