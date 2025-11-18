बेंगलुरु में अचानक रुका ट्रैफिक; रोल्स-रॉयस का काफिला देख चौंधिया गई आंखें, सोशल मीडिया पर आई कमेंट की बाढ़

Viral Video: देशभर में बहुत सारे लोग कार के शौकीन हैं. लोगों के पास कारों का काफी ज्यादा कलेक्शन होता है. बेंगलुरु से एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसमें रोल्स-रॉयस कारों के एक बड़े काफिले का एक वीडियो निकलते हुए देखा जा सकता है. इस काफिले की वजह से थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को भी रोक दिया गया था. इस वायरल वीडियो को काफी ज्यादा शेयर भी किया जा रहा है, जिसपर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस क्लिप को कंटेंट क्रिएटर जीएम पवन ने शेयर किया था. इसमें एक जैसी लग्ज़री रोल्स-रॉयस गाड़ियों का एक काफिला एक गेट वाले एंट्रेंस से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, जिससे मेन रोड पर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रुक गया. यह काफिला शहर में ऑर्गनाइज़ किए गए रोल्स-रॉयस ड्राइव इवेंट का हिस्सा था. एक ही लाइन में इतनी सारी हाई-एंड कारों को देखकर अलग-अलग रिएक्शन आए और वीडियो को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया गया.

Unstoppable Royalty! Bengaluru Shaken by the Most Furious Rolls-Royce Convoy India Has Ever Witnessed! The greatest convoy in Indian history was witnessed in Bengaluru, where an entire fleet of Rolls-Royce cars moved together in a breathtaking display of luxury and power. The… pic.twitter.com/7JKB1OcpGp — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) November 17, 2025

कैप्शन में लिखी गई ये बातें

X पर वीडियो के कैप्शन में लिखा था, इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा काफ़िला बेंगलुरु में देखा गया, जहां रोल्स-रॉयस कारों का पूरा ग्रुप लग्जरी और पावर के शानदार प्रदर्शन में एक साथ चला. एक शानदार काफिले में इतनी सारी रोल्स-रॉयस गाड़ियों को देखकर लोग हैरान रह गए, जिससे शहर की सड़कों पर शान का असली एहसास हुआ. इस पर कमेंट करते हुए एक ने लिखा कि यह ऐसा पल है जो आपको रुकने और देखने पर मजबूर कर देता है क्योंकि एलिगेंस बेमिसाल है.

जमकर कमेंट कर रहे हैं लोग

ट्रैफिक एक पल के लिए जरूर रुक गया होगा क्योंकि हर किसी की नजर इन कारों पर होती. एक अन्य ने लिखा कि ट्रैफिक रोकना और आम लोगों और दूसरे ड्राइवरों को परेशानी देना सही नहीं है. एक अन्य ने लिखा कि यह क्या इवेंट है? लोगों को सड़क पर क्यों रोका जा रहा है? क्या यह लीगल है?