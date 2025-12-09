Advertisement
तलाक का आतंक! इस मंदिर ने शादी पर लगाई रोक, पुजारियों का चौंकाने वाला बयान वायरल

बेंगलुरु के हलासुरु सोमेश्वर मंदिर ने तलाक मामलों में बार-बार कोर्ट बुलाए जाने से परेशान होकर शादियां करवाना बंद कर दिया. फर्जी दस्तावेज़ों, भागे हुए जोड़ों और कानूनी झंझटों के कारण मंदिर ने छह-सात साल पहले weddings रोक दी थीं.

Dec 09, 2025
तलाक का आतंक! इस मंदिर ने शादी पर लगाई रोक, पुजारियों का चौंकाने वाला बयान वायरल

बेंगलुरु के एक मशहूर मंदिर ने ऐसा फैसला लिया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. सदियों पुराने इस मंदिर ने अपनी परिसर में शादी करवाना पूरी तरह बंद कर दिया है. वजह भी कम दिलचस्प नहीं. पुजारियों का कहना है कि तलाक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बाद कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाते-लगाते वे तंग आ गए हैं. जब एक शख्स ने सीएम ऑफिस में शिकायत की, तब मामला सामने आया. अब सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है.

मंदिर ने क्यों रोकी शादियां? 

बेंगलुरु का हलासुरु सोमेश्वर स्वामी मंदिर जो शहर के सबसे पुराने और लोकप्रिय विरासत स्थलों में से एक है, लंबे समय से शादी का पसंदीदा स्थल रहा है. लेकिन मंदिर समिति का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में शादी करने वाले कई जोड़े बाद में तलाक के समय मंदिर से दस्तावेज़ सत्यापन या गवाही के लिए पहुंचने लगे. कई मामलों में कोर्ट ने पुजारियों को पेश होने तक के निर्देश दिए, जिससे मंदिर प्रबंधन का काम बढ़ता गया और उनका समय भी बर्बाद होने लगा.

 घर से भागे जोड़े और कोर्ट के नोटिस ने बढ़ाई दिक्कतें

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुजारियों ने बताया कि कई जोड़े घर से भागकर फर्जी कागजों के साथ मंदिर में शादी कर लेते थे. बाद में उनके माता-पिता मामले उठाते और कई बार कोर्ट केस दर्ज भी हो जाते. इसी परेशानी से बचने के लिए मंदिर ने करीब छह- सात साल पहले 100–150 शादियां करने के बाद यह प्रक्रिया रोक दी. मंदिर अभी भी बाकी धार्मिक अनुष्ठान करता है, लेकिन शादियों पर फिलहाल पूरा प्रतिबंध है. आगे नीति पर दोबारा विचार संभव है.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट

सोशल मीडिया पर इस मामले को अजीब बताया जा रहा है. कुछ यूज़र्स ने पूछा कि तलाक की कार्यवाही में पुजारियों को कोर्ट क्यों बुलाया जाता है, जबकि शादी का आधिकारिक प्रमाण तो स्थानीय निकाय देता है. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि “आजकल तलाक की रफ्तार देखकर पुजारी भी थक गए हैं.” वहीं कुछ ने यह भी कहा कि मंदिर को “कल्याण मंडपम” नहीं बनाना चाहिए और लोगों को सिर्फ आशीर्वाद के लिए आना चाहिए. कुल मिलाकर फैसला लोगों को चौंकाने वाला लगा है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Bengaluru Templebengaluru news

