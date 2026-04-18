मौत के मुंह से खींच लाई इंडिगो की टीम! फ्लाइट में अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी, क्रू की फुर्ती ने बचा ली मासूम जान

IndiGo flight: IndiGo की फ्लाइट में टेकऑफ से पहले एक यात्री की तबीयत बिगड़ी, लेकिन क्रू और डॉक्टर की फुर्ती से उसे तुरंत मदद मिली. यात्रियों ने भी सहयोग किया. घटना का वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने टीम की जमकर तारीफ की.
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आज के दौर में फ्लाइट सफर को सबसे सुरक्षित और आरामदायक माना जाता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो सभी को चौंका देती हैं. कुछ ऐसा ही हुआ IndiGo की एक फ्लाइट में, जहां टेकऑफ से ठीक पहले एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई. माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन क्रू की सूझबूझ और यात्रियों के सहयोग ने हालात को संभाल लिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग एयरलाइन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यह मामला इंसानियत और प्रोफेशनलिज्म की मिसाल बन गया है.
दरअसल, यह घटना 16 अप्रैल 2026 की है, जब इंडिगो का विमान बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान भरने ही वाला था. विमान रनवे पर अपनी गति पकड़ने की तैयारी में था, तभी एक युवा यात्री की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई. यह एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी थी, जिसने विमान के अंदर हड़कंप मचा दिया. ऐसे नाजुक वक्त में जब समय की हर एक सेकंड कीमती थी, इंडिगो के क्रू और कैप्टन ने जबरदस्त धैर्य का परिचय दिया. शैली शर्मा भटनागर, जो उसी विमान में मौजूद थीं, उन्होंने बताया कि कैसे कुछ ही पलों में पूरा माहौल बदल गया और क्रू ने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया.
जैसे ही इमरजेंसी की घोषणा हुई, विमान में सवार एक डॉक्टर तुरंत मदद के लिए आगे आए. इंडिगो के क्रू मेंबर्स ने उस डॉक्टर के साथ मिलकर बिना वक्त गंवाए राहत कार्य शुरू किया. क्रू ने इतनी तेजी और प्रोफेशनलिज्म के साथ तालमेल बैठाया कि यात्री को विमान के भीतर ही प्राथमिक उपचार मिलना शुरू हो गया. ग्राउंड स्टाफ और मेडिकल टीम को तुरंत सूचित किया गया ताकि जैसे ही विमान वापस गेट पर पहुंचे, इलाज की सारी व्यवस्था तैयार रहे. क्रू की इस असाधारण फुर्ती ने यह सुनिश्चित किया कि बीमार यात्री को बिना किसी देरी के तुरंत जरूरी देखभाल मिल सके.
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अक्सर देखा जाता है कि फ्लाइट लेट होने पर यात्री नाराज होने लगते हैं, लेकिन इस घटना के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला. शैली ने बताया कि इस संकट की घड़ी में सभी यात्रियों ने गजब का धैर्य दिखाया. किसी ने भी उड़ान में देरी को लेकर शिकायत नहीं की, बल्कि सभी लोग उस बीमार यात्री की सलामती की दुआ मांग रहे थे. यह सामूहिक जिम्मेदारी और मानवता का एक बड़ा उदाहरण था. क्रू ने भी यात्रियों को लगातार जानकारी देकर शांत रखा. बीमार यात्री को विमान से सीधे एम्बुलेंस तक सुरक्षित पहुंचाया गया, जिससे उसकी जान बचने की उम्मीदें बढ़ गईं.
जब इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, तो लोगों ने इंडिगो की टीम और उस डॉक्टर की जमकर सराहना की. यूजर्स का कहना है कि 'असली प्रोफेशनलिज्म' यही है कि आप दबाव की स्थिति में कैसे शांत रहकर दूसरों की जान बचाते हैं. एक यूजर ने लिखा कि "संकट के समय मानवता ही सबसे ऊपर होती है," वहीं दूसरे ने क्रू और कैप्टन को 'रियल हीरो' बताया. शैली की पोस्ट ने लोगों को यह याद दिलाया कि तकनीक और मशीनों की इस दुनिया में आज भी परोपकार और देखभाल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं. इस घटना ने इंडिगो की सेवा और उनके स्टाफ की ट्रेनिंग पर लोगों का भरोसा और मजबूत किया है.