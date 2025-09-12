10 हजार से 15 हजार तक का बिल हर महीने, फिर भी पानी नहीं! किरायेदार की मुसीबत ने खोला सिस्टम का सच

Bangalore Water Bill: बेंगलुरु के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपना दुख शेयर किया है. उनका कहना है कि उनके मकान मालिक हर महीने BWSSB (Bangalore Water Supply and Sewerage Board) का बेहद भारी-भरकम पानी का बिल थमा देते हैं. रेडिट पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर की, जिसमें करीब 1,65,000 लीटर पानी का बिल 15,800 रुपये दिखाया गया. यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया क्योंकि उस घर में केवल दो लोग रहते हैं.

जब रोजाना पानी भी नहीं आता तो इतना बिल कैसे?

यूजर का कहना है कि आमतौर पर हर महीने 10,000 रुपये तक का बिल आ जाता है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे ज्यादातर समय ऑफिस में रहते हैं और घर पर बहुत कम पानी खर्च होता है. इतना ही नहीं, हर 15 दिन में 1–2 दिन तो घर में पानी आता ही नहीं. फिर भी इतना ज्यादा बिल मिलना उन्हें शक के घेरे में डाल देता है.

सोशल मीडिया ने क्या कहा?

पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने तरह-तरह की राय दी. कई यूजर्स ने कहा कि इतनी खपत सिर्फ दो लोगों से संभव ही नहीं है. कुछ ने सुझाव दिया कि शायद मीटर में गड़बड़ी है या फिर कनेक्शन से कहीं और पानी इस्तेमाल हो रहा है. किसी ने कहा, “दो लोगों के लिए पानी का बिल 300 रुपये से ज्यादा आना ही नहीं चाहिए.” लोगों का मानना है कि शायद मकान मालिक इस कनेक्शन से किसी और जगह, जैसे कमर्शियल इस्तेमाल, कर रहे हैं और सारा खर्च किरायेदार पर डाल रहे हैं. कई ने सलाह दी कि पड़ोसियों से बिल की तुलना करनी चाहिए, ताकि साफ हो सके कि गड़बड़ी कहां है.

आखिर किरायेदार को क्या करना चाहिए?

कुछ लोगों ने कहा कि अगर सच में धोखा हो रहा है तो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. किसी ने तो यहां तक कहा, “अगर ज़्यादा समय नहीं है तो बेहतर है घर बदल लो.” वहीं, कुछ का मानना है कि सबसे पहले मीटर और बिलिंग सिस्टम की जांच जरूरी है. इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि किराए पर घर लेते वक्त सिर्फ किराया ही नहीं, बल्कि पानी और बिजली के बिल की पारदर्शिता भी बेहद ज़रूरी है. वरना हर महीने जेब से हजारों रुपये ऐसे ही उड़ सकते हैं.