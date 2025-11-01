इंजीनियर ने मंगाया ₹1,86,000 का फोन, लेकिन जैसे ही डिब्बा खोला, खुशी की जगह मिली टेंशन!

आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. बस कुछ क्लिक करें और मनपसंद चीज घर पर आ जाती है. लेकिन कभी-कभी यही सुविधा एक डरावना अनुभव भी बन जाती है. ऐसा ही कुछ हुआ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ ऑनलाइन महंगा मोबाइल फोन मंगवाया था. लेकिन जैसे ही उन्होंने पैकेज खोला, उनके होश उड़ गए. फोन की जगह उन्हें अंदर से मिला कुछ ऐसा, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी.

1.87 लाख में ऑर्डर किया था Samsung Z Fold 7

दरअसल, बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रीमनंद ने हाल ही में अमेजन से करीब 1.87 लाख रुपये का Samsung Galaxy Z Fold 7 ऑर्डर किया था. उन्होंने 14 अक्टूबर को फोन बुक किया और क्रेडिट कार्ड से भुगतान भी पूरा कर दिया. सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 19 अक्टूबर को जब पैकेज डिलीवर हुआ, तो उन्होंने सावधानी से पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड किया. जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, उनके सामने मोबाइल की जगह एक मार्बल टाइल का टुकड़ा था. एक पल के लिए वे समझ ही नहीं पाए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया.

पुलिस और कंपनी दोनों हरकत में आईं

झटका लगने के बाद प्रीमनंद ने तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत दर्ज कराई और बाद में पुलिस स्टेशन में FIR भी करवाई. पुलिस अब यह जांच रही है कि ठगी डिलीवरी के दौरान हुई या पैकिंग प्रक्रिया में. वहीं, अमेजन की ओर से बयान आया कि वे जांच में पुलिस की पूरी मदद कर रहे हैं और ग्राहक को पूरी रकम वापस कर दी गई है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गड़बड़ी के पीछे कौन-सी कड़ी जिम्मेदार है.

Bengaluru Techie orders a smart phone from @amazonIN gets a stone tile instead. FIR registered. The Samsung Galaxy Fold 7 cost him 186,999. He recorded the unboxing on video, amazon has issued a refund, but cops continue probe. pic.twitter.com/KDMONtqfHJ — Deepak Bopanna (@dpkBopanna) October 30, 2025

इंजीनियर ने दी लोगों को चेतावनी

प्रीमनंद ने मीडिया से बातचीत में बताया, “यह घटना दिवाली से एक दिन पहले हुई, जिससे पूरा त्योहार का मूड खराब हो गया. मैंने सोचा था कि नया फोन दिवाली का तोहफा बनेगा, लेकिन यह तो डरावना अनुभव बन गया.” उन्होंने लोगों से अपील की कि जब भी महंगी चीज ऑनलाइन खरीदें, तो डिलीवरी के समय वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर करें. उन्होंने कहा कि यह न केवल सबूत के तौर पर काम आती है, बल्कि ठगी से बचने में भी मदद करती है.