Hindi Newsजरा हटके

इंजीनियर ने मंगाया ₹1,86,000 का फोन, लेकिन जैसे ही डिब्बा खोला, खुशी की जगह मिली टेंशन!

बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रीमनंद ने अमेजन से 1.87 लाख रुपये का फोन ऑर्डर किया, लेकिन बॉक्स में मोबाइल की जगह मार्बल टाइल निकली. उन्होंने साइबर क्राइम में शिकायत की, पुलिस जांच में जुटी और अमेजन ने पैसे लौटा दिए.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 01, 2025, 09:50 AM IST
इंजीनियर ने मंगाया ₹1,86,000 का फोन, लेकिन जैसे ही डिब्बा खोला, खुशी की जगह मिली टेंशन!

आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. बस कुछ क्लिक करें और मनपसंद चीज घर पर आ जाती है. लेकिन कभी-कभी यही सुविधा एक डरावना अनुभव भी बन जाती है. ऐसा ही कुछ हुआ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ ऑनलाइन महंगा मोबाइल फोन मंगवाया था. लेकिन जैसे ही उन्होंने पैकेज खोला, उनके होश उड़ गए. फोन की जगह उन्हें अंदर से मिला कुछ ऐसा, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी.

1.87 लाख में ऑर्डर किया था Samsung Z Fold 7

दरअसल, बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रीमनंद ने हाल ही में अमेजन से करीब 1.87 लाख रुपये का Samsung Galaxy Z Fold 7 ऑर्डर किया था. उन्होंने 14 अक्टूबर को फोन बुक किया और क्रेडिट कार्ड से भुगतान भी पूरा कर दिया. सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 19 अक्टूबर को जब पैकेज डिलीवर हुआ, तो उन्होंने सावधानी से पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड किया. जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, उनके सामने मोबाइल की जगह एक मार्बल टाइल का टुकड़ा था. एक पल के लिए वे समझ ही नहीं पाए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया.

 पुलिस और कंपनी दोनों हरकत में आईं

झटका लगने के बाद प्रीमनंद ने तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत दर्ज कराई और बाद में पुलिस स्टेशन में FIR भी करवाई. पुलिस अब यह जांच रही है कि ठगी डिलीवरी के दौरान हुई या पैकिंग प्रक्रिया में. वहीं, अमेजन की ओर से बयान आया कि वे जांच में पुलिस की पूरी मदद कर रहे हैं और ग्राहक को पूरी रकम वापस कर दी गई है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गड़बड़ी के पीछे कौन-सी कड़ी जिम्मेदार है.

 

 इंजीनियर ने दी लोगों को चेतावनी

प्रीमनंद ने मीडिया से बातचीत में बताया, “यह घटना दिवाली से एक दिन पहले हुई, जिससे पूरा त्योहार का मूड खराब हो गया. मैंने सोचा था कि नया फोन दिवाली का तोहफा बनेगा, लेकिन यह तो डरावना अनुभव बन गया.” उन्होंने लोगों से अपील की कि जब भी महंगी चीज ऑनलाइन खरीदें, तो डिलीवरी के समय वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर करें. उन्होंने कहा कि यह न केवल सबूत के तौर पर काम आती है, बल्कि ठगी से बचने में भी मदद करती है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Bengalurubengaluru news

