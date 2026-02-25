जापान में ₹17 लाख का पैकेज भी पड़ा कम! बेंगलुरु के टेक एक्सपर्ट ने खोला टैक्स का कच्चा चिट्ठा

विदेश में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए जापान हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है. खासकर आईटी सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को लगता है कि वहां पहुंचते ही मोटी सैलरी मिलती है और जिंदगी सेट हो जाती है. लेकिन एक वायरल वीडियो ने इस चमकदार तस्वीर के पीछे की असलियत दिखा दी है. कंटेंट क्रिएटर डोलेश का एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जापान में काम कर रहे बेंगलुरु के दो टेक प्रोफेशनल्स से सीधे उनकी सैलरी पूछ ली. जवाब सुनकर लोग पहले तो खुश हुए, लेकिन जब टैक्स का हिसाब सामने आया, तो कई यूजर्स ने पैकेज को उतना आकर्षक नहीं माना.

वायरल वीडियो में डोलेश एक भारतीय रेस्टोरेंट में बेंगलुरु के दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से मिलते हैं और उनसे जापान के एंट्री-लेवल पैकेज के बारे में पूछते हैं. इंजीनियर बताते हैं कि वहां फ्रेश सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की शुरुआती सैलरी करीब 3 मिलियन येन सालाना होती है. भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग ₹17 लाख बैठती है. यह आंकड़ा सुनकर पहली नजर में पैकेज अच्छा लगता है, खासकर उन युवाओं के लिए जो विदेश में करियर बनाने का सपना देखते हैं. हालांकि बातचीत यहीं खत्म नहीं होती और आगे की जानकारी तस्वीर को थोड़ा अलग बना देती है.

अनुभव बढ़ा तो सैलरी भी बढ़ी, मगर…

जब डोलेश ने पूछा कि कुछ साल के अनुभव के बाद कमाई कितनी हो जाती है, तो इंजीनियरों ने बताया कि आमतौर पर यह बढ़कर 4.5 से 5 मिलियन येन सालाना पहुंचती है. डोलेश ने इसे “लगभग डबल” बताया, लेकिन इंजीनियरों ने स्पष्ट किया कि रुपये में यह करीब ₹30 लाख के आसपास बैठता है. सुनने में यह बड़ी छलांग लगती है, मगर उन्होंने एक अहम बात भी जोड़ी इस कमाई का अच्छा-खासा हिस्सा टैक्स में चला जाता है. यहीं से सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई और लोगों ने असली टेक-होम सैलरी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

सोशल मीडिया पर छिड़ा बहस

इंजीनियरों ने बताया कि उनकी सालाना कमाई में से करीब ₹3 लाख टैक्स के रूप में कट जाते हैं, जिससे नेट इनकम काफी कम महसूस होती है. वीडियो वायरल होते ही यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ लोगों ने फायर और क्लैप इमोजी के साथ इसे मोटी सैलरी बताया, वहीं कई यूजर्स ने चेतावनी दी कि हेडलाइन पैकेज देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि असल हालात अलग होते हैं, जबकि दूसरे ने पूछा कि इतने टैक्स के बाद यह पैकेज अब भी कम लगता है. फिलहाल यह वीडियो विदेश में नौकरी के सपनों पर नई बहस छेड़ रहा है.